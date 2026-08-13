Selon The Sun, l’attaquant de Chelsea Jackson est prêt à se battre pour son avenir à Stamford Bridge, malgré l’intérêt marqué d’Aston Villa et de plusieurs clubs espagnols. L’attaquant de 25 ans a réintégré le groupe des Blues après leur tournée de pré-saison en Asie, où il aurait été profondément impressionné par les méthodes du nouvel entraîneur Alonso.

Alors que le marché des transferts devrait s’animer lors des derniers jours du mercato, la position actuelle de Jackson envoie un signal clair à la direction de Chelsea. Contrairement à l’été précédent, où les arrivées de Liam Delap et Joao Pedro l’avaient fait reculer dans la hiérarchie et l’avaient plongé dans une lutte pour des apparitions depuis le banc, l’ancien de Villarreal est désormais convaincu qu’il peut jouer un rôle clé.