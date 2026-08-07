Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-US-MIAMI-YOUTH CUPAFP
Adhe Makayasa

Traduit par

« Non » : Lionel Messi met fin aux rumeurs liant son fils Thiago à un retour à Barcelone dans un échange sans détour

Mercato
L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
FC Barcelone
LaLiga

Lionel Messi a catégoriquement écarté les spéculations liant son fils aîné, Thiago, à un retour à la Masia de Barcelone. À l’approche du match de Leagues Cup de l’Inter Miami contre l’Atlético San Luis, la légende argentine a livré une réponse sèche en un mot pour préciser que le milieu de terrain de 13 ans restera en Floride pour y poursuivre son développement.

  • La star de l’Inter Miami clarifie

    Les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux au sujet d'un possible départ de Thiago vers le centre de formation de La Masia du FC Barcelone ont rapidement été balayées par son père. Interrogée par le journaliste Bruno Vain avant le match de Leagues Cup de l'Inter Miami, la légende argentine a mis fin de manière catégorique aux spéculations avec une brève réponse. La réponse directe de l'ancien vainqueur de la Coupe du monde confirme que son fils restera en Floride pour poursuivre sa progression au sein de la structure de jeunes du club de Major League Soccer.

    • Publicité
  • Illinios Newell's Cup: Newell's Old Boys v Inter MiamiGetty Images Sport

    Un seul mot balaie les spéculations

    Vain a arrêté le capitaine de l’Argentine pour clarifier les rumeurs entourant l’avenir de son fils aîné. À la question : « Thiaguito s’en va ? », Messi a apporté une réponse simple et sans équivoque : « Non. »

    S’exprimant auparavant sur le style de jeu de Thiago à l’académie de Miami, Messi a déclaré à Simplemente Futbol : « Il est plus réfléchi, davantage organisateur, plus milieu de terrain. »

  • Les précédents liens alimentent les rumeurs

    Les spéculations autour d’un potentiel retour ont pris de l’ampleur, étant donné que Thiago avait déjà passé du temps à la Barça Escola entre 2016 et 2019 avant de rejoindre plus tard le centre de formation du Paris Saint-Germain pendant le passage de son père en France.

    Âgé désormais de 13 ans, son stade actuel de développement a suscité des comparaisons avec le départ précoce de son père de Rosario vers la Catalogne. Ces informations ont refait surface au moment même où le cinquième anniversaire du départ émouvant de Messi du Barça, le 5 août 2021, après la crise financière du club, venait d’être célébré.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Le parcours de développement des jeunes se poursuit

    Thiago continuera d’affiner ses qualités de meneur de jeu au milieu de terrain au sein de l’académie de Miami, sans être affecté par les spéculations autour d’un transfert à l’étranger. Son objectif immédiat est de développer progressivement sa carrière de jeune joueur aux États-Unis, avec le plein soutien de sa famille.

    Pendant ce temps, Messi continue de mener l’Inter Miami sur le terrain dans sa quête de trophées nationaux et régionaux jusqu’à la fin de la saison.

Jeux d'amitié des clubs
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Coupe de la ligue
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Monterrey crest
Monterrey
MON