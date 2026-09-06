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Nico Williams met fin à sa disette en championnat alors que l’Athletic Bilbao bat l’Atlético de Madrid 3-0
Nico Williams mène l’Athletic à la victoire
Selon Marca, Nico Williams a été à l'origine de la deuxième victoire de la saison de l'Athletic Bilbao en Liga, en ouvrant le score lors d'un succès 3-0 contre l'Atletico Madrid à San Mames. L'Athletic a produit une impressionnante accélération d'une minute au début de la seconde période pour faire tomber l'équipe de Diego Simeone.
Nico a inscrit le premier but de la tête après qu'une frappe de son frère, Inaki Williams, a été déviée dans la surface de réparation.
Quelques secondes plus tard, Nico et Inaki ont combiné sur une contre-attaque rapide pour offrir à Robert Navarro le deuxième but de l'Athletic, avant qu'Oihan Sancet n'ajoute un troisième but en fin de match pour parachever la victoire.
- AFP
Williams salue le caractère « spectaculaire » de Terzic
Ce but a marqué la première réalisation de Nico en championnat depuis mai, lorsqu’il avait inscrit un doublé lors d’une victoire contre Alaves. Après le coup de sifflet final, le jeune ailier a salué l’entraîneur principal Edin Terzic pour avoir transformé l’approche tactique de l’équipe.
« L’entraîneur que nous avons est spectaculaire, et cela se voit sur le terrain, a déclaré Nico. Il nous a inculqué beaucoup de nouvelles choses que nous assimilons parfaitement. »
« À la seconde période, il nous a vraiment remis dans le match avec un grand discours dans le vestiaire, a ajouté Nico. Nous sommes très heureux du style de jeu de l’entraîneur. »
Terzic salue le courage de l’équipe
Terzic s’est dit satisfait de la manière dont son équipe a appliqué le plan de jeu face à une opposition de très haut niveau. Le technicien allemand a salué les supporters de San Mames tout en soulignant le courage affiché par ses joueurs après une première alerte, lorsque Kang-In Lee a trouvé le poteau.
Athletic s’est adapté intelligemment tout au long du match, passant à une défense à trois en seconde période pour contenir les ajustements tactiques de l’Atletico.
« Je vois une équipe toujours prête à se battre pour la victoire, a déclaré Terzic. Pour moi, le plus important a été notre réaction... nous avons montré un vrai courage. »
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Cap sur Elche
Cette victoire offre à l’Athletic Bilbao un deuxième succès de rang, apportant un élan important alors que le club gagne en régularité au classement du championnat.
Nico a souligné que ces trois points avaient une saveur particulière après leur récent succès à l’extérieur, ce qui donne au groupe confiance dans la vision à long terme de Terzic.
Terzic a insisté sur le fait que l’équipe allait immédiatement tourner son attention vers la rencontre de championnat de samedi contre Elche CF, avec l’objectif de prolonger sa très bonne dynamique.
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