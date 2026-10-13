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Niko Kovac prolonge à Dortmund jusqu’en 2029 avec un nouveau contrat et assure : « Nous pouvons accomplir bien plus »
Le technicien croate s’engage sur le long terme
Kovac a officiellement assuré son avenir à long terme au Signal Iduna Park en acceptant, tout comme Robert et Tapalovic, une prolongation de contrat de trois ans. Cet accord vient concrètement récompenser sa réussite : la saison dernière, il a transformé une équipe en difficulté en milieu de tableau en une formation qualifiée pour la Ligue des champions et vice-championne de Bundesliga.
Avec une moyenne impressionnante de 2,15 points par match en 53 rencontres de première division, son bilan remarquable conforte son statut d’entraîneur le plus performant de l’histoire du BVB.
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Le directeur sportif salue la stabilité du club
Le directeur général chargé du sport du Borussia Dortmund, Lars Ricken, a salué l’effet positif du staff technique, qui a favorisé l’instauration d’un environnement résilient et compétitif depuis sa prise de fonctions au printemps 2025.
Expliquant les raisons de cette prolongation de contrat, Ricken a déclaré dans un communiqué officiel du club : « Avec Niko Kovac, nous sommes sur une très bonne voie depuis sa prise de fonctions, il y a un peu plus d’un an et demi.
« Il a fait progresser l’équipe de manière constante et jouit d’une grande reconnaissance au sein de notre club. La prolongation du contrat de Niko est aussi un signe clair de continuité et de stabilité au Borussia Dortmund. Et Niko sait ce qu’il trouve au Borussia Dortmund. Nous nous sommes donc rapidement mis d’accord pour poursuivre ensemble dans cette voie. »
Un patron ambitieux vise des objectifs encore plus élevés
Les 73 points obtenus lors de sa première saison complète ont apporté la preuve indéniable que des bases solides avaient été posées, nourrissant l’ambition de l’entraîneur de viser des objectifs encore plus élevés, sur la scène nationale comme en Europe.
Évoquant son engagement renouvelé au Westfalenstadion, Kovac a affirmé : « Ensemble, nous avons lancé une évolution claire et posé des bases importantes pour l’avenir. Nous voulons poursuivre sur cette lancée. Nous avons une vision claire de la manière dont nous voulons jouer au football, de ce que nous voulons montrer en tant qu’équipe et de ce qu’il faut pour atteindre nos objectifs.
Mais surtout, nous ne nous contenterons pas de ce que nous avons accompli : nous travaillerons chaque jour pour progresser. Nous voyons un grand potentiel et sommes convaincus qu’ensemble, avec une conviction totale et une grande détermination, nous pouvons accomplir bien davantage. »
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Des déplacements difficiles mettent la dynamique à l’épreuve
Le Borussia Dortmund doit désormais se tourner rapidement vers la scène européenne avant son déplacement mercredi chez le club norvégien de Bodo/Glimt, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Sa régularité sera de nouveau mise à l’épreuve en championnat ce week-end, avec un déplacement à l’Union Berlin pour la sixième journée, alors qu’il cherche à rester dans la course au titre, près du sommet de la Bundesliga.
Avec 13 points pris lors de ses cinq premiers matches de championnat, le Borussia Dortmund devra compter sur le sens tactique de Kovac, mis à rude épreuve par un calendrier automnal chargé, pour préserver cette belle dynamique.
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