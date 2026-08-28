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Torino FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Njie vers la Fiorentina : l’hypothèse Mandragora au Torino. Le « spoiler » d’Amorim

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A. Njie

Négociations avancées entre la Fiorentina et le Torino

La Fiorentina et le Torino continuent de travailler pour trouver un accord sur le transfert d’Alieu Njie sous le maillot violet. Les discussions sont à un stade avancé et, selon Gianluca Di Marzio, une possible clé pour parvenir à un accord a émergé ces dernières heures : l’inclusion d’une contrepartie technique dans l’opération.


Le nom en question est celui de Rolando Mandragora, un milieu de terrain qui pourrait être impliqué dans l’affaire et contribuer à débloquer définitivement les négociations entre les deux clubs. Les contacts se poursuivent, les parties travaillant à définir la formule et les détails de l’opération.

  • Entre-temps, c’est justement Njie qui a été au centre des déclarations de Ruben Amorim. L’entraîneur de l’AC Milan, intervenu hier en conférence de presse en revenant sur la victoire des Rossoneri sur le terrain du Torino lors de la première journée de championnat, a eu des mots importants pour l’ailier grenat.


    « Il faut féliciter Abate : à la fin, il a fait entrer Njie, un ailier très rapide et puissant. Il devrait être titulaire, mais je crois qu’ils vont le vendre », a déclaré l’entraîneur portugais.


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