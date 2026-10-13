Le directeur général chargé du sport du Borussia Dortmund, Lars Ricken, a salué l’effet positif du staff technique, qui a favorisé l’instauration d’un environnement résilient et compétitif depuis sa prise de fonctions au printemps 2025.

Expliquant les raisons de cette prolongation de contrat, Ricken a déclaré dans un communiqué officiel du club : « Avec Niko Kovac, nous sommes sur une très bonne voie depuis sa prise de fonctions, il y a un peu plus d’un an et demi.

« Il a fait progresser l’équipe de manière constante et jouit d’une grande reconnaissance au sein de notre club. La prolongation du contrat de Niko est aussi un signe clair de continuité et de stabilité au Borussia Dortmund. Et Niko sait ce qu’il trouve au Borussia Dortmund. Nous nous sommes donc rapidement mis d’accord pour poursuivre ensemble dans cette voie. »