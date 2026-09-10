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Noël est de retour ! La Premier League annonce sept matches du Boxing Day après qu’un seul match a été joué le 26 décembre la saison dernière
La tradition festive fait son retour dans l’élite
La Premier League a officiellement confirmé que le calendrier festif du football revient en force, en annonçant sept rencontres pour le Boxing Day cette année. Cela marque un changement majeur par rapport à la campagne précédente, où la courte victoire 1-0 de Manchester United contre Newcastle United constituait l’unique match de l’élite le 26 décembre.
Cette décision avait été prise afin de garantir aux stars un temps de récupération suffisant pendant une période hivernale éprouvante, mais le calendrier 2026/27 marque le retour du programme chargé que les supporters connaissent et apprécient.
Dans un communiqué publié jeudi à destination des supporters, la Premier League a expliqué les raisons de cette confirmation précoce ainsi que la planification logistique impliquée. « Cette annonce du calendrier donne aux supporters plus de trois mois de préavis pour planifier et organiser leurs déplacements à une période particulièrement chargée de l’année, et fait suite à des consultations avec la Football Supporters' Association et des représentants des Fan Advisory Boards des clubs. Pendant la période de Noël et du Nouvel An, les clubs disposent d’au moins 60 heures de repos entre les matches. Cela est conforme aux engagements pris envers les clubs pour répondre à l’encombrement du calendrier festif, dans le contexte d’un calendrier européen et international en expansion. »
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Les poids lourds prêts pour les chocs du Boxing Day
Le Boxing Day débutera avec une affiche alléchante à Villa Park, où Aston Villa recevra Leeds United lors du match d’ouverture de 12 h 30, diffusé sur TNT Sports. La traditionnelle fenêtre de blackout de 15 heures sera levée pour l’occasion, avec quatre matches disputés en même temps, dont la réception de Bournemouth par Tottenham et un duel entre Everton et Sunderland. Le programme de la soirée est tout aussi attractif, puisque Liverpool se déplacera sur le terrain de Hull City avant que la journée ne se conclue par un choc entre Manchester City et Newcastle United à St James' Park.
Les festivités ne s’arrêteront pas là, puisque le programme se poursuivra jusqu’au dimanche 27 décembre, avec trois affiches londoniennes de premier plan. Frank Lampard s’apprête à vivre des retrouvailles chargées en émotion puisque son Coventry City accueillera Chelsea dans les Midlands pour un coup d’envoi à 14 heures sur Sky Sports.
Ensuite, Manchester United tentera de prendre trois points à Old Trafford face à Nottingham Forest, tandis que l’Arsenal de Mikel Arteta devra négocier un déplacement compliqué à Selhurst Park pour affronter Crystal Palace lors du dernier match du week-end.
Naviguer dans la ruée du Nouvel An
À mesure que le calendrier se rapproche de 2027, l’intensité reste élevée avec des matches programmés presque chaque jour. Une journée en semaine, répartie sur les 29 et 30 décembre, verra Manchester City se déplacer à Goodison Park et Liverpool aller à Villa Park, mettant à l’épreuve la profondeur d’effectif des meilleures équipes. La ligue a veillé à équilibrer les besoins des diffuseurs avec les exigences physiques imposées aux joueurs, en particulier à ceux qui disputent les nouvelles formules européennes.
Le calendrier du début janvier comprend également un choc important entre le Nord et le Sud, avec la réception de Tottenham par Manchester City le dimanche 3 janvier, dans ce qui pourrait être un match décisif pour la saison. En étalant les rencontres sur près de deux semaines, la Premier League espère atténuer les plaintes des entraîneurs concernant les délais de récupération « impossibles » des années passées.
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Derniers obstacles et casse-têtes pour l’entraîneur
Le marathon des fêtes commence enfin à toucher à sa fin lors de la première semaine de janvier, même si le rythme des matches reste effréné. Une série de rencontres en semaine, entre le 5 et le 7 janvier, verra Chelsea se déplacer à Crystal Palace et Fulham recevoir Tottenham pour un derby londonien.
Le dernier match de cette période intensive verra Manchester United recevoir Newcastle le jeudi 7 janvier, une rencontre qui sera suivie de près par ceux qui observent la course à la qualification européenne. Des entraîneurs comme Arteta et Enzo Maresca, de Manchester City, devront utiliser l’ensemble de leur effectif pour surmonter ces obstacles, la rotation devenant une nécessité plutôt qu’un luxe.
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