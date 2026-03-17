Nicolas Jackson apprend la durée de sa suspension en Bundesliga pour son tacle violent lors du match nul entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen

Les sanctions disciplinaires suite à l'affrontement houleux entre les deux premiers du classement de la Bundesliga ont été finalisées après examen des incidents survenus pendant le match. À la 41e minute de la rencontre du 14 mars, Jackson a effectué un tacle imprudent sur Martin Terrier dans le rond central. Alors que l'arbitre Christian Dingert avait initialement brandi un carton jaune, le VAR l'a incité à consulter l'écran au bord du terrain, qui montrait clairement un violent coup de pied sur la cheville de Terrier. Le carton rouge qui s'en est suivi a contraint les visiteurs à jouer plus de la moitié du match à dix, une situation qui s'est aggravée par la suite lorsque Luis Diaz a lui aussi été expulsé pour une deuxième faute passible d'un carton.