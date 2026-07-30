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Son Heung MinGetty
Thomas Hindle

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Notes des All-Stars de la MLS contre les All-Stars de la Liga MX : Son Heung-Min répond présent, Evander inscrit son but, mais une défense fébrile a bien failli coûter la victoire aux hôtes lors du succès 4-3

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FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Jeux d'amitié des clubs

Son Heung-Min a inscrit un doublé, et les All-Stars de la MLS ont surmonté quelques errements défensifs pour battre les All-Stars de Liga MX 4-3 au terme d’un duel chaotique et indécis. Le joueur du LAFC a dominé pendant ses 35 minutes de jeu, mais l’équipe de Dean Smith a souffert au fil des rotations et a eu besoin de gestes défensifs héroïques en fin de match pour venir à bout d’une sélection de Liga MX qui s’est améliorée au fil de la rencontre.

La Liga MX a rapidement pris le contrôle des opérations et a été justement récompensée par le but de l'ouverture du score. Ce fut toutefois un but évitable, le coup franc de Juan Brunetta, de Tigres, trouvant bien trop facilement Luis Gabriel Rey, qui a placé sa tête hors de portée de Matt Freese. La MLS s'est réveillée peu après. Philip Zinckernagel, de Chicago, a multiplié les tentatives. Carles Gil a eu quelques bons moments.

Son a relancé son équipe. Il a inscrit l'égalisation après 20 minutes d'un classique repiqué dans l'axe suivi d'une finition. La star du LAFC a remis ça trois minutes plus tard, en guidant le centre en retrait lobé de Gil dans le petit filet. Zinckernagel a inscrit le troisième peu avant la pause d'une finition soignée, et la MLS aurait vraiment dû se mettre à l'abri à partir de là.

Cependant, ce ne fut pas si simple. L'entrée de l'attaquant vétéran Salomon Rondon a offert à la Liga MX un point de fixation plus identifiable en seconde période. Et elle a dominé les débats. Le Vénézuélien a réduit l'écart à 3-2 après 55 minutes. Et elle aurait vraiment dû en marquer quelques autres. Une défense héroïque en fin de match, après quelques effondrements inquiétants, a permis à la MLS de tenir bon. Un quatrième but crucial d'Evander à l'heure de jeu a donné à la MLS la marge dont elle avait besoin. Le troisième but tardif de Jose Paradela, dans le temps additionnel de la seconde période, n'a guère été plus qu'une consolation tandis que les All-Stars de la MLS ont tenu bon.

Il y a eu de l'intensité, beaucoup de buts et juste assez de stars pour montrer pourquoi un All-Star Game a assurément sa place en Major League Soccer. Et c'est le plus beau compliment que l'on puisse lui faire.

GOAL note les All-Stars de la MLS depuis le Bank of America Stadium...

  • Tim ReamGetty

    Gardien de but et défense

    Matt Freese (6/10) :

    Battu bien trop facilement sur l'ouverture du score de la Liga MX. N'a pas vraiment eu grand-chose à faire sinon.

    Anthony Markanich (6/10) :

    Une prestation correcte. A effectué quelques projections vers l'avant intéressantes.

    Tim Ream (7/10) :

    Très serein derrière. A distillé quelques belles passes. Ne peut pas être tenu pour responsable du but.

    Lucas Herrington (7/10) :

    Faisait partie d'un charmant duo ancien-jeune avec Ream. Aurait pu mieux marquer son joueur sur l'ouverture du score de la Liga MX.

    Steven Moreira (6/10) :

    Propre, appliqué, a fait circuler le ballon.

    • Publicité
  • Hany MukhtarGetty

    Milieu de terrain

    Yannick Bright (6/10) :

    S’est vu confier une tâche quasiment impossible, devant compenser pour un milieu très porté vers l’attaque. A réalisé deux ou trois interventions propres.

    Carles Gil (8/10) :

    Une demi-heure pleine de vivacité. A cadré quelques frappes et a servi Son sur son deuxième but. De la classe avec le Revolution, et encore ici.

    Hany Mukhtar (6/10) :

    Il a, à vrai dire, été un peu trop accaparé par les tâches défensives nécessaires. A eu quelques bons moments en attaque.

  • Son Heung MinGetty

    Attaque

    Son Heung-Min (8/10) :

    Un peu brouillon au départ, puis il a remarquablement bien conclu sur ses deux buts. Dommage qu'il n'ait pas joué plus de 35 minutes.

    Julian Hall (7/10) :

    Il a apporté de bonnes combinaisons dans le jeu et a manqué de réussite pour repartir avec un but ou une passe décisive.

    Philip Zinckernagel (7/10) :

    Il a bien fait malgré un positionnement dans un rôle inhabituel. Il a bien conclu sur son but.

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  • Anders Dreyer Getty

    Remplaçantes et entraîneur

    Sam Surridge (7/10) :

    Une quarantaine de minutes infatigables. A attaqué la profondeur et participé au jeu, mais rien n’a vraiment tourné en sa faveur. Il a tout de même délivré une passe décisive.

    Andy Najar (7/10) :

    Un match appliqué au poste d’arrière latéral. Il n’a pas ménagé ses efforts. La MLS a été meilleure avec lui sur le terrain.

    Guilherme (6/10) :

    Un peu brouillon en attaque. A fait le mauvais choix une ou deux fois.

    Ashley Westwood (7/10) :

    Propre au milieu de terrain, il a tenu la baraque quand la Liga MX s’est montrée un peu plus menaçante offensivement.

    Pep Biel (6/10) :

    Une prestation correcte.

    Brian Schwake (7/10) :

    A réalisé deux ou trois arrêts bien sentis. Ne pouvait rien sur le but de Rondon.

    Max Arfsten (7/10) :

    Par moments un peu hésitant, mais il a signé un sauvetage vital sur sa ligne pour assurer la victoire.

    Evander (8/10) :

    N’a pas énormément touché le ballon, mais a inscrit un but absolument magnifique. La grande classe.

    Daniel Munie (6/10) :

    A livré une prestation solide depuis son entrée à la mi-temps.

    Anders Dreyer (5/10) :

    N’a pas été assez clinique pour ce dont la MLS avait besoin.

    Zavier Gozo (7/10) :

    A réalisé quelques montées impressionnantes.

    Thomas Muller (5/10) :

    Pas son match le plus marquant. Vingt minutes, et pas grand-chose d’autre.

    Andres Cubas (5/10) :

    A défendu beaucoup trop bas et a perdu le contrôle des espaces alors que la MLS a dû s’accrocher en fin de match.

    Maxime Crepeau (8/10) :

    Le héros en fin de match. A multiplié les arrêts pour assurer la victoire.

    Dean Smith (8/10) :

    Que dire ? Il a donné du temps de jeu à tout le monde, assemblé des combinaisons intéressantes, et est reparti avec la victoire. Mission accomplie.