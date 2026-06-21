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Nicolas Jackson souhaite-t-il quitter Chelsea ? Le point sur le transfert de l'attaquant sénégalais après son prêt au Bayern Munich, où il a remporté le titre de champion d'Allemagne aux côtés d'Harry Kane
Alonso va évaluer Jackson pendant la pré-saison
L’attaquant sénégalais de 25 ans, actuellement engagé en Coupe du monde, attire de plus en plus l’attention sur son avenir en club alors que la saison 2026-2027 se profile. De retour à l’ouest de Londres après un prêt à l’Allianz Arena, Jackson est déterminé à se battre pour sa place sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso.
Selon Football Insider, l’attaquant repousserait tout départ jusqu’à la fin du mercato afin de maximiser ses chances de convaincre. Alonso souhaiterait en effet évaluer lui-même l’ensemble de son effectif avant de décider quels joueurs entreront dans son projet à long terme à Stamford Bridge.
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Le Bayern Munich renonce à un transfert définitif
Prêté au Bayern Munich, Jackson a joué un rôle utile dans le sacre de Bundesliga, même si son temps de jeu s’est souvent limité à un rôle de joker derrière Harry Kane. Malgré ces contributions, le club bavarois a choisi de ne pas lever l’option d’achat estimée à 70 millions de livres, ouvrant ainsi la voie à son retour à Chelsea.
Le club bavarois disposait pourtant d’une option d’achat de 70 millions de livres sterling, mais il a décidé de ne pas l’exercer, ouvrant ainsi la voie à son retour en Angleterre. « Il va revenir à Chelsea pendant la pré-saison et je suis sûr que Jackson cherchera à se distinguer aux yeux de Xabi Alonso », a expliqué Pete O’Rourke, journaliste spécialisé dans les transferts, dans le podcast Transfer Insider. « C’est un nouveau départ pour tout le monde à Chelsea et je suis sûr qu’Alonso examinera attentivement tous les joueurs. »
Un intérêt croissant de la part de la Serie A et de la Premier League
Si Jackson s’efforce de convaincre les dirigeants londoniens de son utilité, plusieurs clubs surveillent la situation au cas où il serait mis sur le marché. Les géants italiens de la Serie A, la Juventus et Naples, seraient intéressés par l’attaquant polyvalent afin de renforcer leurs lignes offensives pour la nouvelle saison.
Plus proche géographiquement, Newcastle United serait aussi sur les rangs pour accueillir l’ancien joueur de Villarreal. Selon l’ex-recruteur de Manchester United Mick Brown, les Magpies ont déjà été approchés en vue d’un éventuel transfert.
Parallèlement, ses représentants sondent activement le marché européen afin de préserver toutes les options si son avenir à Chelsea venait à se bloquer.
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La concurrence pour les places à Stamford Bridge est féroce.
Jackson devra livrer une bataille de taille pour s'assurer un temps de jeu régulier la saison prochaine, compte tenu de la profondeur de l'effectif offensif de Chelsea. Avec des joueurs comme Joao Pedro et Liam Delap déjà dans l'effectif, Alonso devra gérer une ligne d'attaque très fournie, d'autant plus qu'aucune compétition européenne n'est au programme pour offrir des opportunités supplémentaires de rotation.
Sa polyvalence offensive et un contrat à long terme, valable jusqu’en 2033, constituent toutefois un atout pour Chelsea.