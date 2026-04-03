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NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Yosua Arya

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Niko Kovac prend la défense de Nico Schlotterbeck alors que le défenseur du Borussia Dortmund dément publiquement avoir conclu un accord avec le club de Bundesliga

N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
N. Kovac
Bundesliga

Niko Kovac a pris la défense de Nico Schlotterbeck après que le défenseur a été contraint de démentir des informations « erronées » concernant la prolongation de son contrat. L'entraîneur du Borussia Dortmund insiste sur le fait que le joueur n'a rien fait de mal en clarifiant son avenir face aux spéculations médiatiques intenses.

  • Kovac accuse les médias d'être à l'origine de la confusion autour de son contrat

    Kovac a répondu aux spéculations croissantes concernant l'avenir de Schlotterbeck, rejetant fermement la responsabilité de la récente polémique sur les médias. Des informations avaient circulé laissant entendre qu'un nouveau contrat juteux, valable jusqu'en 2031, était sur le point d'être conclu, ce qui a contraint le joueur à publier un communiqué pour clarifier la situation. 

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  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    L'entraîneur et le joueur dénoncent des titres « mensongers »

    L'entraîneur de Dortmund a fait part de sa frustration face à la propagation de fausses informations, soulignant que le joueur de 26 ans ne faisait que réagir au bruit ambiant. Kovac estime que le joueur a géré la situation de manière appropriée, celui-ci ayant ressenti le besoin de rétablir la vérité alors qu'il était en sélection nationale.

    « Ce n’est pas Schlotti qui a fait la une des journaux, mais ceux qui ont répandu des rumeurs qui n’étaient tout simplement pas vraies », a déclaré Kovac aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur la situation. « Schlotti a le droit de clarifier les choses. Il n’a rien fait de mal. »

    Schlotterbeck a lui-même admis avoir été « très surpris » par les détails spécifiques divulgués à la presse, notamment les chiffres concernant une augmentation de salaire et une éventuelle clause de libération. S'exprimant après la victoire de l'Allemagne contre le Ghana, il a confirmé que, bien que les négociations soient en cours, aucun contrat n'avait encore été signé.

  • Ricken garde son sang-froid malgré cette période de transition.

    Le directeur sportif Lars Ricken a déclaré mardi qu'il trouvait les propos de Schlotterbeck compréhensibles et a insisté sur le fait que l'objectif actuel du club était de s'assurer l'engagement à long terme de Schlotterbeck.

    « Les déclarations de Nico sont compréhensibles », a déclaré Ricken. « Nous n'avons confirmé ni avancée décisive ni accord, c'est donc plutôt les récentes informations qui nous ont surpris. Notre position fondamentale, qui est de le lier au BVB à long terme, n'a pas changé. Nous continuons à y travailler. »

  • SchlotterbeckGetty Images

    Et maintenant ?

    Alors que le club poursuivra les négociations contractuelles avec les représentants du joueur, Schlotterbeck continuera de se concentrer sur l'objectif d'aider Dortmund à terminer la saison en beauté. Le club occupe actuellement la deuxième place de la Bundesliga, à neuf points du leader, le Bayern de Munich. Les « Rouges » affronteront Stuttgart samedi prochain.

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