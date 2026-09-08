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Niko Kovac salue le capitaine intérimaire Waldemar Anton pour avoir montré l’exemple au Borussia Dortmund
Le défenseur endosse le rôle de capitaine
Le défenseur central Anton s’apprête à diriger Dortmund une nouvelle fois lorsque le club recevra Villarreal mardi pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions au Signal Iduna Park. Le joueur de 30 ans a porté le brassard de capitaine lors de toutes les rencontres officielles cette saison après la blessure au ligament croisé antérieur (LCA) du capitaine du club, Can. Kovac a révélé que confier le brassard au défenseur avait été une décision évidente compte tenu de son immense influence dans le vestiaire.
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Kovac salue ses qualités de leader
Kovac estime que l'engagement sans relâche d'Anton et son état d'esprit de battant constituent le modèle parfait à suivre pour les plus jeunes talents du Borussia Dortmund. S'exprimant avant l'ouverture de la campagne européenne de mardi, le technicien a salué l'impact du défenseur : « Il montre l'exemple ; il n'abandonne jamais. Et c'est ce qu'il faut, surtout pour montrer la voie aux jeunes joueurs. Il était déjà un capitaine dans l'esprit la saison dernière, même sans le brassard, parce que sa présence entraîne les autres joueurs avec lui. »
Anton savoure les soirées européennes
Anton a souligné que l’ensemble de l’effectif est impatient de marquer les esprits sur la scène continentale et déterminé à prendre les trois points devant son public. Évoquant l’enthousiasme de l’équipe avant d’affronter la formation espagnole, Anton a déclaré : « L’impatience est immense. Un match à domicile en Ligue des champions, c’est quelque chose de spécial pour chaque joueur. La saison dernière est derrière nous. Maintenant, nous devons aller de l’avant et faire le premier pas demain. »
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Les géants allemands veulent surfer sur leur élan
Dortmund tient à reproduire la démonstration autoritaire de la saison dernière après avoir écrasé Villarreal 4-0 au Westfalenstadion, avec un xG clinique de 4,03 sur 13 tentatives. En net contraste, les visiteurs arrivent sous forte pression après avoir perdu cinq matches consécutifs à l'extérieur en Ligue des champions sans trouver le chemin des filets. Décrocher la victoire lors de la soirée d'ouverture est impératif pour l'équipe de Kovac afin de lancer rapidement sa dynamique dans la phase de ligue avant que le calendrier ne se corse.
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