Nico Williams souhaite signer un contrat à vie avec l’Athletic Club, tandis que l’ancien cible du FC Barcelone met fin aux spéculations sur un éventuel transfert

L’attaquant a traversé une saison nationale extrêmement difficile, émaillée de graves problèmes physiques, notamment une ostéite pubienne douloureuse qui l’avait contraint à déclarer forfait pour une demi-finale européenne décisive. Une fois remis de cette blessure, une lésion musculaire survenue lors du match contre Valence l’a de nouveau tenu éloigné des terrains pendant trois rencontres consécutives, face à l’Espanyol, le Celta Vigo et le Real Madrid, même si le sélectionneur national Luis de la Fuente lui a maintenu sa confiance.

Williams a confié : « Certaines blessures vous anéantissent. L’ostéite pubienne est incroyablement frustrante : un jour, vous entrevoyez la sortie du tunnel, et le lendemain, vous êtes à nouveau au fond. Cela peut durer indéfiniment, mais j’ai déjà surmonté ce problème.

« Cette fois, le temps de récupération est estimé à trois ou quatre semaines. Actuellement, je me sens bien, même si le risque de rechute existe : le muscle peut encore être fatigué et se déchirer à nouveau. Mais l’entraîneur nous rassure et nous donne confiance, nous qui traversons cette phase.

« Le staff avait prévu de me donner quelques minutes pour retrouver mon rythme de match, ce qui est essentiel. Le coach m’a offert ce temps de jeu, et je lui en suis très reconnaissant : cette opportunité m’aide à retrouver progressivement mon niveau. »