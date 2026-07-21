Sur Instagram, De Paul a accusé les supporters rivaux d’espérer l’échec de l’Argentine et a balayé les critiques visant l’équipe. Le milieu de terrain a également admis sa déception de ne pas avoir remporté une nouvelle fois la Coupe du monde, affirmant que sa plus grande peine était de ne pas avoir pu ramener le trophée une nouvelle fois chez les supporters argentins.

Il a écrit : « La plus grande douleur, c’est de ne pas avoir pu ramener la Coupe du monde dans notre pays une nouvelle fois, car s’il y a bien quelqu’un qui méritait de revivre ce sentiment, c’est vous. Mais au fil des heures, on nous fait comprendre que l’attachement qu’ils ont pour ce groupe va au-delà du trophée, et c’est quelque chose auquel je veux m’accrocher pour pouvoir tourner la page.

« Aujourd’hui, je vois combien de personnes attendaient cet échec, répandant des théories du complot infondées tout au long de la Coupe du monde, juste pour apaiser leur propre douleur de ne pas pouvoir vivre ce que nous, les Argentins, vivions – parce que nos sourires les dérangent, parce que notre façon d’être leur tape sur les nerfs. »







