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Nico Williams souhaite signer un contrat à vie avec l’Athletic Club, tandis que l’ancien cible du FC Barcelone met fin aux spéculations sur un éventuel transfert
Williams promet une loyauté sans faille au grand club basque
L’attaquant basque de talent a été au cœur d’une longue saga de transfert l’été dernier, alors que Barcelone manifestait un vif intérêt à son égard, avant de décider de signer une prolongation de contrat à long terme à Bilbao. S’exprimant depuis le centre d’entraînement de l’équipe nationale espagnole à Chattanooga, Williams a réaffirmé son engagement total envers la direction du club. Il a précisé que son avenir à long terme dépendait entièrement de la décision du conseil d’administration, tout en exprimant son souhait personnel de rester fidèle à un seul club.
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L'attaquant met fin aux spéculations sur son transfert
Williams a réaffirmé son attachement aux « Leones » lors d’une récente intervention sur « El Larguero », l’émission de référence de Cadena Ser. L’ailier a expliqué que sa priorité immédiate était de témoigner sa gratitude aux supporters qui l’ont soutenu tout au long d’une année mouvementée.
Williams a déclaré : « Je me sens très bien à l’Athletic. La première chose que je souhaite faire, c’est rendre l’affection qu’ils m’ont témoignée cette année. J’aimerais aller au bout de mon contrat – je le prolongerais sans hésiter –, mais dans le football, tout peut arriver. Si le club décide de me transférer, je partirai, mais si la décision m’incombait, je resterais ici jusqu’à la fin de ma carrière. »
Les blessures perturbent le championnat national
L’attaquant a traversé une saison nationale extrêmement difficile, émaillée de graves problèmes physiques, notamment une ostéite pubienne douloureuse qui l’avait contraint à déclarer forfait pour une demi-finale européenne décisive. Une fois remis de cette blessure, une lésion musculaire survenue lors du match contre Valence l’a de nouveau tenu éloigné des terrains pendant trois rencontres consécutives, face à l’Espanyol, le Celta Vigo et le Real Madrid, même si le sélectionneur national Luis de la Fuente lui a maintenu sa confiance.
Williams a confié : « Certaines blessures vous anéantissent. L’ostéite pubienne est incroyablement frustrante : un jour, vous entrevoyez la sortie du tunnel, et le lendemain, vous êtes à nouveau au fond. Cela peut durer indéfiniment, mais j’ai déjà surmonté ce problème.
« Cette fois, le temps de récupération est estimé à trois ou quatre semaines. Actuellement, je me sens bien, même si le risque de rechute existe : le muscle peut encore être fatigué et se déchirer à nouveau. Mais l’entraîneur nous rassure et nous donne confiance, nous qui traversons cette phase.
« Le staff avait prévu de me donner quelques minutes pour retrouver mon rythme de match, ce qui est essentiel. Le coach m’a offert ce temps de jeu, et je lui en suis très reconnaissant : cette opportunité m’aide à retrouver progressivement mon niveau. »
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Les objectifs de forme physique optimale se profilent à l’horizon
Après un frustrant match nul 0-0 face au Cap-Vert lors de leur entrée en lice, où Williams n’est entré en jeu qu’à la 86^e minute, l’Espagne doit absolument obtenir un résultat positif dimanche contre l’Arabie saoudite, tandis que l’ailier s’efforce de retrouver son rythme de match et de convaincre le staff technique qu’il est prêt à débuter la rencontre.
L’attaquant estime qu’il sera à 100 % pour les huitièmes de finale et le choc face à l’Uruguay. Nous accélérons la récupération tout en restant prudents. Récupérer ma vivacité après une si longue absence est exigeant, mais je serai prêt pour l’Uruguay. J’ai besoin de trouver mon rythme contre l’Arabie saoudite ; le sélectionneur fixera mon temps de jeu.
À mon avis, quand on revient de blessure, il vaut mieux commencer le match pour trouver le même rythme que les adversaires et les coéquipiers, mais je me contenterai du rôle qu’on me confiera. »