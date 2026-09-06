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Niko Kovac admet que le Borussia Dortmund a eu « de la chance » alors qu’un incroyable retour avec trois buts a stupéfié Hoffenheim
Dortmund signe un renversement sensationnel
Les locaux semblaient en totale maîtrise après que Leon Avdullahu et Tim Lemperle ont donné deux buts d’avance à Hoffenheim à la 54e minute. Cependant, le Borussia Dortmund a signé une remontée extraordinaire grâce à des réalisations de Serhou Guirassy et Fabio Silva, avant qu’un but contre son camp tardif d’Albian Hajdari ne scelle la victoire. Ce résultat a marqué la première fois que Dortmund renversait un déficit de deux buts pour gagner un match de Bundesliga à l’extérieur depuis janvier 2022.
« C’était une victoire chanceuse »
La remontée pleine de caractère de samedi a marqué une étape mémorable pour Kovac, à l’occasion de son 50e match de Bundesliga sur le banc. Avec un total porté à 107 points, il a dépassé le précédent record du club de Lucien Favre, qui était de 106, pour le plus grand nombre de points accumulés sur les 50 premiers matches de championnat à la tête de l’équipe.
S’exprimant après le coup de sifflet final, Kovac a déclaré : « C’était une victoire heureuse, il faut le dire, surtout quand vous gagnez le match grâce à un but contre son camp. Mais c’était une fantastique démonstration d’énergie qui montre de quoi l’équipe est capable. C’était un match très intense. Nous savions que nous devions tout donner contre Hoffenheim. Tout le monde a vu la qualité qu’ils possèdent.
« J’aurais préféré nous voir mener 2-0. Nous ne nous sommes réveillés qu’après avoir été menés 2-0. Avant cela, Hoffenheim a très, très bien joué. Ils nous ont posé des problèmes et après avoir été menés 2-0, nous avons tout donné et effectué de bons changements. Les joueurs entrés en jeu ont apporté ce petit plus. »
Le gardien revient sur sa bataille
Cette victoire à la PreZero Arena laisse Dortmund solidement installé à la deuxième place du classement, avec le maximum de six points pris en deux sorties. Cette solidité mentale s’est révélée déterminante pour résister aux vagues de pression adverses tout au long de la rencontre.
Le gardien Gregor Kobel a ajouté auprès de Sky : « Ils ont très bien pressé et nous ont bien bloqués. Ils nous ont aussi mis sous pression encore et encore lorsqu’ils avaient le ballon.
« Nous avons eu du mal à entrer dans le match, à créer des combinaisons efficaces et à gagner les deuxièmes ballons. Dans une certaine mesure, nous étions en train de courir après le jeu. Après [notre premier but], c’était un match ouvert qui a un peu basculé d’un camp à l’autre, mais c’est nous qui avons réussi à marquer. Cela fait du bien d’avoir gagné ici. »
- AFP
La campagne européenne commence rapidement
Dortmund doit rapidement tourner son attention vers la scène continentale, puisque le club reçoit l’équipe espagnole de Villarreal lors de son match d’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions, mardi soir au Signal Iduna Park. Un test de régularité sur le plan national suivra avec un retour en Bundesliga le week-end prochain, face au promu Paderborn. La priorité absolue de Kovac sera de maintenir leur rythme offensif tout en faisant tourner l’effectif lors d’une série de matches exigeante.
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