Njie vers la Fiorentina : l’hypothèse Mandragora au Torino. Le « spoiler » d’Amorim

La Fiorentina et le Torino continuent de travailler pour trouver un accord sur le transfert d’Alieu Njie sous le maillot violet. Les discussions sont à un stade avancé et, selon Gianluca Di Marzio, une possible clé pour parvenir à un accord a émergé ces dernières heures : l’inclusion d’une contrepartie technique dans l’opération.





Le nom en question est celui de Rolando Mandragora, un milieu de terrain qui pourrait être impliqué dans l’affaire et contribuer à débloquer définitivement les négociations entre les deux clubs. Les contacts se poursuivent, les parties travaillant à définir la formule et les détails de l’opération.