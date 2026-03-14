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Nicolas Jackson a reçu un carton rouge pour un tacle violent, avant que Luis Diaz ne se voie infliger un deuxième carton jaune lors d'un match très disputé entre le Bayern et le Bayer Leverkusen
Carton rouge catastrophique pour Jackson
Le tournant du match s'est produit à la 41e minute, lorsque Jackson a commis un tacle imprudent sur Martin Terrier au niveau du rond central. Après avoir reçu un carton jaune dans un premier temps, il a finalement été expulsé directement après que l'arbitrage vidéo (VAR) a révélé qu'il avait violemment piétiné la cheville de Terrier. Cette expulsion a contraint le Bayern à jouer à dix alors qu'il était mené au score.
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Avance précoce pour les locaux
Leverkusen a pris l'avantage dès la sixième minute, lorsque Luis Diaz s'est fait dépouiller du ballon par Montrell Culbreath. L'ailier a servi Patrik Schick, qui a adressé une passe en profondeur à Aleix Garcia ; sa frappe déviée n'a laissé aucune chance à Sven Ulreich. Pour Garcia, il s'agissait de son deuxième but en Bundesliga cette saison. Bien que le Bayern ait dominé la possession avec près de 70 %, il a peiné à percer une défense disciplinée, Jackson manquant de peu le cadre sur la première véritable occasion.
Suspense autour du VAR et buts refusés
La frustration des visiteurs a grandi à la 26e minute, alors qu'ils pensaient avoir égalisé. Le coup franc de Joshua Kimmich a été dévié par Ernest Poku, a touché le bras de Jonathan Tah avant de rebondir dans les filets. Mais la joie a été de courte durée, car l'arbitre Christian Dingert a consulté les images de la VAR et a officiellement annulé le but pour une faute de main. Peu après, Tah a reçu un carton jaune contre son ancien club, ce qui lui vaudra une suspension pour le prochain match.
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Le Bayern réduit à neuf joueurs
Leverkusen a continué à mener le jeu pendant les quatre minutes de temps additionnel, mettant à rude épreuve la défense improvisée du Bayern, et la première mi-temps s'est terminée sur un score de 1-0 en faveur des locaux. Le momentum a fortement basculé en faveur de la Werkself, mais les visiteurs ont rapidement réagi. Ils ont vu un but du remplaçant Harry Kane refusé immédiatement après son entrée en jeu, peu après l'heure de jeu. Puis, Luis Diaz a réussi à trouver le chemin des filets pour l'équipe de Vincent Kompany, permettant à celle-ci de rester dans le match. Cependant, il a également été expulsé par la suite pour une deuxième carte jaune suite à une simulation à la 84e minute.
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