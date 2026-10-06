Nicolo Tresoldi se confie sur son refus de Jurgen Klopp alors que le joueur de 22 ans reste partagé entre l’Allemagne et l’Italie

S’adressant au média allemand ran au sujet de ses discussions avec le tacticien de 59 ans, Tresoldi a admis avoir dû lutter contre une forte nervosité avant cet appel. Revenant sur la réaction empathique du sélectionneur de l’Allemagne face à son hésitation, l’attaquant a révélé : « Il m’a d’abord envoyé un message et l’a signé par “Best wishes, Kloppo”. J’ai donc tout de suite su de qui il s’agissait. Après ça, nous avons échangé par message et parlé au téléphone. C’était une très bonne conversation.

« Il l’a très bien compris. Nous avons eu un très bon échange. J’espère que j’ai fait bonne impression. C’est un grand entraîneur et aussi une grande personne. Je lui suis donc très reconnaissant pour cette conversation et pour son soutien.

« J’étais extrêmement nerveux. Je l’ai tout de suite dit à mes parents, qui étaient eux aussi nerveux. Mais au final, c’était tout simplement une très bonne conversation. »