L'Allemagne a démarré sur les chapeaux de roue. Elle a profité d'un coup du sort : Alex Pavlovic a d'abord récupéré le ballon sur une remise en jeu, avant d'effleurer le visage de Pedro Vite au moment de sa frappe. Florian Wirtz a alors hérité du ballon, servi Sané, et l'attaquant a ouvert le score. Malgré les vives protestations équatoriennes, l'arbitre a validé le but.

L’Équateur a toutefois réagi : Nilson Angulo a égalisé d’une frappe croisée aux 20 mètres, premier but de la sélection sud-américaine dans la compétition. La fin de la première période s’est transformée en un duel physique intense, marqué par de nombreux tacles et un engagement sans relâche, mais peu d’occasions franches.

La seconde période s’est animée dès son entame. En trente secondes, l’Allemagne a d’abord cru obtenir un penalty après la chute de Kai Havertz dans la surface, avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision pour une faute préalable. Le match a alors basculé. Tandis que les Allemands tentaient de reprendre le contrôle, l’Équateur, dos au mur et besoin d’une victoire pour atteindre les huitièmes de finale, a déchaîné son jeu. Un public majoritairement pro-équatorien a fait vibrer le stade pendant les 45 dernières minutes, et les joueurs ont répondu présent.

Le deuxième but, en effet, a été littéralement propulsé au fond des filets : Kevin Rodríguez a pris un léger avantage au saut sur Jonathan Tah, puis Gonzalo Plata s’est allongé un peu plus que Manuel Neuer pour pousser le ballon au fond, déclenchant une véritable déferlante de joie sur la touche. Les Allemands ont alors tenté de réagir, mais Nagelsmann avait déjà largement fait tourner son effectif. Le banc, plein d’intentions, s’est toutefois révélé trop court en idées.

La victoire n’était pas impérative, mais le onze aligné et la détermination des Allemands indiquaient qu’ils visaient les trois points. De quoi rendre ce revers un peu plus amer.

GOAL note les joueurs allemands au New York/New Jersey Stadium...