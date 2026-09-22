Le sélectionneur des espoirs allemands Antonio Di Salvo a confirmé le dilemme de l'attaquant après des discussions directes concernant ses allégeances à long terme. Tout en rappelant que la décision finale appartient entièrement au joueur, Di Salvo s'est félicité de la volonté persistante de l'avant-centre de continuer à jouer pour son équipe de jeunes dans l'intervalle.

Révélant les détails de leur échange privé à Kicker, Di Salvo a expliqué : « Ce n'est pas une question qu'il faut me poser, mais j'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il ne peut toujours pas prendre de décision. »

Se félicitant de l'engagement immédiat de Tresoldi à rester avec les espoirs, le sélectionneur a ajouté : « Et c'est un très bon signe pour nous. »