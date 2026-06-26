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Nicolas Pépé, souvent critiqué pour ses performances mitigées à Arsenal, a inscrit un doublé précieux qui propulse la Côte d’Ivoire vers une victoire contre Curaçao et, surtout, vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire
Pepe récompense la confiance de Fae par un doublé historique
Il y a encore sept mois, Pépé était un simple second rôle, écarté du groupe pour la Coupe d’Afrique des Nations. Il a depuis émergé comme la figure de proue de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale.
Il a ouvert le score dès la 7e minute à Philadelphie, profitant d’une erreur défensive pour marquer après avoir été servi par Yan Diomande. Il a ensuite doublé la mise à la 65e minute d’une frappe du pied gauche digne de ses meilleurs jours, qui est allée se loger dans la lucarne. Une performance qui légitime pleinement le choix d’Emerse Fae de le rappeler en sélection, d’autant que l’ailier a retrouvé son instinct de buteur sous les couleurs de Villarreal, laissant derrière lui les difficultés de ses derniers mois à Arsenal.
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La Côte d’Ivoire met fin à sa malédiction en Coupe du monde
Bien qu’elle ait aligné des figures légendaires comme Didier Drogba et Yaya Touré par le passé, la Côte d’Ivoire n’avait jamais réussi à dépasser le premier tour lors de ses trois précédentes participations, en 2006, 2010 et 2014. Ce succès représente donc un tournant historique pour ce géant ouest-africain, souvent incapable de franchir l’écueil des phases finales. En terminant deuxième du groupe E avec six points, elle a enfin réalisé l’exploit qui avait échappé à sa « génération d’or ».
« Je veux que les supporters profitent de cette qualification historique et la célèbrent », a déclaré Fae après le match. « Une fois les festivités terminées, continuez à nous envoyer des ondes positives pour que nous allions le plus loin possible dans cette compétition. Je suis très heureux de ce résultat. Tout n’était pas parfait, mais garder notre cage inviolée booste notre moral. À présent, notre groupe doit savourer cette victoire. Il est toujours plus facile de récupérer après une victoire. »
Esprit d'équipe et cohésion : les moteurs des Éléphants
Si les gros titres mettent en avant le talent individuel de Pepe, Fae tient à souligner l’esprit d’équipe d’un groupe qui mûrit au moment idéal. Malgré les enjeux et la pression du tournoi, l’entraîneur observe une ambiance positive et soudée.
« Ce groupe progresse. C'est la première Coupe du monde pour tous, mais ils évoluent bien – c'est une équipe soudée. Même les joueurs en concurrence pour des postes similaires rient ensemble, ils sont toujours ensemble. Nous avons une saine concurrence qui aide chaque joueur à donner le meilleur de lui-même », a ajouté Fae. Les Ivoiriens ont fait preuve d'un meilleur sens du but, Curaçao n'ayant cadré que deux tirs malgré un esprit combatif tout au long de la rencontre.
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Curaçao quitte la compétition la tête haute.
Curaçao quitte le tournoi, mais l’équipe laisse l’une des histoires les plus touchantes de cette édition élargie de 2026. Plus petite nation jamais qualifiée, elle a prouvé sa légitimité en arrachant un point à l’Équateur lors de la phase de groupes. Face aux Ivoiriens, elle s’est montrée tout sauf une proie facile, Juninho Bacuna ayant notamment manqué une occasion en or de revenir au score juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. La « Vague bleue » est restée dans le match jusqu’à la toute fin, mais n’a finalement pas réussi à trouver la faille face à Yassin Fofana, le gardien ivoirien.
« Cette équipe s’est surpassée face à des formations de classe mondiale », a souligné le sélectionneur Advocaat. « Les ailiers [de la Côte d’Ivoire] valent chacun 50 millions… Notre premier objectif était de nous qualifier pour la Gold Cup, puis, une fois cet objectif atteint, nous avons visé la Coupe du monde. » Interrogé sur la possibilité de revenir un jour au Mondial, le technicien est resté optimiste. « Quand on voit comment nous avons joué lors des deuxième et troisième matchs », a-t-il déclaré, « c’est très prometteur. »
Place désormais aux 32es de finale : la jeune sélection ivoirienne, emmenée par un Pepe retrouvé et une défense hermétique, se prépare à défier soit la France de Kylian Mbappé, soit la Norvège d’Erling Haaland. Les Éléphants, solides et organisés, pourraient bien jouer les trouble-fête dans le tableau à élimination directe.