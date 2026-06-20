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Deniz Undav Germany player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs allemands face à la Côte d’Ivoire : Deniz Undav mérite sa place de titulaire ! Le « super remplaçant » a inscrit un doublé contre les Éléphants menés par Yan Diomandé, mettant ainsi la pression sur Kai Havertz

Player ratings
Coupe du monde
Allemagne
FEATURES
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
D. Undav

Deniz Undav a inscrit un doublé après son entrée en jeu, permettant à l'Allemagne de remonter au score et de s'imposer face à la Côte d'Ivoire lors d'un match passionnant du groupe E de la Coupe du monde, disputé samedi soir à Toronto. Les quadruples champions du monde ont bien démarré la rencontre, avec un Kai Havertz particulièrement dangereux en attaque, mais les Éléphants se sont montrés constamment menaçants en contre-attaque et ont pris l'avantage après une demi-heure de jeu : sur un centre dangereux de l'impressionnant Yan Diomande, Franck Kessié a marqué à bout portant.

L'Allemagne a peiné à réagir, la Côte d'Ivoire faisant preuve d'une grande solidité défensive tout en constituant une menace constante en contre-attaque, grâce à un Diomande en vue et à Amad Diallo, actif sur l'aile opposée. Les hommes de Julian Nagelsmann ont finalement égalisé à la 68e minute, et c'est tout à l'honneur de l'entraîneur : Nadiem Amiri a centré pour son coéquipier Undav, également entré en cours de jeu, qui a égalisé d'une volée.

La Côte d’Ivoire aurait pourtant pu l’emporter en fin de match : Nicolas Pépé servait Simon Adingra dans la surface, mais l’attaquant de Sunderland, inexplicablement, contrôlait au lieu de tirer immédiatement et était aussitôt puni pour ce manque de réalisme. Dans le temps additionnel, Felix Nmecha a lancé Undav d’une passe en profondeur millimétrée, et l’inévitable buteur a conclu l’action pour porter à trois son total de réalisations en deux sélections, consolidant ainsi son statut de « super-remplaçant » du tournoi.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs allemands ayant foulé la pelouse de Toronto…

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (6/10) :

    Son choix continue de diviser, mais il ne pouvait guère faire plus pour arrêter le but de Kessie.

    Joshua Kimmich (5/10) :

    Il a adressé un superbe centre à Havertz en début de match, mais il a passé la majeure partie de la première mi-temps à tenter, sans succès, de contenir Diomande. Il s’est toutefois montré bien plus efficace après la pause.

    Jonathan Tah (6/10) :

    Il a tenté d’épauler Kimmich pour museler Diomande et s’est aussi montré à l’aise balle au pied.

    Nico Schlotterbeck (5/10) :

    Il a joué jusqu’à la mi-temps malgré une entorse à la cheville, ce qui altérait visiblement ses déplacements et ses passes ; il a cédé sa place à Antonio Rüdiger à la pause.

    Nathaniel Brown (6/10) :

    Malchanceux de voir Kessie ouvrir le score alors qu’il venait de réaliser un superbe tacle pour contrer Diallo. Le joueur de Manchester United lui a posé des problèmes, mais il a probablement pris l’avantage dans leur duel au final.

    • Publicité
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Felix Nmecha (8/10) :

    Sans doute le meilleur Allemand de la première période, il a fait preuve d’une énergie et d’une détermination remarquables pour récupérer le ballon et dynamiser son équipe. C’est lui qui, dans les arrêts de jeu, a servi une passe décisive à Undav, offrant ainsi la victoire à l’Allemagne.

    Aleksandar Pavlovic (4/10) :

    Il pensait avoir ouvert le score, mais son « coup de tête » a été à juste titre refusé pour une faute maladroite sur Yahia Fofana. Pavlovic s’est montré très discret dans l’ensemble et a cédé sa place à Nadiem Amiri peu avant l’heure de jeu.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Leroy Sané (3/10) :

    L’ailier est resté discret durant les 60 minutes passées sur la pelouse.

    Jamal Musiala (4/10) :

    L’Allemagne attendait davantage de son meneur, trop discret pour peser sur les débats, et il a logiquement cédé sa place au bout d’une heure.

    Florian Wirtz (6/10) :

    Le milieu offensif a été le plus dangereux pour l’Allemagne en première période, se créant des intervalles grâce à un jeu de jambes vif, mais ses tentatives sont restées trop discrètes. Il a échappé au remaniement de Nagelsmann après la pause, mais Wirtz doit encore gagner en efficacité devant le but.

    Kai Havertz (6/10) :

    Il a contraint Fofana à une belle parade sur une tête placée et s’est également vu refuser un but pour une faute sur Emmanuel Agbadou. Il va toutefois désormais subir une forte pression de la part d’Undav pour conserver sa place de titulaire.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Schlotterbeck, blessé, il s’est montré solide défensivement, mais sa tentative lointaine, trop imprécise, a filé bien au-dessus de la cible.

    Deniz Undav (7/10) :

    Le super-sub allemand a encore frappé : huit minutes après son entrée en jeu, il a inscrit une volée placée avec sang-froid.

    Nadiem Amiri (7/10) :

    Entré au milieu de terrain à la place d’un Pavlovic peu inspiré, il n’a pas tardé à se signaler par une superbe passe décisive pour Undav.

    Jamie Leweling (5/10) :

    Entré en jeu simultanément avec Undav et Amiri, il n’a pas pesé sur la rencontre, se montrant trop imprécis dans la maîtrise du ballon.

    Leon Goretzka (non noté) :

    Remplaçant Havertz dans le temps additionnel, il n’a pas eu le temps d’être évalué.

    Julian Nagelsmann (8/10) :

    Il a changé la donne grâce à ses remplacements audacieux. Il doit toutefois prendre une décision cruciale concernant Undav, qui mérite de débuter le dernier match de groupe de l'Allemagne contre l'Équateur après avoir inscrit trois buts en seulement 56 minutes de Coupe du monde, portant ainsi son total à neuf buts en seulement onze sélections toutes compétitions confondues.

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