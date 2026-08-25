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Gianluca Minchiotti

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Nicola Berti : « Le Milan me sort par les c... La Juve, je ne l’ai pas vue, et tant mieux comme ça »

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L’ancien milieu de terrain de l’Inter : « Le mercato de l’Inter est grandiose jusqu’ici »

Nicola Berti, ancien milieu de terrain de l'Inter, s’est confié à la Gazzetta dello Sport depuis les Caraïbes, où il se trouve en vacances : « Inter-Monza ? Je me suis installé dès 12 h 30 avec mon fils et quelques amis. Je suis très déçu de ne pas avoir pu être là, mais je devais régler certaines choses et je ne rentrerai en Italie que le 30. Quand nous nous retrouvons ici, nous avons toutefois instauré une grande tradition : à chaque but de l’Inter, nous plongeons tous dans la piscine. Heureusement, j’ai eu droit à un beau poker de baignades… ».


Sur le mercato de l’Inter : « Comment je le juge ? Grandiose ! Maintenant, espérons seulement qu’il n’y ait aucun départ. Pas même Luis Henrique, que je garderais toute ma vie parce qu’il nous sera utile pendant la saison. Stankovic ? S’il parvient à supporter une année d’attente, d’apprentissage, je le garderais lui aussi dans l’effectif. Quelqu’un qui vient du centre de formation de l’Inter, qui en a dans le ventre, entraîné par Chivu en Primavera. Il est protégé, et évidemment je le dis dans le bon sens du terme. Et il est très fort : petit à petit, il pourra se faire sa place. »

  • SUR MILAN ET LA JUVENTUS

    Sur Milan et la Juventus : « Le Milan, que j’aime pas trop mais qui est une équipe intéressante. Surtout quand Rabiot et… le fort, le Ballon d’or… oui, Modric, sont entrés. En revanche, pendant Frosinone-Juve, j’ai perdu le signal. Allez savoir pourquoi : je ne l’ai pas vue, mais c’était probablement mieux comme ça. Seulement 1-0 contre Frosinone, en risquant même de se faire égaliser, ça me paraît un peu léger ».

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