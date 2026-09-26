Unai Simon - 6/10

Simon a été relativement sollicité, réalisant trois arrêts au cours du match. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur les finitions cliniques de Gordon et Kane, sa qualité de relance a été essentielle pour aider l’Espagne à conserver sa structure face au pressing anglais, même s’il a parfois semblé en difficulté sur les contre-attaques directes de l’Angleterre.

Marc Cucurella - 5/10

Le joueur du Real Madrid a connu une première période compliquée face à la vitesse des joueurs de couloir anglais et a subi un moment de malchance lorsque la tête de Kane a dévié sur sa cuisse avant de finir au fond pour le deuxième but. Il s’est toutefois nettement repris au fil de la rencontre. Il a contribué aux 22 dégagements de l’Espagne, aidant à repousser les centres tardifs dans la surface et offrant une solution fiable sur le flanc gauche pendant le redressement en seconde période.

Marc Pubill - 5/10

Une soirée compliquée pour le jeune latéral, qui a parfois eu du mal face aux déplacements de Gordon. Il a fait partie d’une ligne défensive qui a semblé vulnérable dans les phases de transition en première période, même s’il a affiché une belle énergie pour soutenir l’attaque lorsque l’Espagne a dominé la possession lors du second acte.

Aymeric Laporte - 7/10

Laporte a été l’influence apaisante au cœur de la défense espagnole. Il a signé plusieurs des 20 interceptions de son équipe, lisant parfaitement le jeu pour couper les passes destinées à Kane. Sa capacité à lancer le jeu depuis l’arrière a été capitale pour permettre à l’Espagne d’atteindre un total de 506 passes.

Pau Cubarsi - 6/10

L’adolescent a montré par séquences l’immensité de sa qualité technique, mais le duel physique avec Kane s’est révélé très formateur. Il est monté en puissance au fil du match, contribuant à l’effort défensif qui a limité l’Angleterre à seulement cinq tirs cadrés malgré ses 14 tentatives au total.