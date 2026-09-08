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Nicolas Jackson ouvre son compteur alors qu’Aston Villa survit à une frayeur tardive dans un thriller de Ligue des champions contre le Club Bruges
Aston Villa décroche sa première victoire en Ligue des champions
Aston Villa a parfaitement lancé sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 lors de la première journée. L’équipe d’Unai Emery s’est rendue au Jan Breydel Stadium et a décroché une victoire disputée 3-2 face au club belge du Club Bruges.
Aston Villa a entamé le match avec des intentions offensives incroyables et a rapidement été récompensé. John McGinn a trouvé le chemin des filets à la 11e minute pour donner un avantage précoce aux visiteurs.
Cependant, l’équipe à domicile a réagi immédiatement devant ses supporters bruyants. Huit minutes plus tard seulement, Hugo Vetlesen a repris une passe de Jan Virgili pour égaliser à 1-1.
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Jackson ouvre son compteur pour Aston Villa
Malgré ce coup d’arrêt rapide, Aston Villa a vite retrouvé son calme pour reprendre l’avantage. À la 22e minute, Emiliano Buendia a inscrit son nom au tableau d’affichage en concluant avec sang-froid une passe de Joao Gomes. Les visiteurs ont ensuite creusé l’écart à seulement deux minutes de la pause. La recrue estivale Nicolas Jackson s’est illustrée. L’attaquant a inscrit son premier but officiel pour son nouveau club à la 43e minute, permettant aux visiteurs de regagner les vestiaires avec une avance confortable de 3-1.
Bruges réagit, mais échoue de peu
Fort d’une avance de deux buts, Villa a dû faire face à une équipe de Bruges déterminée au retour des vestiaires. Les locaux ont poussé fort pour revenir dans le match et ont trouvé une bouffée d’oxygène essentielle à la 59e minute, après un moment décisif dans la surface de réparation.
Joaquin Seys a repris de la tête un ballon de Nicolo Tresoldi avant de tenter d’adresser un centre dans la surface, lequel a heurté le bras d’Aaron Wan-Bissaka. L’arbitre a accordé un penalty en vertu des règlements actuels de la Ligue des champions sur les mains, offrant une énorme bouffée d’oxygène à l’équipe à domicile. Tresoldi s’est chargé de le tirer et ne s’est pas manqué. L’attaquant a pris à contre-pied le gardien de Villa Zion Suzuki avec assurance, préparant une fin de match tendue en Belgique.
Malgré une vague de pression en fin de match de la part du club belge, les hommes d’Emery ont fait preuve d’une remarquable solidité défensive. Villa a bien géré les dernières minutes sans encaisser de nouveau but, préservant son court avantage jusqu’au coup de sifflet final pour rentrer en Angleterre avec une victoire.
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Emery se concentre sur la Premier League
Aston Villa doit désormais rapidement se reconcentrer sur les affaires nationales, alors que le club se prépare à affronter Nottingham Forest lors de son prochain match de Premier League.
À l’inverse, Bruges voudra absolument renouer avec la victoire sur la scène nationale. Le club cherchera à rebondir après cette frustrante défaite européenne lorsqu’il affrontera l’Antwerp en Jupiler Pro League.
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