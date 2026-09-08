Niko Kovac salue le capitaine intérimaire Waldemar Anton pour avoir montré l’exemple au Borussia Dortmund

Kovac estime que l'engagement sans relâche d'Anton et son état d'esprit de battant constituent le modèle parfait à suivre pour les plus jeunes talents du Borussia Dortmund. S'exprimant avant l'ouverture de la campagne européenne de mardi, le technicien a salué l'impact du défenseur : « Il montre l'exemple ; il n'abandonne jamais. Et c'est ce qu'il faut, surtout pour montrer la voie aux jeunes joueurs. Il était déjà un capitaine dans l'esprit la saison dernière, même sans le brassard, parce que sa présence entraîne les autres joueurs avec lui. »