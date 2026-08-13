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Nicolas Jackson prêt à snober l’intérêt d’Aston Villa et à se battre pour sa place à Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso
Jackson choisit de rester à Londres
Selon The Sun, l’attaquant de Chelsea Jackson est prêt à se battre pour son avenir à Stamford Bridge, malgré l’intérêt marqué d’Aston Villa et de plusieurs clubs espagnols. L’attaquant de 25 ans a réintégré le groupe des Blues après leur tournée de pré-saison en Asie, où il aurait été profondément impressionné par les méthodes du nouvel entraîneur Alonso.
Alors que le marché des transferts devrait s’animer lors des derniers jours du mercato, la position actuelle de Jackson envoie un signal clair à la direction de Chelsea. Contrairement à l’été précédent, où les arrivées de Liam Delap et Joao Pedro l’avaient fait reculer dans la hiérarchie et l’avaient plongé dans une lutte pour des apparitions depuis le banc, l’ancien de Villarreal est désormais convaincu qu’il peut jouer un rôle clé.
- AFP
Unai Emery maintient son intérêt
Malgré le désir de Jackson de rester à Londres, Aston Villa demeure une menace persistante dans la course à sa signature. Unai Emery n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant sénégalais, lui qui est l’entraîneur qui lui a initialement offert sa chance en football européen.
L’intérêt venant de Villa Park n’est pas le seul facteur extérieur, puisqu’un grand club espagnol non nommé a également formulé des demandes officielles concernant la disponibilité de l’attaquant. Alors que le mercato approche de sa conclusion, ces clubs surveillent la situation de près, prêts à passer à l’action si Chelsea décide de prendre une autre direction.
Le parcours de Jackson, de Stamford Bridge à Munich
Jackson a rejoint Chelsea à l’été 2023 en provenance du club espagnol de Villarreal, pour un montant estimé à 32 millions de livres sterling, en signant un contrat de huit ans. Cependant, il a eu du mal à s’imposer durablement dans le onze de départ, avec 81 apparitions pour Chelsea, 30 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées.
L’été dernier, il a été prêté au Bayern Munich. Lors de son passage en Allemagne, il a disputé 34 matches, inscrit 11 buts et délivré quatre passes décisives, contribuant au doublé championnat-coupe du club, même si le Bayern a finalement décidé de ne pas rendre son transfert définitif.
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Retour de la trêve internationale et rencontres à venir
Lors de son passage à Chelsea, Jackson a remporté à la fois l’UEFA Conference League lors de la saison 2024-2025 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. L’attaquant revient à Londres après ses obligations internationales avec le Sénégal lors de la Coupe du monde de cet été, où son équipe a été éliminée en seizièmes de finale par la Belgique, même s’il a tout de même délivré une passe décisive lors du match contre la Norvège.
Pendant ce temps, Chelsea poursuit sa préparation de pré-saison et doit affronter la Real Sociedad lors d’un match amical samedi. Le club londonien lancera ensuite sa campagne de Premier League par un déplacement sur la pelouse de Fulham le 24 août.
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