AFP
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« Non » : Lionel Messi met fin aux rumeurs liant son fils Thiago à un retour à Barcelone dans un échange sans détour
La star de l’Inter Miami clarifie
Les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux au sujet d'un possible départ de Thiago vers le centre de formation de La Masia du FC Barcelone ont rapidement été balayées par son père. Interrogée par le journaliste Bruno Vain avant le match de Leagues Cup de l'Inter Miami, la légende argentine a mis fin de manière catégorique aux spéculations avec une brève réponse. La réponse directe de l'ancien vainqueur de la Coupe du monde confirme que son fils restera en Floride pour poursuivre sa progression au sein de la structure de jeunes du club de Major League Soccer.
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Un seul mot balaie les spéculations
Vain a arrêté le capitaine de l’Argentine pour clarifier les rumeurs entourant l’avenir de son fils aîné. À la question : « Thiaguito s’en va ? », Messi a apporté une réponse simple et sans équivoque : « Non. »
S’exprimant auparavant sur le style de jeu de Thiago à l’académie de Miami, Messi a déclaré à Simplemente Futbol : « Il est plus réfléchi, davantage organisateur, plus milieu de terrain. »
Les précédents liens alimentent les rumeurs
Les spéculations autour d’un potentiel retour ont pris de l’ampleur, étant donné que Thiago avait déjà passé du temps à la Barça Escola entre 2016 et 2019 avant de rejoindre plus tard le centre de formation du Paris Saint-Germain pendant le passage de son père en France.
Âgé désormais de 13 ans, son stade actuel de développement a suscité des comparaisons avec le départ précoce de son père de Rosario vers la Catalogne. Ces informations ont refait surface au moment même où le cinquième anniversaire du départ émouvant de Messi du Barça, le 5 août 2021, après la crise financière du club, venait d’être célébré.
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Le parcours de développement des jeunes se poursuit
Thiago continuera d’affiner ses qualités de meneur de jeu au milieu de terrain au sein de l’académie de Miami, sans être affecté par les spéculations autour d’un transfert à l’étranger. Son objectif immédiat est de développer progressivement sa carrière de jeune joueur aux États-Unis, avec le plein soutien de sa famille.
Pendant ce temps, Messi continue de mener l’Inter Miami sur le terrain dans sa quête de trophées nationaux et régionaux jusqu’à la fin de la saison.
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