Nico Williams met fin à sa disette en championnat alors que l’Athletic Bilbao bat l’Atlético de Madrid 3-0

Selon Marca, Nico Williams a été à l'origine de la deuxième victoire de la saison de l'Athletic Bilbao en Liga, en ouvrant le score lors d'un succès 3-0 contre l'Atletico Madrid à San Mames. L'Athletic a produit une impressionnante accélération d'une minute au début de la seconde période pour faire tomber l'équipe de Diego Simeone.

Nico a inscrit le premier but de la tête après qu'une frappe de son frère, Inaki Williams, a été déviée dans la surface de réparation.

Quelques secondes plus tard, Nico et Inaki ont combiné sur une contre-attaque rapide pour offrir à Robert Navarro le deuxième but de l'Athletic, avant qu'Oihan Sancet n'ajoute un troisième but en fin de match pour parachever la victoire.