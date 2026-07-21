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« Nos sourires les dérangent » : Rodrigo De Paul balaye les « théories du complot infondées » entourant la Coupe du monde de l'Argentine
La star argentine monte au créneau pour défendre son équipe.
De Paul a vigoureusement défendu l'Argentine après l'élimination des siens en finale de la Coupe du monde, battus 1-0 par l'Espagne. L'équipe de Lionel Scaloni a manqué l'occasion de devenir la première nation depuis 1958 à conserver son titre, s'inclinant après prolongation au MetLife Stadium malgré un parcours remarquable jusqu'en finale.
Depuis, les observateurs s’attardent non seulement sur le résultat, mais aussi sur le comportement de l’Albiceleste, les critiques se multipliant au sujet de ses manœuvres tactiques et de ses problèmes disciplinaires durant la finale.
De Paul contre-attaque
Sur Instagram, De Paul a accusé les supporters rivaux d’espérer l’échec de l’Argentine et a balayé les critiques visant l’équipe. Le milieu de terrain a également admis sa déception de ne pas avoir remporté une nouvelle fois la Coupe du monde, affirmant que sa plus grande peine était de ne pas avoir pu ramener le trophée une nouvelle fois chez les supporters argentins.
Il a écrit : « La plus grande douleur, c’est de ne pas avoir pu ramener la Coupe du monde dans notre pays une nouvelle fois, car s’il y a bien quelqu’un qui méritait de revivre ce sentiment, c’est vous. Mais au fil des heures, on nous fait comprendre que l’attachement qu’ils ont pour ce groupe va au-delà du trophée, et c’est quelque chose auquel je veux m’accrocher pour pouvoir tourner la page.
« Aujourd’hui, je vois combien de personnes attendaient cet échec, répandant des théories du complot infondées tout au long de la Coupe du monde, juste pour apaiser leur propre douleur de ne pas pouvoir vivre ce que nous, les Argentins, vivions – parce que nos sourires les dérangent, parce que notre façon d’être leur tape sur les nerfs. »
L'unité forge l'adversité
De Paul a affirmé que les critiques n’avaient fait que renforcer la cohésion au sein du vestiaire argentin tout au long du tournoi.
« Mais cela n’a fait que confirmer que la passion et l’amour pour notre maillot peuvent tout accomplir », a-t-il ajouté. « La douleur durera longtemps, mais aujourd’hui plus que jamais, je suis fier d’être ARGENTIN. »
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Les répercussions se font encore sentir après la finale.
Le parcours de l’Argentine en Coupe du monde reste sous les feux des projecteurs après la finale houleuse face à l’Espagne. Leandro Paredes a été expulsé après le coup de sifflet final, suite à l’exclusion d’Enzo Fernández un peu plus tôt. Des sanctions de la FIFA étant envisagées, l’attention portée au comportement de l’Albiceleste devrait se maintenir même après son parcours jusqu’en finale.
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