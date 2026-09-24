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Nike annule une séance photo prévue à Londres avec Karim Benzema en raison d’inquiétudes liées à son passé controversé
Nike annule un shooting de campagne à Londres
Nike a annulé mercredi soir une séance de tournage prévue pour un spot de campagne mettant en vedette Benzema. Selon un rapport de The Athletic, l’équipementier a estimé que Benzema ne correspondait pas aux valeurs de sa marque. Le tournage devait avoir lieu à Londres jeudi et portait sur une collaboration entre Nike et Corteiz.
La marque avait accepté de fournir une enveloppe produits de 75 000 € ainsi que les modalités de voyage. Cependant, Nike a approfondi ses recherches sur son passé et a mis un terme au projet. Dans un communiqué, Nike a déclaré : « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre l’athlète et Nike. Nous regrettons que les discussions soient allées aussi loin. »
- AFP
Une controverse historique hante un ancien international
La décision de Nike découle du fait que Benzema avait déjà été condamné pour complicité de tentative de chantage dans le cadre d’un scandale de sextape impliquant son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena, en 2015. Cette affaire a éclipsé sa carrière internationale, l’empêchant de représenter son pays pendant cinq ans.
Un tribunal de Versailles a condamné Benzema à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 € en 2021. Un premier appel a été abandonné en 2022. Évoquant la situation judiciaire à l’époque, son avocat Hugues Vigier avait déclaré : « Il est coupable au regard de la loi, c’est vrai. Mais la vérité judiciaire est différente de la réalité. » Un représentant de Benzema a confirmé que Nike avait officiellement approché le joueur au sujet de cette collaboration.
La recherche d’un nouveau sponsor pour les chaussures continue
Benzema a commencé sa jeune carrière avec des chaussures Nike, mais a passé la grande majorité de sa carrière de joueur chez Adidas, en rejoignant la marque allemande en 2007. Adidas a même sorti une paire de chaussures signature pour Benzema lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or en 2022. Cependant, son contrat avec Adidas a récemment expiré, laissant ses représentants libres d'explorer de nouvelles pistes commerciales. Avant ce shooting annulé, Nike et Benzema ont eu des échanges préliminaires au sujet d'un rôle d'ambassadeur plus large, même si Nike a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun projet en cours. Cette incertitude commerciale coïncide avec sa situation sur le terrain, puisque Benzema est actuellement agent libre après avoir quitté le club saoudien Al Hilal à la fin du mois d'août.
- Getty
Quelle suite pour l’attaquant vétéran ?
Benzema reste sans club et sans sponsor majeur d’équipement à mesure que l’automne avance. Si l’attaquant n’a annoncé aucune intention de prendre sa retraite, son avenir immédiat sur les terrains reste flou après ses brefs passages à Al Hilal. Benzema doit désormais trouver d’autres partenaires commerciaux pendant que ses représentants s’efforcent de lui trouver une nouvelle équipe avant que la saison en cours n’avance beaucoup plus.
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