Noni Madueke affirme que son « instinct » lui a permis d'obtenir un penalty pour Arsenal. Le remplaçant admet que l'ambiance chez les Gunners « n'est pas géniale » après le match nul contre le Bayer Leverkusen

Madueke s'est révélé être le joueur décisif lors du match nul 1-1 de son équipe contre le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Entré en jeu à la dernière demi-heure à la BayArena, l'international anglais a insufflé un regain d'énergie bien nécessaire à l'équipe de Mikel Arteta après qu'elle ait pris du retard en début de seconde période. En fin de match, Madueke a pénétré dans la surface de Leverkusen avec le ballon, mais a été victime d'une faute de Malik Tillman, ce qui a suscité les protestations de l'équipe locale.

S'adressant au site officiel d'Arsenal après le match, Madueke a souligné que ses tendances naturelles avaient été le moteur de ce moment. « Je pense toujours que je peux avoir un impact, que je sois titulaire ou remplaçant », a déclaré l'ailier Noni. « Mon instinct m'a dit d'entrer dans la surface quand j'ai récupéré le ballon, alors je l'ai fait. »