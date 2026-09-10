La Premier League a officiellement confirmé que le calendrier festif du football revient en force, en annonçant sept rencontres pour le Boxing Day cette année. Cela marque un changement majeur par rapport à la campagne précédente, où la courte victoire 1-0 de Manchester United contre Newcastle United constituait l’unique match de l’élite le 26 décembre.

Cette décision avait été prise afin de garantir aux stars un temps de récupération suffisant pendant une période hivernale éprouvante, mais le calendrier 2026/27 marque le retour du programme chargé que les supporters connaissent et apprécient.

Dans un communiqué publié jeudi à destination des supporters, la Premier League a expliqué les raisons de cette confirmation précoce ainsi que la planification logistique impliquée. « Cette annonce du calendrier donne aux supporters plus de trois mois de préavis pour planifier et organiser leurs déplacements à une période particulièrement chargée de l’année, et fait suite à des consultations avec la Football Supporters' Association et des représentants des Fan Advisory Boards des clubs. Pendant la période de Noël et du Nouvel An, les clubs disposent d’au moins 60 heures de repos entre les matches. Cela est conforme aux engagements pris envers les clubs pour répondre à l’encombrement du calendrier festif, dans le contexte d’un calendrier européen et international en expansion. »