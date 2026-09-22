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Nicolo Tresoldi reste indécis quant à son avenir international alors que l’Italie et l’Allemagne se disputent la star du Club Bruges
La double nationalité déclenche un bras de fer
L’attaquant du Club Bruges, Tresoldi, n’a pas encore tranché sur le fait de s’engager avec l’équipe senior de l’Allemagne ou de changer d’allégeance internationale pour son pays de naissance, l’Italie. Né à Cagliari d’un père italien et d’une mère argentine d’origine italienne, le joueur de 22 ans a déménagé en Allemagne à 13 ans pour rejoindre Hanovre 96 avant d’obtenir plus tard la nationalité. Malgré ses 24 sélections avec les moins de 21 ans de l’Allemagne, son double statut a déclenché une bataille acharnée entre les deux puissances européennes.
- Matthias Koch
Di Salvo appelle à la patience
Le sélectionneur des espoirs allemands Antonio Di Salvo a confirmé le dilemme de l'attaquant après des discussions directes concernant ses allégeances à long terme. Tout en rappelant que la décision finale appartient entièrement au joueur, Di Salvo s'est félicité de la volonté persistante de l'avant-centre de continuer à jouer pour son équipe de jeunes dans l'intervalle.
Révélant les détails de leur échange privé à Kicker, Di Salvo a expliqué : « Ce n'est pas une question qu'il faut me poser, mais j'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il ne peut toujours pas prendre de décision. »
Se félicitant de l'engagement immédiat de Tresoldi à rester avec les espoirs, le sélectionneur a ajouté : « Et c'est un très bon signe pour nous. »
L’ère moderne façonne les allégeances
Les bras de fer entre sélections pour des joueurs binationaux sont devenus de plus en plus fréquents dans le football moderne, à mesure que la mobilité transfrontalière redessine le paysage international. La situation de Tresoldi souligne la complexité des considérations émotionnelles et professionnelles auxquelles sont confrontés les jeunes d'aujourd'hui avant de s'engager définitivement avec une seule nation au niveau senior.
Évoquant l'évolution du paysage de l'éligibilité internationale dans le même entretien accordé à Kicker, Di Salvo a déclaré : « Je pense que le monde a changé. Il y a 20 ou 30 ans, les joueurs n'avaient pas du tout à prendre ce type de décisions. Mais le monde est devenu plus global, et de nombreux joueurs ont la possibilité de jouer pour un deuxième, voire un troisième pays. S'ils ont besoin de temps, il faut leur laisser ce temps. »
- Photo News
Sa forme prolifique attire l’intérêt
La grande forme de Tresoldi devant le but rend de plus en plus difficile le fait de retarder son choix, après cinq buts en neuf apparitions toutes compétitions confondues en 2026-27. Sous contrat avec Bruges jusqu’en juin 2029, ses performances régulières sur la scène nationale et européenne semblent promises à déclencher une lutte entre Roberto Mancini et Jurgen Klopp avant la prochaine trêve internationale. Sa capacité à garder son sang-froid sous ce feu des projecteurs incessant dictera sa trajectoire.
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