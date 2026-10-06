Domenic Aquilina
Traduit par
Nicolo Tresoldi se confie sur son refus de Jurgen Klopp alors que le joueur de 22 ans reste partagé entre l’Allemagne et l’Italie
Un attaquant prometteur retarde son choix en sélection A
L’attaquant de l’Allemagne Espoirs Tresoldi a expliqué avec franchise sa décision de refuser une convocation en équipe A de Klopp alors qu’il réfléchit à son avenir international. Le joueur de 22 ans se trouve toujours à un tournant de sa carrière, partagé entre un engagement avec l’Allemagne ou l’Italie au niveau senior. Il a opté pour une approche mesurée après des sollicitations directes des deux fédérations, qui se livrent une lutte acharnée pour s’assurer sa fidélité à long terme.
- Getty Images Sport
Un jeune talent révèle un échange avec Klopp
S’adressant au média allemand ran au sujet de ses discussions avec le tacticien de 59 ans, Tresoldi a admis avoir dû lutter contre une forte nervosité avant cet appel. Revenant sur la réaction empathique du sélectionneur de l’Allemagne face à son hésitation, l’attaquant a révélé : « Il m’a d’abord envoyé un message et l’a signé par “Best wishes, Kloppo”. J’ai donc tout de suite su de qui il s’agissait. Après ça, nous avons échangé par message et parlé au téléphone. C’était une très bonne conversation.
« Il l’a très bien compris. Nous avons eu un très bon échange. J’espère que j’ai fait bonne impression. C’est un grand entraîneur et aussi une grande personne. Je lui suis donc très reconnaissant pour cette conversation et pour son soutien.
« J’étais extrêmement nerveux. Je l’ai tout de suite dit à mes parents, qui étaient eux aussi nerveux. Mais au final, c’était tout simplement une très bonne conversation. »
Des figures de premier plan intensifient la bataille du recrutement
Klopp n’est pas le seul poids lourd impliqué dans ce dossier, puisque le directeur sportif de l’Allemagne, Rudi Voller, et le sélectionneur de l’Italie, Mancini, font activement le forcing auprès du jeune attaquant.
À propos de son dialogue constructif avec Voller, Tresoldi a déclaré : « Nous avons parlé plusieurs fois. Il comprend très bien ma situation parce qu’il a lui-même joué en Italie pendant longtemps et connaît les deux pays. Il sait que cette décision n’est pas facile. Pour moi, c’est quelque chose de spécial de pouvoir parler à quelqu’un comme lui. Quand des attaquants de ce calibre vous parlent, cela veut dire quelque chose. »
Évoquant l’approche personnelle de Mancini, il a ajouté : « Oui, il m’a contacté aussi. C’était une situation similaire. Pour moi, c’est quelque chose de spécial quand deux entraîneurs aussi couronnés de succès prennent le temps de me parler. Cela me montre que je suis sur la bonne voie. Je leur en suis très reconnaissant à tous les deux. Tout le reste s’éclaircira avec le temps. »
- Domenic Aquilina
Le focus sur les moins de 21 ans précède une décision sur sa carrière
Pour l’instant, Tresoldi concentre toute son énergie sur la mission d’aider l’Allemagne à boucler sa campagne de qualification pour l’Euro Espoirs face à la Géorgie mardi soir. Après avoir déjà contribué à deux victoires consécutives durant cette fenêtre internationale, le buteur fait face à un dernier test pour aider son équipe à assurer sa place en phase finale. Un choix définitif concernant son avenir international chez les seniors n’interviendra qu’une fois ses obligations en jeunes terminées et sa campagne nationale davantage lancée.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles