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Nicolas Jackson apprend la durée de sa suspension en Bundesliga pour son tacle violent lors du match nul entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen
La consultation du VAR entraîne un alourdissement de la sanction
Les sanctions disciplinaires suite à l'affrontement houleux entre les deux premiers du classement de la Bundesliga ont été finalisées après examen des incidents survenus pendant le match. À la 41e minute de la rencontre du 14 mars, Jackson a effectué un tacle imprudent sur Martin Terrier dans le rond central. Alors que l'arbitre Christian Dingert avait initialement brandi un carton jaune, le VAR l'a incité à consulter l'écran au bord du terrain, qui montrait clairement un violent coup de pied sur la cheville de Terrier. Le carton rouge qui s'en est suivi a contraint les visiteurs à jouer plus de la moitié du match à dix, une situation qui s'est aggravée par la suite lorsque Luis Diaz a lui aussi été expulsé pour une deuxième faute passible d'un carton.
- AFP
La décision officielle de la DFB
La Fédération allemande de football a rendu publique sa décision officielle concernant cet incident. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante a déclaré : « La commission sportive de la Fédération allemande de football (DFB) a suspendu Nicolas Jackson, joueur du FC Bayern Munich (Bundesliga), pour deux matches de championnat, à la suite d'une plainte déposée par la commission de contrôle de la DFB pour une faute dangereuse. Cette suspension s'applique également à tous les autres matches officiels disputés par son club jusqu'à ce que la suspension de deux matches soit purgée. » La DFB a en outre confirmé que le verdict était juridiquement contraignant, mettant ainsi fin à tout espoir que le Bayern aurait pu avoir de voir son appel aboutir.
Les problèmes disciplinaires croissants du Bayern
La profondeur de l'effectif du Bayern atteint actuellement ses limites, l'absence de Jackson pour les deux prochains matchs constituant un défi de taille. Bien qu'ils aient dominé la possession avec 70 % du ballon face à Leverkusen, les Bavarois ont peiné à se montrer décisifs, un problème qui ne fera que s'aggraver avec l'absence forcée de l'attaquant. Le match a également été entaché par un but refusé à Joshua Kimmich et un carton jaune pour Jonathan Tah, qui entraîne également une suspension. Diaz étant lui aussi suspendu suite à son expulsion en fin de match, Kompany devra mener les prochains matchs nationaux du Bayern sans trois joueurs clés.
- AFP
Harry Kane est prêt à prendre la relève
Malgré l'absence de Jackson, Kompany peut se réjouir de voir son attaquant emblématique Kane retrouver progressivement sa forme après une récente période d'indisponibilité. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre devrait à nouveau mener l'attaque, tant en championnat qu'en compétitions européennes, à l'approche du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui opposera le Bayern à l'Atalanta.
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