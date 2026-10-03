L’Angleterre a livré une démonstration époustouflante de réalisme devant le but et de supériorité tactique pour humilier la Croatie 7-0 au Stadion Rujevica. Les Three Lions ont imposé leur domination très tôt, prenant rapidement une avance de 4-0 avant la pause.

L’équipe de Thomas Tuchel a exploité les espaces avec une précision chirurgicale, en s’appuyant sur des transitions rapides et une qualité individuelle supérieure pour laisser le camp local complètement sonné. Cette victoire constitue une véritable déclaration d’intention en Ligue des nations, en mettant en lumière une fluidité offensive rarement vue à ce niveau.

La seconde période n’a offert aucun répit aux hôtes, l’Angleterre inscrivant trois buts de plus pour parachever la démonstration. Le duel des buts attendus (xG) a raconté l’histoire de la soirée, avec une Angleterre culminant à 6,12 xG contre 1,24 pour la Croatie.

Avec 64 % de possession et 10 tirs cadrés, les visiteurs ont été impitoyables. La structure tactique a permis aux joueurs créatifs de s’exprimer, tandis que le bloc défensif est resté discipliné pour préserver sa cage inviolée malgré les tentatives tardives de la Croatie pour sauver l’honneur.