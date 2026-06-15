Nico Williams, l’ancien joueur convoité par le Bayern Munich : depuis son excellent Euro 2024, beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu

Lors de l’Euro 2024, Williams s’est imposé comme l’une des révélations du tournoi. Aligné aux côtés de Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans durant la majeure partie de la phase finale, il a formé un duo d’ailiers espagnols qui a emballé les observateurs bien au-delà des supporters de la Furia Roja. Grâce à un style de jeu spectaculaire et à des dribbles fulgurants, Williams s’est illustré à maintes reprises. Au-delà des exploits individuels de ce jeune homme de 21 ou 22 ans, c’était un véritable atout collectif.

Au terme d’une compétition maîtrisée, la Roja a conquis le titre continental. Williams, désigné homme du match lors de la victoire 2-1 en finale face à l’Angleterre, a ouvert le score d’une frappe imparable servie par Yamal. « Pour l’instant, nous ne réalisons pas encore vraiment ce que nous avons accompli », a déclaré Williams, débordant de joie, après le triomphe de Berlin. « Ce titre est pour tous ceux qui ont cru en moi dès le début. […] Les gens apprennent maintenant à mieux me connaître et me témoignent beaucoup de respect. J’apprécie énormément cela. Je travaille dur pour être l’un des meilleurs à mon poste. »

À l’époque, l’Euro allemand le plaçait parmi les meilleurs ailiers de la planète. Peu de gens anticipaient donc qu’il évoluerait encore à Bilbao à l’aube de la Coupe du monde 2026, et encore moins qu’il se trouverait aujourd’hui loin du top mondial à son poste.