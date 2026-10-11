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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP
Yosua Arya
Traduit par

Notes d’Inter Miami contre DC United : Luis Suarez et Lionel Messi démantèlent les visiteurs lors d’un succès 4-0

Player ratings
Inter Miami CF
L. Messi
FEATURES
Inter Miami CF vs DC United
DC United
Major League Soccer
L. Suarez

L’Inter Miami a livré une véritable leçon d’efficacité offensive pour battre le DC United 4-0 au Nu Stadium, porté par des doublés de Luis Suarez et Lionel Messi. Cette victoire renforce les ambitions de Miami pour la phase finale, son duo légendaire ayant largement contribué tout au long du match.

L’Inter Miami a livré une masterclass tactique en transition, exploitant sans pitié la ligne défensive haute de DC United pour s’assurer une large victoire 4-0. Le ton a été donné dès la troisième minute, lorsque Suarez a profité d’un service de German Berterame. Si les visiteurs ont tenté de maintenir un pressing haut soutenu, la supériorité technique de Miami dans le cœur du jeu lui a permis de contourner la première vague de pression, menant à un deuxième but de Suarez avant la pause qui a effectivement brisé la résistance des visiteurs.

La seconde période s’est transformée en récital de Messi, puisque le maestro argentin a profité des espaces verticaux de plus en plus importants. Buteur seulement deux minutes après la reprise à la suite d’un une-deux avec Suarez, Messi a ensuite inscrit un quatrième but à l’heure de jeu après avoir été trouvé par Rodrigo De Paul.

Défensivement, Miami est resté compact, limitant DC United à seulement deux tirs cadrés malgré quelques situations trouvées par les visiteurs dans les couloirs.

GOAL note les joueurs de l’Inter Miami depuis le Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Gardien et défense

    Dayne St. Clair - 7/10 :

    Une soirée relativement calme pour le gardien, mais il est resté concentré pour préserver sa cage inviolée. Il a réalisé 2 arrêts et a bien commandé sa surface lors des brèves phases de pression aérienne de DC United. Sa qualité de relance a permis d’initier les séquences qui ont mené à la domination de Miami dans la possession.

    Gonzalo Lujan - 7/10 :

    Lujan a fait preuve de discipline dans son placement, étant rarement pris à défaut par les dédoublements de DC United. S’il s’est montré moins aventureux vers l’avant que Reguilon, sa solidité défensive a été un élément clé de la cage inviolée de l’équipe.

    Casemiro - 8/10 :

    Aligné au cœur de la défense, le vétéran a utilisé son excellente lecture du jeu pour intercepter des passes verticales dangereuses. Il a été le principal premier relanceur depuis l’arrière, affichant un taux élevé de passes réussies et apportant la stabilité structurelle nécessaire pour permettre aux attaquants de dézoner librement.

    Micael - 7/10 :

    Une performance solide aux côtés de Casemiro. Il a dominé physiquement ses duels individuels et a veillé à ce que la ligne défensive reste compacte. Son placement a limité les attaquants de DC United à des tentatives à faible probabilité avant son remplacement à la 70e minute.

    Sergi Reguilon - 7/10 :

    Reguilon a apporté une excellente largeur sur le flanc gauche, servant de solution essentielle lorsque le jeu se densifiait dans l’axe. Il a bien géré ses tâches défensives avant d’être remplacé à la 78e minute, faisant en sorte que les visiteurs trouvent très peu d’espaces de son côté du terrain.

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul - 8/10 :

    Le moteur du milieu de terrain de Miami. L'activité de De Paul a été exceptionnelle, apportant la couverture défensive qui a permis au trio offensif de rester haut. Il a couronné une prestation pleine d'abnégation en délivrant la passe décisive sur le deuxième but de Messi à la 60e minute, avant d'être remplacé en fin de match.

    David Ayala - 7/10 :

    Ayala a joué un rôle essentiel dans le pressing initial, perturbant le rythme de DC United. Il a fait circuler le ballon rapidement et efficacement, assurant une transition fluide entre la défense et l'attaque. Il a été remplacé à la 70e minute après une prestation à haute intensité.

    Matias Galarza - 7/10 :

    Galarza a assuré le lien entre le milieu de terrain plus reculé et l'attaque. Sa capacité à évoluer dans les demi-espaces a compliqué le marquage de ses déplacements pour DC United, et il a joué un rôle clé dans la conservation des 62 % de possession dont Miami a bénéficié.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Attaque

    Lionel Messi - 9/10 :

    Messi continue d’être le facteur décisif ultime. Après une première période plus discrète, il s’est totalement révélé après la pause, en marquant aux 47e et 60e minutes. Son attraction sur le terrain a ouvert des espaces pour tous les autres, et son avant-dernière passe sur le deuxième but a mis en lumière sa vision inégalée.

    Luis Suarez - 9/10 :

    Une performance d’un autre temps de la part de l’Uruguayen. Suarez s’est montré clinique, marquant aux 3e et 39e minutes pour permettre à Miami de prendre un contrôle total. Son intelligence s’est également illustrée par sa passe décisive pour le premier but de Messi à la 47e minute. Il a prouvé que son instinct de buteur reste intact, en menant l’attaque avec une immense intelligence tactique.

    German Berterame - 8/10 :

    S’il n’a pas lui-même trouvé le chemin des filets, la contribution de Berterame a été capitale. Il a délivré les passes décisives sur les deux buts de Suarez en première période, faisant preuve d’un grand altruisme et de précision dans le dernier tiers. Ses déplacements sans ballon ont causé des maux de tête constants aux latéraux de DC United.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Riquelme Fillipi - 6/10 :

    Entré à la 61e minute à la place de Suarez. Il a maintenu une intensité élevée et apporté une nouvelle menace face à une défense qui commençait à fatiguer, même si le rythme du match avait ralenti au moment de son entrée.

    Telasco Segovia - 6/10 :

    Entré à la 70e minute à la place d'Ayala. Il a aidé son équipe à gérer la fin de match grâce à des passes sobres et a maintenu la structure du milieu de terrain.

    Maximiliano Falcon - 6/10 :

    A remplacé Micael à la 70e minute et s'est intégré à l'unité défensive sans le moindre problème, permettant à son équipe de préserver son clean sheet.

    Alexander Shaw - N/A :

    Entré à la 78e minute. Pas assez de temps pour avoir un impact significatif sur le match.

    Ian Fray - N/A :

    Un changement tactique tardif à la 78e minute. Solide durant sa brève entrée en jeu.

    Kily Gonzalez - 9/10 :

    L'entraîneur a parfaitement réglé son plan tactique. En laissant DC United avoir une part du ballon dans des zones non dangereuses, il a créé l'espace dans le dos de leur défense pour que Suarez et Messi puissent en profiter. Son équipe a affiché un visage bien en place, équilibré et clinique dans toutes les phases du match.

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