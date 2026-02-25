Au lendemain de la défaite face à l'équipe norvégienne, Barella, visiblement frustré, n'a pas mâché ses mots. « Nous avons essayé, mais ils étaient meilleurs », a-t-il déclaré. « C'est exaspérant que nous ayons été éliminés de la phase de groupes à cause d'un point, parce qu'ils ont sifflé un penalty inventé à la 90e minute [contre Liverpool], et que nous n'avons donc pas terminé parmi les huit premiers. Sans cela, nous aurions évité les deux matchs supplémentaires et le déplacement en Norvège, mais c'est la nouvelle Ligue des champions. »

L'incident en question concernait Florian Wirtz, qui s'est effondré sous la pression d'Alessandro Bastoni. Bien que le jeu ait initialement continué, une intervention du VAR a conduit l'arbitre à consulter le moniteur au bord du terrain, où il a ensuite accordé le penalty. Cette décision a été largement critiquée à l'époque, et Barella est clairement convaincu que les répercussions de ce seul coup de sifflet ont directement conduit à l'élimination prématurée de l'Inter de la compétition cette semaine.