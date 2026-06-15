Nico Williams, l’ancien joueur convoité par le Bayern Munich : depuis son excellent Euro 2024, beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu

Dès la fin de l’Euro 2024, Williams aurait pu s’engager dans un transfert mirobolant. Le FC Barcelone, destination de ses rêves, le courtisait activement. Néanmoins, il a finalement décidé de rester à l’Athletic Club, où il évolue depuis l’âge de 12 ans.
L’une des raisons, tenues pour certaines, tient à la promesse faite à son frère aîné Inaki, également joueur de Bilbao : il voulait absolument partager encore une saison avec lui, d’autant qu’un rendez-vous majeur se profilait. La finale de la Ligue Europa 2025 était en effet programmée à Bilbao, et Williams espérait soulever un titre international aux côtés de son frère au stade San Mamés. Les frères ont mené l’équipe jusqu’en demi-finale, Nicolas inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Le dernier obstacle s’est toutefois révélé infranchissable : Bilbao n’a pas pesé lourd face à Manchester United.
Il s’était notamment distingué au retour des huitièmes face à l’AS Rome : son doublé, après la défaite 1-2 à l’aller, avait permis aux Basques de renverser la vapeur et de s’imposer 3-1 à San Mamés. Au terme de l’exercice 2024/2025, son bilan reste honorable, même si son niveau, régulièrement affecté par des pépins physiques, n’a pas atteint les sommets escomptés après son éclatant Euro 2024.
Malgré ces aléas, Williams restait courtisé à l’été 2025 : outre le Barça, le Bayern Munich, qui recrutera finalement Luis Díaz pour renforcer son aile, aurait aussi tenté de l’enrôler. Le club bavarois lui proposait un salaire annuel très élevé, en vain.