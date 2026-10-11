L’Inter Miami a livré une masterclass tactique en transition, exploitant sans pitié la ligne défensive haute de DC United pour s’assurer une large victoire 4-0. Le ton a été donné dès la troisième minute, lorsque Suarez a profité d’un service de German Berterame. Si les visiteurs ont tenté de maintenir un pressing haut soutenu, la supériorité technique de Miami dans le cœur du jeu lui a permis de contourner la première vague de pression, menant à un deuxième but de Suarez avant la pause qui a effectivement brisé la résistance des visiteurs.

La seconde période s’est transformée en récital de Messi, puisque le maestro argentin a profité des espaces verticaux de plus en plus importants. Buteur seulement deux minutes après la reprise à la suite d’un une-deux avec Suarez, Messi a ensuite inscrit un quatrième but à l’heure de jeu après avoir été trouvé par Rodrigo De Paul.

Défensivement, Miami est resté compact, limitant DC United à seulement deux tirs cadrés malgré quelques situations trouvées par les visiteurs dans les couloirs.

GOAL note les joueurs de l’Inter Miami depuis le Nu Stadium...