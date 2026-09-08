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TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Niko Kovac salue le capitaine intérimaire Waldemar Anton pour avoir montré l’exemple au Borussia Dortmund

N. Kovac
W. Anton
Borussia Dortmund vs Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
Ligue des Champions
Bundesliga

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a salué le capitaine par intérim Waldemar Anton après avoir fixé des standards élevés à l’ensemble de l’effectif avant l’entrée en lice en Ligue des champions contre Villarreal. Le défenseur central a récupéré le brassard à la suite d’une grave blessure au genou du capitaine du club Emre Can, Kovac mettant en avant son leadership au Signal Iduna Park.

  • Le défenseur endosse le rôle de capitaine

    Le défenseur central Anton s’apprête à diriger Dortmund une nouvelle fois lorsque le club recevra Villarreal mardi pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions au Signal Iduna Park. Le joueur de 30 ans a porté le brassard de capitaine lors de toutes les rencontres officielles cette saison après la blessure au ligament croisé antérieur (LCA) du capitaine du club, Can. Kovac a révélé que confier le brassard au défenseur avait été une décision évidente compte tenu de son immense influence dans le vestiaire.

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  • 1. FC Heidenheim 1846 v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Kovac salue ses qualités de leader

    Kovac estime que l'engagement sans relâche d'Anton et son état d'esprit de battant constituent le modèle parfait à suivre pour les plus jeunes talents du Borussia Dortmund. S'exprimant avant l'ouverture de la campagne européenne de mardi, le technicien a salué l'impact du défenseur : « Il montre l'exemple ; il n'abandonne jamais. Et c'est ce qu'il faut, surtout pour montrer la voie aux jeunes joueurs. Il était déjà un capitaine dans l'esprit la saison dernière, même sans le brassard, parce que sa présence entraîne les autres joueurs avec lui. »

  • Anton savoure les soirées européennes

    Anton a souligné que l’ensemble de l’effectif est impatient de marquer les esprits sur la scène continentale et déterminé à prendre les trois points devant son public. Évoquant l’enthousiasme de l’équipe avant d’affronter la formation espagnole, Anton a déclaré : « L’impatience est immense. Un match à domicile en Ligue des champions, c’est quelque chose de spécial pour chaque joueur. La saison dernière est derrière nous. Maintenant, nous devons aller de l’avant et faire le premier pas demain. »

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  • imago-sport-1082457919.jpgPressefoto Baumann

    Les géants allemands veulent surfer sur leur élan

    Dortmund tient à reproduire la démonstration autoritaire de la saison dernière après avoir écrasé Villarreal 4-0 au Westfalenstadion, avec un xG clinique de 4,03 sur 13 tentatives. En net contraste, les visiteurs arrivent sous forte pression après avoir perdu cinq matches consécutifs à l'extérieur en Ligue des champions sans trouver le chemin des filets. Décrocher la victoire lors de la soirée d'ouverture est impératif pour l'équipe de Kovac afin de lancer rapidement sa dynamique dans la phase de ligue avant que le calendrier ne se corse.

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