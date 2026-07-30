La Liga MX a rapidement pris le contrôle des opérations et a été justement récompensée par le but de l'ouverture du score. Ce fut toutefois un but évitable, le coup franc de Juan Brunetta, de Tigres, trouvant bien trop facilement Luis Gabriel Rey, qui a placé sa tête hors de portée de Matt Freese. La MLS s'est réveillée peu après. Philip Zinckernagel, de Chicago, a multiplié les tentatives. Carles Gil a eu quelques bons moments.

Son a relancé son équipe. Il a inscrit l'égalisation après 20 minutes d'un classique repiqué dans l'axe suivi d'une finition. La star du LAFC a remis ça trois minutes plus tard, en guidant le centre en retrait lobé de Gil dans le petit filet. Zinckernagel a inscrit le troisième peu avant la pause d'une finition soignée, et la MLS aurait vraiment dû se mettre à l'abri à partir de là.

Cependant, ce ne fut pas si simple. L'entrée de l'attaquant vétéran Salomon Rondon a offert à la Liga MX un point de fixation plus identifiable en seconde période. Et elle a dominé les débats. Le Vénézuélien a réduit l'écart à 3-2 après 55 minutes. Et elle aurait vraiment dû en marquer quelques autres. Une défense héroïque en fin de match, après quelques effondrements inquiétants, a permis à la MLS de tenir bon. Un quatrième but crucial d'Evander à l'heure de jeu a donné à la MLS la marge dont elle avait besoin. Le troisième but tardif de Jose Paradela, dans le temps additionnel de la seconde période, n'a guère été plus qu'une consolation tandis que les All-Stars de la MLS ont tenu bon.

Il y a eu de l'intensité, beaucoup de buts et juste assez de stars pour montrer pourquoi un All-Star Game a assurément sa place en Major League Soccer. Et c'est le plus beau compliment que l'on puisse lui faire.

GOAL note les All-Stars de la MLS depuis le Bank of America Stadium...