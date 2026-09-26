Le match a basculé de manière spectaculaire après une série de changements judicieux effectués par le banc espagnol. Alex Baena a permis à l’Espagne d’égaliser à l’heure de jeu après un excellent travail de Dani Olmo, avant que Mikel Oyarzabal ne parachève la remontée à la 74e minute, sur une passe décisive de Baena. Malgré la pression tardive de l’Angleterre, la meilleure conservation du ballon de l’Espagne, avec 53 % de possession et un rythme dicté par 498 passes, lui a permis de gérer la fin de match et de prendre les trois points dans ce thriller de Ligue des nations.is thriller de Ligue des nations.
Notes de l’Espagne contre l’Angleterre : les super-remplaçants Alex Baena et Mikel Oyarzabal brisent encore une fois le cœur des Anglais lors d’une superbe remontée à Wembley
- Getty Images Sport
Gardien de but et défense
Unai Simon - 6/10
Simon a été relativement sollicité, réalisant trois arrêts au cours du match. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur les finitions cliniques de Gordon et Kane, sa qualité de relance a été essentielle pour aider l’Espagne à conserver sa structure face au pressing anglais, même s’il a parfois semblé en difficulté sur les contre-attaques directes de l’Angleterre.
Marc Cucurella - 5/10
Le joueur du Real Madrid a connu une première période compliquée face à la vitesse des joueurs de couloir anglais et a subi un moment de malchance lorsque la tête de Kane a dévié sur sa cuisse avant de finir au fond pour le deuxième but. Il s’est toutefois nettement repris au fil de la rencontre. Il a contribué aux 22 dégagements de l’Espagne, aidant à repousser les centres tardifs dans la surface et offrant une solution fiable sur le flanc gauche pendant le redressement en seconde période.
Marc Pubill - 5/10
Une soirée compliquée pour le jeune latéral, qui a parfois eu du mal face aux déplacements de Gordon. Il a fait partie d’une ligne défensive qui a semblé vulnérable dans les phases de transition en première période, même s’il a affiché une belle énergie pour soutenir l’attaque lorsque l’Espagne a dominé la possession lors du second acte.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte a été l’influence apaisante au cœur de la défense espagnole. Il a signé plusieurs des 20 interceptions de son équipe, lisant parfaitement le jeu pour couper les passes destinées à Kane. Sa capacité à lancer le jeu depuis l’arrière a été capitale pour permettre à l’Espagne d’atteindre un total de 506 passes.
Pau Cubarsi - 6/10
L’adolescent a montré par séquences l’immensité de sa qualité technique, mais le duel physique avec Kane s’est révélé très formateur. Il est monté en puissance au fil du match, contribuant à l’effort défensif qui a limité l’Angleterre à seulement cinq tirs cadrés malgré ses 14 tentatives au total.
- Getty Images Sport
Milieu de terrain
Rodri - 7/10
Le capitaine a été le métronome de l’Espagne, veillant à ce qu’elle domine la bataille de la possession. Malgré un penalty concédé à la 53e minute pour une faute sur Jude Bellingham, ensuite manqué par Kane, son placement a par ailleurs été impeccable. Il a protégé la défense à quatre avec brio et a permis aux joueurs créatifs de s’exprimer. Même lorsque l’Espagne était menée à la mi-temps, Rodri n’a jamais paniqué, trouvant régulièrement des cibles pour maintenir la pression.
Fabian Ruiz - 6/10
Une prestation solide, sans être spectaculaire, pour Ruiz, qui a apporté l’équilibre nécessaire aux côtés de Rodri. Il a été remplacé à la 70e minute par Pedri alors que l’Espagne cherchait davantage de verticalité, mais son travail dans l’entrejeu a été crucial pour résister à la tempête anglaise après le but de Kane à la 40e minute.
Dani Olmo - 8/10
Olmo a été la principale étincelle créative pendant une grande partie du match. Il a délivré la passe décisive capitale sur l’égalisation de Baena à la 60e minute, illustrant sa vision du jeu dans les petits espaces. Sa capacité à se déplacer entre les lignes a fini par désorganiser le milieu de terrain anglais.
- Getty Images Sport
attaque
Lamine Yamal - 7/10
Yamal a réduit Wembley au silence après seulement deux minutes, en concluant avec sang-froid pour donner l’avantage à l’Espagne. Si son influence a légèrement diminué pendant le temps fort de l’Angleterre en première période, sa vitesse est restée une menace constante en contre, contribuant aux sept contre-attaques de l’Espagne.
Nico Williams - 6/10
Williams a apporté de la largeur et étiré la défense anglaise, mais il a manqué de justesse dans le dernier geste à plusieurs reprises. Il a également glissé de manière coûteuse juste à l’extérieur de la surface de l’Angleterre, ce qui a directement déclenché la contre-attaque d’ampleur menant à l’égalisation d’Anthony Gordon. Il a été remplacé à la 55e minute dans le cadre du changement tactique qui a finalement conduit à la domination de l’Espagne en seconde période.
Ferran Torres - 5/10
Utilisé dans un rôle axial, Torres a été très actif mais terriblement brouillon dans le dernier geste, manquant deux face-à-face nets en première période qui auraient pu tuer le match très tôt. Il a été sorti à la 55e minute au profit de Mikel Oyarzabal, un changement qui a modifié le visage de l’attaque espagnole.
- Getty Images Sport
Remplaçants et entraîneur
Mikel Oyarzabal - 8/10
Entré en jeu à la 55e minute, Oyarzabal s’est révélé être l’homme du match. Il a fait preuve d’un grand instinct de buteur pour inscrire le troisième but décisif à la 74e minute, justifiant sa titularisation et offrant le point d’appui qui avait manqué à l’Espagne plus tôt.
Alex Baena - 9/10
La performance parfaite du super-sub. Après son entrée en jeu à la 55e minute, il a inscrit le but de l’égalisation pour revenir à 2-2 seulement six minutes plus tard, avant de se muer en passeur pour le but de la victoire d’Oyarzabal. Son impact a été immédiat et transformateur.
Pedri - 6/10
Entré à la 70e minute à la place de Ruiz, Pedri a aidé l’Espagne à conserver le ballon et à faire tourner le chronomètre dans les derniers instants du match.
Mikel Merino - N/A
Un changement tactique tardif à la 82e minute pour apporter plus de solidité au milieu de terrain.
Luis de la Fuente - 9/10
Une leçon de gestion de match. De la Fuente a reconnu que sa ligne offensive de départ était neutralisée et a effectué un double changement audacieux avant l’heure de jeu. Les entrées de Baena et Oyarzabal ont transformé un retard de 2-1 en une victoire 3-2, illustrant sa flexibilité tactique.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles