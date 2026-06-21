Nicolas Jackson souhaite-t-il quitter Chelsea ? Le point sur le transfert de l'attaquant sénégalais après son prêt au Bayern Munich, où il a remporté le titre de champion d'Allemagne aux côtés d'Harry Kane

L’attaquant sénégalais de 25 ans, actuellement engagé en Coupe du monde, attire de plus en plus l’attention sur son avenir en club alors que la saison 2026-2027 se profile. De retour à l’ouest de Londres après un prêt à l’Allianz Arena, Jackson est déterminé à se battre pour sa place sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Selon Football Insider, l’attaquant repousserait tout départ jusqu’à la fin du mercato afin de maximiser ses chances de convaincre. Alonso souhaiterait en effet évaluer lui-même l’ensemble de son effectif avant de décider quels joueurs entreront dans son projet à long terme à Stamford Bridge.







