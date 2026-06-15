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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Traduit par

Nico Williams, l’ancien joueur convoité par le Bayern Munich : depuis son excellent Euro 2024, beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu

Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
N. Williams

Nico Williams s’est révélé lors de l’Euro 2024, mais son transfert vers un grand club a échoué à deux reprises. Il reste aujourd’hui loin du niveau des meilleurs joueurs mondiaux.

Nico Williams vient de traverser deux étés agités. En 2024, il avait ébloui tous ses observateurs sur les terrains. En 2025, il a fait les gros titres pour des événements en dehors du terrain. L’été 2026 s’annonce donc crucial pour l’avenir de ce virtuose du dribble.

Car Williams, à qui toutes les portes étaient ouvertes et dont le destin de star mondiale semblait tout tracé, se trouve à la croisée des chemins : va-t-il redevenir le joueur d’exception qu’il est capable d’être ? Ou bien l’actualité autour de l’homme de l’Athletic Bilbao va-t-elle devenir de plus en plus calme ?

  • Lors de l’Euro 2024, Williams s’est imposé comme l’une des révélations du tournoi. Aligné aux côtés de Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans durant la majeure partie de la phase finale, il a formé un duo d’ailiers espagnols qui a emballé les observateurs bien au-delà des supporters de la Furia Roja. Grâce à un style de jeu spectaculaire et à des dribbles fulgurants, Williams s’est illustré à maintes reprises. Au-delà des exploits individuels de ce jeune homme de 21 ou 22 ans, c’était un véritable atout collectif.

    Au terme d’une compétition maîtrisée, la Roja a conquis le titre continental. Williams, désigné homme du match lors de la victoire 2-1 en finale face à l’Angleterre, a ouvert le score d’une frappe imparable servie par Yamal. « Pour l’instant, nous ne réalisons pas encore vraiment ce que nous avons accompli », a déclaré Williams, débordant de joie, après le triomphe de Berlin. « Ce titre est pour tous ceux qui ont cru en moi dès le début. […] Les gens apprennent maintenant à mieux me connaître et me témoignent beaucoup de respect. J’apprécie énormément cela. Je travaille dur pour être l’un des meilleurs à mon poste. »

    À l’époque, l’Euro allemand le plaçait parmi les meilleurs ailiers de la planète. Peu de gens anticipaient donc qu’il évoluerait encore à Bilbao à l’aube de la Coupe du monde 2026, et encore moins qu’il se trouverait aujourd’hui loin du top mondial à son poste.

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  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams aurait-il refusé le FC Barcelone en 2024 pour honorer une promesse faite à son frère ?

    Dès la fin de l’Euro 2024, Williams aurait pu s’engager dans un transfert mirobolant. Le FC Barcelone, destination de ses rêves, le courtisait activement. Néanmoins, il a finalement décidé de rester à l’Athletic Club, où il évolue depuis l’âge de 12 ans.

    L’une des raisons, tenues pour certaines, tient à la promesse faite à son frère aîné Inaki, également joueur de Bilbao : il voulait absolument partager encore une saison avec lui, d’autant qu’un rendez-vous majeur se profilait. La finale de la Ligue Europa 2025 était en effet programmée à Bilbao, et Williams espérait soulever un titre international aux côtés de son frère au stade San Mamés. Les frères ont mené l’équipe jusqu’en demi-finale, Nicolas inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Le dernier obstacle s’est toutefois révélé infranchissable : Bilbao n’a pas pesé lourd face à Manchester United.

    Il s’était notamment distingué au retour des huitièmes face à l’AS Rome : son doublé, après la défaite 1-2 à l’aller, avait permis aux Basques de renverser la vapeur et de s’imposer 3-1 à San Mamés. Au terme de l’exercice 2024/2025, son bilan reste honorable, même si son niveau, régulièrement affecté par des pépins physiques, n’a pas atteint les sommets escomptés après son éclatant Euro 2024.

    Malgré ces aléas, Williams restait courtisé à l’été 2025 : outre le Barça, le Bayern Munich, qui recrutera finalement Luis Díaz pour renforcer son aile, aurait aussi tenté de l’enrôler. Le club bavarois lui proposait un salaire annuel très élevé, en vain.

  • Nico Williams : la porte du Barça lui est « définitivement fermée »

    L’annonce d’un possible départ de Williams a provoqué un vif mécontentement à Bilbao. Une fresque le représentant avec son frère Inaki a été taguée ; on pouvait lire sur le visage de Nico : « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. » L’Athletic Club a publiquement pris la défense de son attaquant, lequel nourrirait depuis longtemps l’idée de retourner au Barça.

