Williams a été contraint de quitter le stage de l'équipe d'Espagne après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse gauche. L'ailier de l'Athletic Club a signalé le problème après le récent match de l'Espagne contre la Croatie à Séville, jetant un doute immédiat sur sa participation aux rencontres internationales restantes de la trêve actuelle. Malgré les premiers espoirs de voir le problème s'atténuer avec du repos, le joueur n'a pas été en mesure de prendre part à la séance d'entraînement prévue jeudi.

Le forfait de Williams constitue un coup dur important pour le sélectionneur Luis de la Fuente, qui s'est largement appuyé sur la vitesse et la créativité du jeune joueur sur les ailes. Le staff médical a procédé à une évaluation approfondie de la condition physique du joueur pendant la période de repos du groupe, mais la persistance de la douleur à la jambe a nécessité un retrait officiel.