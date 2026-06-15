Notes des joueurs allemands contre Curaçao : Jamal Musiala et Florian Wirtz ont mené le jeu, tandis que Kai Havertz a lancé sa quête du Soulier d'or lors d'une victoire écrasante face à cette équipe de second plan de la Coupe du monde

L'Allemagne a démarré sur les chapeaux de roue et a ouvert le score dès la 6^e minute : Nmecha, après un échange de passes avec Florian Wirtz, a enroulé sa frappe depuis l'entrée de la surface. Le milieu du Borussia Dortmund a ensuite failli doubler la mise, mais son essai à 20 mètres a frôlé le poteau.

Wirtz a lui aussi vu sa frappe passer tout près du cadre, mais les quadruples champions ont été pris de court à la 21^e minute lorsque Curaçao a conclu une belle combinaison par Livano Comenencia, dont le tir, dévié, a trompé Manuel Neuer.

L’équipe de Julian Nagelsmann a dû réagir rapidement, et, peu après que Schlotterbeck eut vu sa tête sur corner repoussée au-dessus de la barre, le défenseur central s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre rentrant de Nathaniel Brown et battre le gardien Eloy Room.

Dans le temps additionnel de la première période, Havertz portait le score à 3-0 en transformant un penalty après une faute de Riechedly Bazoer sur Nmecha. Le break était fait dès la 47^e minute lorsque Musiala, lancé en profondeur par Joshua Kimmich, battait Room d’un tir croisé.

L’Allemagne a poursuivi son pressing : si Leroy Sané a tiré à côté alors qu’il était seul face au but, Brown a finalement inscrit son premier but en sélection d’une reprise de volée sur une déviation du remplaçant Undav pour porter le score à 5-0. Undav a ensuite transformé en but un nouveau service de Kimmich.

Havertz a finalement clos le score en reprenant une passe d’Undav et en lobant Room dans les dernières minutes.

GOAL note les joueurs allemands à Houston...