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Germany Curacao ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs allemands contre Curaçao : Jamal Musiala et Florian Wirtz ont mené le jeu, tandis que Kai Havertz a lancé sa quête du Soulier d'or lors d'une victoire écrasante face à cette équipe de second plan de la Coupe du monde

Player ratings
Allemagne
J. Musiala
F. Wirtz
Coupe du monde
FEATURES
Allemagne vs Curaçao

L'Allemagne a d'emblée marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2026 en s'imposant 7-1 face à Curaçao, qui faisait ses débuts dans la compétition. Un doublé de Kai Havertz et des buts de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown et Deniz Undav ont permis à la Mannschaft de faire des débuts relativement faciles dans le groupe E, même si elle a connu un petit choc lorsque Curaçao a trouvé le chemin des filets en milieu de première mi-temps.

L'Allemagne a démarré sur les chapeaux de roue et a ouvert le score dès la 6^e minute : Nmecha, après un échange de passes avec Florian Wirtz, a enroulé sa frappe depuis l'entrée de la surface. Le milieu du Borussia Dortmund a ensuite failli doubler la mise, mais son essai à 20 mètres a frôlé le poteau.

Wirtz a lui aussi vu sa frappe passer tout près du cadre, mais les quadruples champions ont été pris de court à la 21^e minute lorsque Curaçao a conclu une belle combinaison par Livano Comenencia, dont le tir, dévié, a trompé Manuel Neuer.

L’équipe de Julian Nagelsmann a dû réagir rapidement, et, peu après que Schlotterbeck eut vu sa tête sur corner repoussée au-dessus de la barre, le défenseur central s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre rentrant de Nathaniel Brown et battre le gardien Eloy Room.

Dans le temps additionnel de la première période, Havertz portait le score à 3-0 en transformant un penalty après une faute de Riechedly Bazoer sur Nmecha. Le break était fait dès la 47^e minute lorsque Musiala, lancé en profondeur par Joshua Kimmich, battait Room d’un tir croisé.

L’Allemagne a poursuivi son pressing : si Leroy Sané a tiré à côté alors qu’il était seul face au but, Brown a finalement inscrit son premier but en sélection d’une reprise de volée sur une déviation du remplaçant Undav pour porter le score à 5-0. Undav a ensuite transformé en but un nouveau service de Kimmich.

Havertz a finalement clos le score en reprenant une passe d’Undav et en lobant Room dans les dernières minutes.

GOAL note les joueurs allemands à Houston...

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (6/10) :

    Il a repoussé un tir de Comenencia qui a filé au-delà de lui, puis n’a guère été sollicité pour son retour sur la scène internationale.

    Joshua Kimmich (7/10) :

    Il a mené le jeu avec aisance pendant la majeure partie de la rencontre. Solide en défense, il a distribué le jeu avec assurance, notamment grâce à sa passe en profondeur qui a permis à Musiala de marquer. Il a également offert le sixième but à Undav.

    Jonathan Tah (5/10) :

    Il a connu quelques difficultés en possession malgré le temps dont il disposait et a été malchanceux sur la déviation du tir de Comenencia.

    Nico Schlotterbeck (7/10) :

    Il pourrait estimer avoir manqué l’occasion de mieux intervenir lors de la séquence ayant conduit au but de Curaçao, alors qu’il avait deux opportunités de dégager. Il s’est ensuite rattrapé par une prestation solide, et sa menace constante sur les coups de pied arrêtés lui a permis de porter le score à 2-1.

    Nathaniel Brown (8/10) :

    Il a constamment animé le flanc gauche, faisant valoir sa vitesse et son endurance. Son centre précis a trouvé Schlotterbeck pour le deuxième but allemand, puis sa volée a porté le score à 5-0.

    • Publicité
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Felix Nmecha (8/10) :

    Il a ouvert le score d’une superbe frappe et aurait pu réaliser un triplé dès les 15 premières minutes, ses incursions tardives dans la surface n’étant pas suivies de près. Il a apporté de l’énergie au milieu de terrain allemand, et c’est son excellent contrôle du ballon qui a permis d’obtenir le penalty.

    Aleksandar Pavlovic (6/10) :

    Il a intelligemment fait circuler le ballon au milieu de terrain, où il a été très sollicité. Il a toutefois manqué le cadre à deux reprises alors qu’il était bien placé.

    Jamal Musiala (8/10) :

    Il a exploité les espaces et a constamment repoussé Curaçao grâce à sa vivacité. Sa belle finition en début de seconde période a scellé la victoire.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Leroy Sané (4/10) :

    Peu de ses actions ont réussi, et une talonnade imprudente a même failli mettre son équipe en difficulté. Il a également gâché une occasion en or en seconde période, illustrant parfaitement son manque d’efficacité.

    Kai Havertz (7/10) :

    Il a transformé son penalty avec sang-froid et inscrit le septième but d’une subtile pichenette, mais il est resté discret alors que ses coéquipiers brillaient autour de lui. Il a néanmoins multiplié les courses intelligentes pour créer des espaces et figure déjà parmi les prétendants au Soulier d’or.

    Florian Wirtz (7/10) :

    Une belle touche de balle et une passe décisive ont permis à Nmecha d’ouvrir le score, et il a été au cœur de nombreuses actions allemandes bien construites. Il a même failli couronner sa performance d’un but à plusieurs reprises.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Deniz Undav (7/10) :

    Un but et deux passes décisives pour l’attaquant de Stuttgart, qui confirme son excellent moment sous le maillot allemand.

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Il a joué 20 minutes une fois la victoire assurée.

    Leon Goretzka (6/10) :

    Il a joué simple au milieu de terrain après avoir remplacé Nmecha.

    David Raum (6/10) :

    A contraint Room à repousser sa frappe du pied après avoir remplacé Brown.

    Waldemar Anton (non noté) :

    A permis à Kimmich de souffler en fin de match.

    Julian Nagelsmann (7/10) :

    Des adversaires plus coriaces attendent l’équipe et les interrogations sur la présence de Sané persisteront, mais l’entraîneur peut tout de même se montrer satisfait de la performance collective et, bien sûr, du résultat.

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