Noni Madueke affirme que son « instinct » lui a permis d'obtenir un penalty pour Arsenal. Le remplaçant admet que l'ambiance chez les Gunners « n'est pas géniale » après le match nul contre le Bayer Leverkusen
Impact instinctif lors du match aller
Madueke s'est révélé être le joueur décisif lors du match nul 1-1 de son équipe contre le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Entré en jeu à la dernière demi-heure à la BayArena, l'international anglais a insufflé un regain d'énergie bien nécessaire à l'équipe de Mikel Arteta après qu'elle ait pris du retard en début de seconde période. En fin de match, Madueke a pénétré dans la surface de Leverkusen avec le ballon, mais a été victime d'une faute de Malik Tillman, ce qui a suscité les protestations de l'équipe locale.
S'adressant au site officiel d'Arsenal après le match, Madueke a souligné que ses tendances naturelles avaient été le moteur de ce moment. « Je pense toujours que je peux avoir un impact, que je sois titulaire ou remplaçant », a déclaré l'ailier Noni. « Mon instinct m'a dit d'entrer dans la surface quand j'ai récupéré le ballon, alors je l'ai fait. »
Réaction dans les vestiaires après le tirage au sort
Si un match nul à l'extérieur en Europe est souvent considéré comme un résultat positif, les standards élevés au sein du camp d'Arsenal ont fait que les sentiments étaient quelque peu mitigés au coup de sifflet final. Madueke a donné une évaluation honnête de l'ambiance parmi ses coéquipiers alors qu'ils se préparent à ramener le match à Londres, où tout reste encore à jouer.
L'attaquant estime que les résultats obtenus par l'équipe à l'Emirates Stadium lui donneront l'avantage lors du match retour. « L'ambiance dans les vestiaires n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas non plus catastrophique », a-t-il expliqué. « Je pense que tout se jouera à Londres, dans notre stade où nous sommes vraiment très bons. Oui, tout se jouera là-bas, et tout le monde va bien. »
Éloges pour Havertz et la profondeur de l'effectif
Le penalty obtenu par Madueke a été transformé avec sang-froid par Kai Havertz, qui est revenu hanter son ancien club allemand. Le jeune ailier n'a pas tardé à féliciter l'international allemand pour sa fiabilité depuis les 11 mètres et a souligné l'incroyable profondeur de l'effectif d'Arsenal cette saison, alors que le club poursuit sa quête de gloire continentale.
Comme l'a souligné Madueke, le fait de disposer de plusieurs joueurs capables d'influencer les matchs de haut niveau est un avantage majeur pour l'équipe de Premier League. « Kai est un joueur de classe », a-t-il déclaré. « Tout le monde connaît évidemment ses qualités, tout le monde connaît la profondeur de notre équipe, donc que vous soyez titulaire ou remplaçant, vous avez toujours la possibilité d'avoir un impact. Je suis impatient, je sais que l'ambiance va être incroyable. Nous allons avoir besoin d'eux et nous sommes convaincus que nous allons réussir. »
Des matchs cruciaux attendent Arsenal à domicile
Avec un score de 1-1 dans la confrontation européenne, tous les regards se tournent vers une semaine décisive à l'Emirates Stadium. Avant d'accueillir le match retour crucial contre le Bayer Leverkusen mardi prochain, Arsenal doit d'abord disputer un match de championnat contre Everton samedi. Les Gunners dominent actuellement la Premier League, occupant la première place du classement avec sept points d'avance.
