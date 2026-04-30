Selon The Athletic, Chelsea aurait fixé un prix astronomique d’environ 70 millions d’euros pour l’attaquant, actuellement prêté au FC Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison.
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Nicolas Jackson ne figure pas dans les plans futurs du FC Bayern Munich. Le Chelsea FC, club propriétaire du joueur actuellement prêté au FCB, aurait fixé un prix de transfert très élevé pour l’attaquant
Prêté par Chelsea au Bayern Munich l’été dernier, Jackson a rempli de manière satisfaisante son rôle de doublure d’Harry Kane, du moins ces dernières semaines. Toutefois, le Sénégalais ne s’inscrit pas dans le projet à long terme du club bavarois, comme l’a confirmé le directeur sportif Max Eberl. « Jackson quittera la Säbener Straße en fin de saison », a-t-il déclaré.
Le Bayern avait versé à Chelsea la somme inhabituellement élevée de 16,5 millions d’euros pour un prêt d’un an, et aurait pu recruter définitivement le joueur de 24 ans contre un chèque supplémentaire de 65 millions d’euros.
- AFP
Nicolas Jackson a-t-il un avenir à Chelsea ?
Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, après un transfert de 37 millions d’euros en 2023 en provenance du FC Villarreal, Jackson dispose encore de plusieurs années d’engagement auprès des Blues. Conscients de cette longue durée résiduelle, les dirigeants londoniens estiment que la demande de 70 millions d’euros pour le joueur est justifiée. L’attaquant sénégalais, auteur de dix buts et quatre passes décisives en environ 1 150 minutes avec le Bayern, pourrait toutefois rester afin de se saisir d’une seconde chance sous les ordres du nouvel entraîneur.
Selon The Athletic, le club hésite encore : vendre l’international sénégalais cet été ou lui accorder une seconde chance. La décision dépendra en partie du projet sportif du futur entraîneur. Liam Rosenior, arrivé en janvier pour succéder à Enzo Maresca, vient d’être limogé. Jusqu’à la fin de la saison, l’ancien adjoint Calum McFarlane assure l’intérim, mais le futur entraîneur reste à désigner. Le grand favori se nomme Cesc Fàbregas : l’ex-international espagnol, passé par Chelsea de 2011 à 2014, impressionne actuellement avec Côme en Serie A et correspond au profil recherché.
Nicolas Jackson suscite un vif intérêt en Italie.
Si Chelsea venait finalement à envisager de vendre Jackson, la transaction s’annoncerait complexe au vu du prix de transfert réclamé. Selon The Athletic, le club londonien étudierait donc un nouveau prêt du joueur, assorti d’une option ou d’une obligation d’achat.
Ces derniers temps, les deux cadors italiens, la Juventus Turin et l’AC Milan, se seraient positionnés pour accueillir l’attaquant. Avant son prêt à Munich, Jackson avait pris part à 81 rencontres pour Chelsea lors des deux exercices précédents, trouvant le chemin des filets à 30 reprises et délivrant douze passes décisives.
- Getty Images
Les statistiques de Nicolas Jackson au FC Bayern
Jeux
30 minutes de jeu
Minutes jouées
1 152
Buts
10 passes décisifs
Passes décisives
4
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
1