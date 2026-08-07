« Non » : Lionel Messi met fin aux rumeurs liant son fils Thiago à un retour à Barcelone dans un échange sans détour

Vain a arrêté le capitaine de l’Argentine pour clarifier les rumeurs entourant l’avenir de son fils aîné. À la question : « Thiaguito s’en va ? », Messi a apporté une réponse simple et sans équivoque : « Non. »

S’exprimant auparavant sur le style de jeu de Thiago à l’académie de Miami, Messi a déclaré à Simplemente Futbol : « Il est plus réfléchi, davantage organisateur, plus milieu de terrain. »