Aston Villa a parfaitement lancé sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 lors de la première journée. L’équipe d’Unai Emery s’est rendue au Jan Breydel Stadium et a décroché une victoire disputée 3-2 face au club belge du Club Bruges.

Aston Villa a entamé le match avec des intentions offensives incroyables et a rapidement été récompensé. John McGinn a trouvé le chemin des filets à la 11e minute pour donner un avantage précoce aux visiteurs.

Cependant, l’équipe à domicile a réagi immédiatement devant ses supporters bruyants. Huit minutes plus tard seulement, Hugo Vetlesen a repris une passe de Jan Virgili pour égaliser à 1-1.