    L’attaquant a d’abord rejeté une prolongation de contrat lucrative chez les Basques. Fin juin 2025, il était même question d’un pré-contrat avec le Barça, où il espérait évoluer aux côtés de son ami Yamal et s’insérer dans le style de jeu prôné par l’entraîneur Hansi Flick.

    Mais début juillet 2025, le scénario a tourné court : Williams a renoncé à rejoindre Barcelone, pourtant convaincu de son arrivée. Il a finalement parapher un nouveau contrat « XXL » à Bilbao, qui le lie aux Basques jusqu’en 2035. Dans la vidéo annonçant sa prolongation, l’attaquant a répondu aux graffitis en ajoutant « 2035 » sur la fresque.

    « Quand il s’agit de prendre des décisions, le plus important pour moi est d’écouter mon cœur », a-t-il déclaré dans la vidéo d’annonce publiée sur Instagram. « Je suis là où je veux être, avec mes proches. C’est chez moi. » À Barcelone, la décision de l’international espagnol a été très mal accueillie : il n’aurait pas personnellement refusé l’offre des Blaugrana, ce qui a irrité le Camp Nou. « La porte est fermée pour toujours », a tranché une source interne du Barça auprès de la radio RAC1.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams vient de connaître une saison catastrophique.

    La voie vers le club de ses rêves étant bloquée, Williams n'a eu d'autre choix que de se concentrer sur les avantages de rester à Bilbao. « Nous avons une saison longue et des rendez-vous majeurs comme la Ligue des champions, à laquelle tout le monde veut participer. Quoi de plus beau que de le faire avec le club de ma vie ? Je veux continuer à écrire l'histoire », a-t-il déclaré peu après la prolongation surprise de son contrat.

    Auteur d’une excellente performance avec l’Espagne lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la France en juin 2025, où il a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 5-4 face aux Bleus, l’attaquant souhaite rapidement effacer le mécontentement suscité par ses velléités de départ et redevenir une figure emblématique des Basques. D’autant plus qu’il attendait avec impatience la Ligue des champions.

    La saison 2025/26 débute pourtant idéalement : lors de la 1^(re) journée de Liga, il offre une victoire 3-2 face à Séville avec un but et deux passes décisives. Ce match reste toutefois l’un de ses rares éclats. En Ligue des champions, où Bilbao a été éliminé dès la phase de groupes, l’attaquant n’a été titularisé que deux fois en raison d’une blessure, et il n’a pris part qu’à trois rencontres au total. Ses premières apparitions dans la plus grande compétition de clubs se sont donc avérées bien ternes.

    Surtout, des problèmes d’aine ont perturbé son jeu, basé sur le dynamisme, les changements de direction rapides et un dribble agile. Toute limitation physique s’est donc révélée handicapante. Il n’a jamais vraiment trouvé ses marques et a dû constamment lutter pour retrouver son meilleur niveau. Lors de la dernière journée de Liga, une douleur à la cuisse l’a contraint à l’inquiétude : il a même craint, un temps, de manquer la Coupe du monde 2026.

  • Nico Williams va-t-il à nouveau briller lors du championnat du monde ?

    Williams a disputé son dernier match avec l’équipe nationale en septembre 2025, avant d’être remplacé sur blessure lors de la rencontre de qualification pour la Coupe du monde en Turquie, remportée 6-0. Il a ensuite été écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

    Malgré cette saison perturbée et une absence de sélection depuis neuf mois, l’entraîneur Luis de la Fuente décide de l’inclure dans la liste pour le Mondial. Il compte sur l’expérience de l’attaquant, décisif lors du récent sacre continental, pour accompagner la Roja jusqu’au bout de son aventure.

    Tout comme Lamine Yamal, blessé en avril, Williams a récemment repris l’entraînement dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde. Ses problèmes à la cuisse semblent surmontés et, même si sa participation au premier match de groupe contre le Cap-Vert lundi reste incertaine, l’attaquant pourrait jouer un rôle clé au sein de l’une des grandes favorites au fil de la compétition.

    Une opportunité pour lui de redorer son blason après une saison contrariée. Si son niveau de forme est optimal, sa vitesse fulgurante le maintiendra comme première option sur le côté. Cet été s’annonce donc décisif et potentiellement mouvementé pour l’attaquant espagnol.

  • Nico Williams : ses précédentes participations à des tournois avec l'Espagne

    Coupe du monde 2022 :


    Sélections

    4

    Buts

    0

    Passes décisives

    0

    Bilan

    Huitièmes de finale

    Euro 2024 :


    Sélections

    6

    Buts

    2 passes décisifs

    Passes décisives

    Bilan : 1

    Bilan

    Champion d’Europe


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