Notes des joueurs allemands face à la Côte d’Ivoire : Deniz Undav mérite sa place de titulaire ! Le « super remplaçant » a inscrit un doublé contre les Éléphants menés par Yan Diomandé, mettant ainsi la pression sur Kai Havertz

L'Allemagne a peiné à réagir, la Côte d'Ivoire faisant preuve d'une grande solidité défensive tout en constituant une menace constante en contre-attaque, grâce à un Diomande en vue et à Amad Diallo, actif sur l'aile opposée. Les hommes de Julian Nagelsmann ont finalement égalisé à la 68e minute, et c'est tout à l'honneur de l'entraîneur : Nadiem Amiri a centré pour son coéquipier Undav, également entré en cours de jeu, qui a égalisé d'une volée.

La Côte d’Ivoire aurait pourtant pu l’emporter en fin de match : Nicolas Pépé servait Simon Adingra dans la surface, mais l’attaquant de Sunderland, inexplicablement, contrôlait au lieu de tirer immédiatement et était aussitôt puni pour ce manque de réalisme. Dans le temps additionnel, Felix Nmecha a lancé Undav d’une passe en profondeur millimétrée, et l’inévitable buteur a conclu l’action pour porter à trois son total de réalisations en deux sélections, consolidant ainsi son statut de « super-remplaçant » du tournoi.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs allemands ayant foulé la pelouse de Toronto…