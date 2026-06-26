Curaçao quitte le tournoi, mais l’équipe laisse l’une des histoires les plus touchantes de cette édition élargie de 2026. Plus petite nation jamais qualifiée, elle a prouvé sa légitimité en arrachant un point à l’Équateur lors de la phase de groupes. Face aux Ivoiriens, elle s’est montrée tout sauf une proie facile, Juninho Bacuna ayant notamment manqué une occasion en or de revenir au score juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. La « Vague bleue » est restée dans le match jusqu’à la toute fin, mais n’a finalement pas réussi à trouver la faille face à Yassin Fofana, le gardien ivoirien.

« Cette équipe s’est surpassée face à des formations de classe mondiale », a souligné le sélectionneur Advocaat. « Les ailiers [de la Côte d’Ivoire] valent chacun 50 millions… Notre premier objectif était de nous qualifier pour la Gold Cup, puis, une fois cet objectif atteint, nous avons visé la Coupe du monde. » Interrogé sur la possibilité de revenir un jour au Mondial, le technicien est resté optimiste. « Quand on voit comment nous avons joué lors des deuxième et troisième matchs », a-t-il déclaré, « c’est très prometteur. »

Place désormais aux 32es de finale : la jeune sélection ivoirienne, emmenée par un Pepe retrouvé et une défense hermétique, se prépare à défier soit la France de Kylian Mbappé, soit la Norvège d’Erling Haaland. Les Éléphants, solides et organisés, pourraient bien jouer les trouble-fête dans le tableau à élimination directe.