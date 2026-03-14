Nicolas Jackson a reçu un carton rouge pour un tacle violent, avant que Luis Diaz ne se voie infliger un deuxième carton jaune lors d'un match très disputé entre le Bayern et le Bayer Leverkusen

Leverkusen a continué à mener le jeu pendant les quatre minutes de temps additionnel, mettant à rude épreuve la défense improvisée du Bayern, et la première mi-temps s'est terminée sur un score de 1-0 en faveur des locaux. Le momentum a fortement basculé en faveur de la Werkself, mais les visiteurs ont rapidement réagi. Ils ont vu un but du remplaçant Harry Kane refusé immédiatement après son entrée en jeu, peu après l'heure de jeu. Puis, Luis Diaz a réussi à trouver le chemin des filets pour l'équipe de Vincent Kompany, permettant à celle-ci de rester dans le match. Cependant, il a également été expulsé par la suite pour une deuxième carte jaune suite à une simulation à la 84e minute.