La remontée pleine de caractère de samedi a marqué une étape mémorable pour Kovac, à l’occasion de son 50e match de Bundesliga sur le banc. Avec un total porté à 107 points, il a dépassé le précédent record du club de Lucien Favre, qui était de 106, pour le plus grand nombre de points accumulés sur les 50 premiers matches de championnat à la tête de l’équipe.

S’exprimant après le coup de sifflet final, Kovac a déclaré : « C’était une victoire heureuse, il faut le dire, surtout quand vous gagnez le match grâce à un but contre son camp. Mais c’était une fantastique démonstration d’énergie qui montre de quoi l’équipe est capable. C’était un match très intense. Nous savions que nous devions tout donner contre Hoffenheim. Tout le monde a vu la qualité qu’ils possèdent.

« J’aurais préféré nous voir mener 2-0. Nous ne nous sommes réveillés qu’après avoir été menés 2-0. Avant cela, Hoffenheim a très, très bien joué. Ils nous ont posé des problèmes et après avoir été menés 2-0, nous avons tout donné et effectué de bons changements. Les joueurs entrés en jeu ont apporté ce petit plus. »