« Nos joueurs sont conscients de l'enjeu qui nous attend » - Le Canada et Nike dévoilent les tenues « Full Tilt » pour la Coupe du monde 2026, inspirées du thème « True North »

Le sélectionneur canadien Jesse Marsch a expliqué pourquoi les maillots du Canada jouent un rôle essentiel dans la représentation du pays, alors que celui-ci s'apprête à accueillir sa première Coupe du monde aux côtés des États-Unis et du Mexique.

« C'est une véritable fierté de représenter le Canada », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nos joueurs sont conscients de l'importance du moment qui nous attend, avec une Coupe du monde à domicile et tout un pays derrière nous. Lorsque nous enfilons ce maillot, il représente tous les lieux et toutes les communautés qui ont contribué à bâtir l'équipe du peuple. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. »