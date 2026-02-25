AFP
Nicolo Barella attribue l'élimination surprise de l'Inter en Ligue des champions à un penalty « inventé » accordé à Liverpool
Le cauchemar norvégien de l'Inter
L'international italien reste convaincu que l'Inter n'aurait jamais dû se retrouver dans la situation d'affronter Bodo/Glimt lors des barrages de la phase à élimination directe. Si les résultats avaient été différents lors de la phase de championnat, l'équipe de Cristian Chivu aurait complètement évité cette étape. Barella a notamment évoqué un penalty controversé accordé à Liverpool en décembre, qui a permis à Dominik Szoboszlai d'assurer la victoire du club de Premier League et de priver l'Inter d'un point crucial qui lui aurait permis de terminer parmi les huit premiers.
Barella s'en prend à l'arbitrage
Au lendemain de la défaite face à l'équipe norvégienne, Barella, visiblement frustré, n'a pas mâché ses mots. « Nous avons essayé, mais ils étaient meilleurs », a-t-il déclaré. « C'est exaspérant que nous ayons été éliminés de la phase de groupes à cause d'un point, parce qu'ils ont sifflé un penalty inventé à la 90e minute [contre Liverpool], et que nous n'avons donc pas terminé parmi les huit premiers. Sans cela, nous aurions évité les deux matchs supplémentaires et le déplacement en Norvège, mais c'est la nouvelle Ligue des champions. »
L'incident en question concernait Florian Wirtz, qui s'est effondré sous la pression d'Alessandro Bastoni. Bien que le jeu ait initialement continué, une intervention du VAR a conduit l'arbitre à consulter le moniteur au bord du terrain, où il a ensuite accordé le penalty. Cette décision a été largement critiquée à l'époque, et Barella est clairement convaincu que les répercussions de ce seul coup de sifflet ont directement conduit à l'élimination prématurée de l'Inter de la compétition cette semaine.
Mkhitaryan et Capello se joignent au chœur
Barella n'est pas le seul membre du club à avoir été mécontent de cette décision qui a favorisé l'équipe de Liverpool d'Arne Slot. Le milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan était tout aussi perplexe lorsque cela s'est produit, déclarant : « Je ne sais pas comment ils ont pu accorder un penalty qui n'existait pas, mais c'est le football. Nous ne sommes pas contents. Si vous accordez un penalty comme celui-ci, alors chaque contact dans la surface est un penalty. » Le sentiment d'injustice a clairement couvé au sein de l'équipe pendant deux mois.
Le légendaire entraîneur Fabio Capello s'est également joint aux critiques concernant le processus VAR lors du match contre les Reds. L'analyse des images suggère que Wirtz aurait pu tomber après un contact minime, ce qui a déclenché un débat sur le seuil d'intervention du VAR. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR a dû intervenir alors que l'arbitre avait tout vu, la simulation évidente consistant à se jeter au sol », a déclaré l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Fabio Capello, faisant écho aux frustrations de la hiérarchie de l'Inter.
L'aveu sincère de Chivu
Alors que ses joueurs se concentraient sur les griefs passés, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, s'intéressait davantage aux échecs tactiques de la soirée contre Bodo/Glimt. Les Nerazzurri ont eu du mal à déjouer une défense solide et n'ont pas su faire preuve de l'intensité physique nécessaire pour rivaliser avec leurs adversaires. « Nous avons tout essayé contre une équipe bien organisée en bloc bas, avec dix joueurs derrière le ballon », a déclaré Chivu. « Nous n'avons pas réussi à les déstabiliser, et ils ont trouvé leur zone de confort mental. »
Les géants italiens ont finalement concédé deux buts en seconde période, alors que leur niveau d'énergie baissait, ce qui leur a laissé trop de travail à faire dans les dernières minutes. « Je n'ai rien à reprocher aux joueurs, ils ont tout donné avec l'énergie qu'ils avaient, même si les adversaires en avaient plus, surtout en seconde période. Nous avons fait de notre mieux, en essayant d'ouvrir le jeu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à se créer des occasions et à marquer deux buts. La déception est grande, car nous avons essayé d'avancer, mais malheureusement, ils avaient plus d'énergie. Bodo est une équipe organisée qui est venue ici pour faire ce qu'elle avait à faire avec détermination. Nous devons les féliciter. Ils méritent de passer au tour suivant. »
