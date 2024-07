Nico Williams, Victor Osimhen et les 10 transferts qui pourraient encore se produire lors du dernier mois de mercato

De nombreux noms prestigieux pourraient changer d'équipe avant la fin du mercato vu que la plupart des grands clubs ont été discrets jusqu'ici.

Le marché des transferts de l'été 2024 a été passionnant jusqu'à présent, même s'il n'y a pas eu autant de transactions spectaculaires que les supporters l'auraient espéré. En Premier League, Manchester United n'a pas chômé en recrutant les jeunes et prometteurs Leny Yoro et Joshua Zirkzee pour un montant total de 110 millions d'euros, tandis qu'Arsenal a mis la main sur l'Italien Riccardo Calafiori et que Chelsea a recruté six nouveaux joueurs, dont l'ex de Leicester City Kiernan Dewsbury-Hall et l'espoir américain Caleb Wiley.

Ailleurs en Europe, le Bayern Munich a fait une descente en première division anglaise pour recruter Michael Olise et Joao Palhinha, la Juventus a arraché Douglas Luiz à Aston Villa et le Real Madrid a finalement obtenu le transfert gratuit de Kylian Mbappé, sa cible de longue date. Aucun des grands clubs ne s'est encore ruiné, mais cela pourrait bien changer au cours des quatre prochaines semaines, alors que les préparatifs de la nouvelle campagne battent leur plein.

GOAL vous propose de découvrir 10 grandes stars qui pourraient encore changer de club avant la fermeture du marché le 30 août, à commencer par l'un des buteurs les plus redoutables de la planète...