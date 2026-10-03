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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes de l’Angleterre contre la Croatie : le récital de Jude Bellingham et le doublé de Harry Kane inspirent une superbe démonstration conclue par un 7-0

Angleterre
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Croatie
Croatie vs Angleterre
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
B. Saka

L’Angleterre a livré une véritable leçon tactique à Rijeka, écrasant la Croatie 7-0 dans une rencontre à sens unique de Ligue des nations de l’UEFA. Harry Kane et Bukayo Saka ont tous deux inscrit un doublé, tandis que l’équipe de Thomas Tuchel a affiché une domination totale.

L’Angleterre a livré une démonstration époustouflante de réalisme devant le but et de supériorité tactique pour humilier la Croatie 7-0 au Stadion Rujevica. Les Three Lions ont imposé leur domination très tôt, prenant rapidement une avance de 4-0 avant la pause.

L’équipe de Thomas Tuchel a exploité les espaces avec une précision chirurgicale, en s’appuyant sur des transitions rapides et une qualité individuelle supérieure pour laisser le camp local complètement sonné. Cette victoire constitue une véritable déclaration d’intention en Ligue des nations, en mettant en lumière une fluidité offensive rarement vue à ce niveau.

La seconde période n’a offert aucun répit aux hôtes, l’Angleterre inscrivant trois buts de plus pour parachever la démonstration. Le duel des buts attendus (xG) a raconté l’histoire de la soirée, avec une Angleterre culminant à 6,12 xG contre 1,24 pour la Croatie.

Avec 64 % de possession et 10 tirs cadrés, les visiteurs ont été impitoyables. La structure tactique a permis aux joueurs créatifs de s’exprimer, tandis que le bloc défensif est resté discipliné pour préserver sa cage inviolée malgré les tentatives tardives de la Croatie pour sauver l’honneur.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Gardien et défense

    Jordan Pickford - 7/10

    Soirée relativement tranquille pour le joueur d’Everton, qui n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer durant tout le match. Sa qualité de relance a été fiable, aidant l’Angleterre à construire depuis l’arrière avec un total de 746 passes réussies par l’équipe. Il est resté concentré durant les brèves périodes de pression de la Croatie pour préserver sa cage inviolée.

    Jarell Quansah - 8/10

    Le jeune défenseur a affiché une maturité au-delà de son âge, délivrant la passe décisive sur le but d’Anthony Gordon à la 39e minute. Défensivement, il a fait partie d’un bloc qui a limité la Croatie à un seul tir cadré, contribuant aux dégagements réalisés par l’Angleterre.

    Ezri Konsa - 7/10

    Konsa a apporté beaucoup de calme dans l’axe de la défense. Il a bien géré la menace de Petar Musa et a joué un rôle clé pour permettre à l’Angleterre de remporter ses duels individuels, l’équipe ayant gagné les deux tiers de ses duels aériens.

    Marc Guehi - 8/10

    Guehi continue de donner l’impression d’être un élément incontournable de cette arrière-garde. Son placement a été exemplaire, interceptant souvent le jeu avant que la Croatie ne puisse entrer dans le dernier tiers. Il a disputé l’intégralité des 90 minutes et a été crucial pour maintenir la ligne défensive haute exigée par Tuchel.

    Lewis Hall - 7/10

    Hall a apporté une excellente largeur sur le flanc gauche avant d’être remplacé à la 79e minute. Il a bien équilibré ses tâches défensives face à Perisic tout en offrant une solution en attaque lors des nombreuses contre-attaques de l’Angleterre.

  • Milieu de terrain

    Alex Scott - 7/10

    Positionné dans un rôle discipliné au milieu de terrain, Scott a aidé l’Angleterre à dominer les zones centrales. Il a offert l’écran nécessaire à la défense, permettant aux attaquants les plus avancés de s’épanouir avant d’être remplacé à la 69e minute.

    Elliot Anderson - 8/10

    Une prestation de très grande activité de la part d’Anderson. Il a délivré une passe décisive capitale sur le deuxième but de Harry Kane à la 53e minute, mettant en valeur sa vision du jeu et sa capacité à s’exprimer dans les petits espaces avant sa sortie en fin de match.

    Jude Bellingham - 9/10

    Une performance de virtuose de la star du Real Madrid. Bellingham a inscrit un joli but à la 21e minute et s’est mué en passeur avec trois passes décisives, sur l’ouverture du score de Kane, le deuxième but de Saka et le dernier but de Morgan Rogers. Sa capacité à casser les lignes a été le moteur du succès de l’Angleterre.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka - 9/10

    Saka a été intenable sur l’aile droite, inscrivant un doublé avec des buts aux 45e et 68e minutes. Sa verticalité et son sens du but ont été les marques de la menace offensive de l’Angleterre, étirant constamment la défense croate.

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon a ouvert son compteur à la 39e minute après une passe décisive de Quansah. Sa vitesse en contre a contribué aux 10 contre-attaques enregistrées par l’Angleterre, se révélant être un poison constant pour Josip Stanisic.

    Harry Kane - 9/10

    Le capitaine a montré l’exemple avec un doublé impitoyable. Il a ouvert le score à la 8e minute avant d’inscrire son deuxième but peu après la pause, à la 53e minute. Au-delà de ses buts, son jeu en appui a été essentiel, et il a même délivré la passe décisive sur le deuxième but de Saka.

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  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Morgan Rogers - 8/10

    Entré à la 69e minute, Rogers a eu un impact immédiat en inscrivant le septième et dernier but à la 87e minute. Il a parfaitement saisi sa chance, montrant la profondeur de talent à la disposition de Tuchel.

    Eberechi Eze - 6/10

    Entré pour les vingt dernières minutes afin de maintenir la pression. S'il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive, sa sûreté technique a aidé l'Angleterre à gérer la fin de match avec une maîtrise totale.

    James Garner - 6/10

    A apporté des jambes fraîches au milieu de terrain pour la dernière partie du match, veillant à ce qu'il n'y ait aucune baisse d'intensité pendant que la Croatie fatiguait.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Entré tardivement à la 79e minute, Gibbs-White a eu peu de temps pour influencer le score, mais a participé aux dernières étapes de la démonstration.

    Myles Lewis-Skelly - N/A

    A eu droit à une brève apparition à la 79e minute, engrangeant une précieuse expérience internationale au sein d'une équipe en place et dominante.

    Thomas Tuchel - 10/10

    Une organisation tactique parfaite. La décision de Tuchel de mettre en place un pressing haut tout en restant létal en contre a débouché sur un score inédit. Les 6,12 xG de l'équipe reflètent un entraîneur qui a rapidement instauré un système offensif très efficace.

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