Nike a annulé mercredi soir une séance de tournage prévue pour un spot de campagne mettant en vedette Benzema. Selon un rapport de The Athletic, l’équipementier a estimé que Benzema ne correspondait pas aux valeurs de sa marque. Le tournage devait avoir lieu à Londres jeudi et portait sur une collaboration entre Nike et Corteiz.

La marque avait accepté de fournir une enveloppe produits de 75 000 € ainsi que les modalités de voyage. Cependant, Nike a approfondi ses recherches sur son passé et a mis un terme au projet. Dans un communiqué, Nike a déclaré : « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre l’athlète et Nike. Nous regrettons que les discussions soient allées aussi loin. »