Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, après un transfert de 37 millions d’euros en 2023 en provenance du FC Villarreal, Jackson dispose encore de plusieurs années d’engagement auprès des Blues. Conscients de cette longue durée résiduelle, les dirigeants londoniens estiment que la demande de 70 millions d’euros pour le joueur est justifiée. L’attaquant sénégalais, auteur de dix buts et quatre passes décisives en environ 1 150 minutes avec le Bayern, pourrait toutefois rester afin de se saisir d’une seconde chance sous les ordres du nouvel entraîneur.

Selon The Athletic, le club hésite encore : vendre l’international sénégalais cet été ou lui accorder une seconde chance. La décision dépendra en partie du projet sportif du futur entraîneur. Liam Rosenior, arrivé en janvier pour succéder à Enzo Maresca, vient d’être limogé. Jusqu’à la fin de la saison, l’ancien adjoint Calum McFarlane assure l’intérim, mais le futur entraîneur reste à désigner. Le grand favori se nomme Cesc Fàbregas : l’ex-international espagnol, passé par Chelsea de 2011 à 2014, impressionne actuellement avec Côme en Serie A et correspond au profil recherché.