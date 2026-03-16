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« Nos joueurs sont conscients de l'enjeu qui nous attend » - Le Canada et Nike dévoilent les tenues « Full Tilt » pour la Coupe du monde 2026, inspirées du thème « True North »
- AFP
« Nous prenons cette responsabilité très au sérieux »
Le sélectionneur canadien Jesse Marsch a expliqué pourquoi les maillots du Canada jouent un rôle essentiel dans la représentation du pays, alors que celui-ci s'apprête à accueillir sa première Coupe du monde aux côtés des États-Unis et du Mexique.
« C'est une véritable fierté de représenter le Canada », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nos joueurs sont conscients de l'importance du moment qui nous attend, avec une Coupe du monde à domicile et tout un pays derrière nous. Lorsque nous enfilons ce maillot, il représente tous les lieux et toutes les communautés qui ont contribué à bâtir l'équipe du peuple. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. »
- Nike
Détails de conception
Le maillot domicile du Canada met en avant la feuille d'érable, symbole le plus reconnaissable de l'identité footballistique du pays. L'écusson, décliné en deux tons, occupe une place centrale sur la poitrine, la feuille étant orientée vers le nord en référence au drapeau national et à la géographie du pays. Le design s'inspire également subtilement des vêtements de plein air canadiens, avec des détails destinés à souligner la durabilité et la précision de la confection.
Le maillot extérieur du Canada s'appuie sur une palette plus sombre et fait référence aux paysages hivernaux du pays. Un motif de glace fissurée traverse le design, inspiré des surfaces gelées et de la tension de la glace sous pression. La feuille d'érable apparaît à nouveau, gravée dans un style destiné à ressembler à une lame de patin, clin d'œil au lien profond qui unit le Canada aux sports d'hiver.
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Date de lancement fixée
Les supporters canadiens pourront découvrir les nouveaux maillots pour la première fois le 28 mars, lors du match contre l'Islande, avant un deuxième match contre la Tunisie le 31 mars. Les deux rencontres se dérouleront au BMO Field, à Toronto.
- Getty Images Sport
La Coupe du monde du Canada
Le Canada accueillera son tout premier match de Coupe du monde masculine le 12 juin au BMO Field de Toronto, face à un adversaire qui reste à déterminer.
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