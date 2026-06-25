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Manuel NeuerGetty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs allemands face à l’Équateur : le brillant début de match de Leroy Sané n’a pas suffi à masquer l’effondrement défensif, et l’équipe de Julian Nagelsmann termine la phase de groupes sur une note amère

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Équateur vs Allemagne

EAST RUTHERFORD, N.J. -- L'Allemagne a montré un visage très offensif mais a souffert d'un manque de solidité défensive lors de son dernier match de phase de groupes de la Coupe du monde, s'inclinant 2-1 face à une Equateur accrocheuse. Les hommes de Julian Nagelsmann ont ouvert le score dès l'entame grâce à Leroy Sané, avant d'encaisser deux buts et de ne jamais trouver de réponse structurée. Ils terminent tout de même en tête de leur groupe, mais abordent les huitièmes de finale sur une note morose.

L'Allemagne a démarré sur les chapeaux de roue. Elle a profité d'un coup du sort : Alex Pavlovic a d'abord récupéré le ballon sur une remise en jeu, avant d'effleurer le visage de Pedro Vite au moment de sa frappe. Florian Wirtz a alors hérité du ballon, servi Sané, et l'attaquant a ouvert le score. Malgré les vives protestations équatoriennes, l'arbitre a validé le but.

L’Équateur a toutefois réagi : Nilson Angulo a égalisé d’une frappe croisée aux 20 mètres, premier but de la sélection sud-américaine dans la compétition. La fin de la première période s’est transformée en un duel physique intense, marqué par de nombreux tacles et un engagement sans relâche, mais peu d’occasions franches.

La seconde période s’est animée dès son entame. En trente secondes, l’Allemagne a d’abord cru obtenir un penalty après la chute de Kai Havertz dans la surface, avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision pour une faute préalable. Le match a alors basculé. Tandis que les Allemands tentaient de reprendre le contrôle, l’Équateur, dos au mur et besoin d’une victoire pour atteindre les huitièmes de finale, a déchaîné son jeu. Un public majoritairement pro-équatorien a fait vibrer le stade pendant les 45 dernières minutes, et les joueurs ont répondu présent.

Le deuxième but, en effet, a été littéralement propulsé au fond des filets : Kevin Rodríguez a pris un léger avantage au saut sur Jonathan Tah, puis Gonzalo Plata s’est allongé un peu plus que Manuel Neuer pour pousser le ballon au fond, déclenchant une véritable déferlante de joie sur la touche. Les Allemands ont alors tenté de réagir, mais Nagelsmann avait déjà largement fait tourner son effectif. Le banc, plein d’intentions, s’est toutefois révélé trop court en idées.

La victoire n’était pas impérative, mais le onze aligné et la détermination des Allemands indiquaient qu’ils visaient les trois points. De quoi rendre ce revers un peu plus amer.

GOAL note les joueurs allemands au New York/New Jersey Stadium...

  • Joshua KimmichGetty

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (5/10) :

    Impuissant sur l'ouverture du score équatorienne, il aurait dû être plus prompt sur le second.

    Joshua Kimmich (7/10) :

    Certaines de ses passes en profondeur étaient particulièrement bien senties. Remplacé après une heure de jeu, en vue des huitièmes de finale.

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives de dernière minute typiques de son style, mais s’est également montré un peu imprécis dans ses relances. Il a manqué de nombreux matchs avec le Real Madrid la saison dernière, et cela s’est vu jeudi.

    Jonathan Tah (6/10) :

    Une prestation en demi-teinte. Il a dû effectuer quelques blocages décisifs en seconde période, mais il ne s'est pas toujours montré sur la même longueur d'onde que son gardien.

    David Raum (6/10) :

    Il a bien couvert son couloir et maintenu un certain ordre dans son secteur. Aucun des deux buts n’est de sa responsabilité.

    • Publicité
  • Felix NmechaGetty

    Milieu de terrain

    Felix Nmecha (5/10) :

    Une prestation pleine de combativité. Il a donné du fil à retordre à ses adversaires et a réalisé quelques tacles opportuns. Il a toutefois perdu le ballon lors de l’action qui a mené au premier but de l’Équateur.

    Alex Pavlovic (5/10) :

    Il a été épargné par l’arbitre après une faute juste avant l’ouverture du score allemande. Autrement peu en vue, il a cédé sa place à la mi-temps.

    Jamal Musiala (6/10) :

    Il a mis du temps à entrer dans son match, puis il a su garder le ballon et s’est montré combatif au milieu de terrain.

  • Florian WirtzGetty

    Attaque

    Leroy Sané (8/10) :

    Il a conclu son action avec efficacité et s’est montré précieux dans le travail de récupération du ballon. Il a aussi apporté son soutien dans une défense à cinq par moments. Il reste influent, même si ses meilleures années sont désormais derrière lui.

    Kai Havertz (5/10) :

    Inefficace devant le but, il a peiné à retenir le jeu et à servir ses partenaires. Une première mi-temps laborieuse.

    Florian Wirtz (7/10) :

    Il a délivré une belle passe décisive à Sané et s’est créé quelques occasions. Mais il a également connu quelques moments de flottement avec le ballon.

  • Julian NagelsmannGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Angelo Stiller (7/10) :

    Il a remplacé Pavlovic, en difficulté, à la mi-temps et a immédiatement affiché un niveau plus convaincant.

    Malick Thiaw (5/10) :

    Entré en jeu pour renforcer la défense, ce qu’il n’a pas vraiment réussi à faire.

    Denis Undav (6/10) :

    Introduit à l’heure de jeu malgré les nombreuses demandes de le voir titulaire, il a finalement manqué une demi-occasion en fin de match.

    Max Beier (5/10) :

    Il a à peine touché le ballon et a peiné à se montrer impliqué.

    Pascal Gross (N/A) :

    Il n’a pas eu le temps de peser sur le match.

    Julian Nagelsmann (5/10) :

    Il a aligné son équipe type alors que la première place du groupe était déjà presque assurée. Il s’est retrouvé quelque peu ridiculisé par l’incapacité de ses joueurs à obtenir un résultat. De grandes questions se posent à l’approche des huitièmes de finale.

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