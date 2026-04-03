Niko Kovac prend la défense de Nico Schlotterbeck alors que le défenseur du Borussia Dortmund dément publiquement avoir conclu un accord avec le club de Bundesliga

L'entraîneur de Dortmund a fait part de sa frustration face à la propagation de fausses informations, soulignant que le joueur de 26 ans ne faisait que réagir au bruit ambiant. Kovac estime que le joueur a géré la situation de manière appropriée, celui-ci ayant ressenti le besoin de rétablir la vérité alors qu'il était en sélection nationale.

« Ce n’est pas Schlotti qui a fait la une des journaux, mais ceux qui ont répandu des rumeurs qui n’étaient tout simplement pas vraies », a déclaré Kovac aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur la situation. « Schlotti a le droit de clarifier les choses. Il n’a rien fait de mal. »

Schlotterbeck a lui-même admis avoir été « très surpris » par les détails spécifiques divulgués à la presse, notamment les chiffres concernant une augmentation de salaire et une éventuelle clause de libération. S'exprimant après la victoire de l'Allemagne contre le Ghana, il a confirmé que, bien que les négociations soient en cours, aucun contrat n'avait encore été signé.