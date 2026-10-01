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Nico Williams contraint de se retirer de la sélection espagnole après une blessure à la cuisse pour la star de l’Athletic Club
Coup dur sur blessure pour l’Espagne
Williams a été contraint de quitter le stage de l'équipe d'Espagne après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse gauche. L'ailier de l'Athletic Club a signalé le problème après le récent match de l'Espagne contre la Croatie à Séville, jetant un doute immédiat sur sa participation aux rencontres internationales restantes de la trêve actuelle. Malgré les premiers espoirs de voir le problème s'atténuer avec du repos, le joueur n'a pas été en mesure de prendre part à la séance d'entraînement prévue jeudi.
Le forfait de Williams constitue un coup dur important pour le sélectionneur Luis de la Fuente, qui s'est largement appuyé sur la vitesse et la créativité du jeune joueur sur les ailes. Le staff médical a procédé à une évaluation approfondie de la condition physique du joueur pendant la période de repos du groupe, mais la persistance de la douleur à la jambe a nécessité un retrait officiel.
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La solide position de l’Espagne en Ligue des nations
Williams a disputé 55 minutes lors de la victoire inaugurale de l'Espagne contre l'Angleterre en Ligue des nations à Wembley, conclue par un succès palpitant 3-2. L'ailier de l'Athletic Club est ensuite entré en jeu pour disputer 22 minutes lors du succès 4-1 qui a suivi contre la Croatie, en laissant son empreinte sur la rencontre grâce à un but.
L'Espagne occupe actuellement la tête du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations avec un maximum de six points pris lors de ses deux premiers matches. L'Angleterre est deuxième, devant la Croatie, troisième, à la différence de buts avec trois points chacune, tandis que la Tchéquie reste dernière du groupe sans avoir encore pris le moindre point.
La liste croissante des blessés de l’Espagne
À la suite d’évaluations approfondies menées par l’équipe médicale de la Fédération espagnole, la décision a été prise de libérer l’ailier, qui a inscrit 7 buts en 38 sélections internationales avec son pays, du rassemblement de la sélection nationale afin qu’il puisse se concentrer sur sa rééducation. Le staff médical de l’Athletic Club a été tenu pleinement informé tout au long du processus, et le joueur va désormais suivre un traitement complémentaire et poursuivre sa récupération sous la supervision directe de son club.
Ce contretemps constitue un nouveau coup dur majeur pour l’Espagne au cours d’une fenêtre internationale éprouvante de quatre matches. La star de l’Athletic Club devient le troisième joueur contraint de se retirer du groupe, rejoignant le défenseur Eric Garcia, victime d’un problème au genou gauche, et Alejandro Grimaldo, écarté en raison de problèmes musculaires.
- Getty Images Sport
Matches à venir et calendrier restant du groupe
L’Espagne s’apprête à recevoir la Tchéquie samedi à Oviedo avant de se déplacer pour affronter la Croatie mardi lors du dernier match de l’actuelle trêve internationale. La Roja bouclera ensuite sa campagne dans le groupe 3 de la Ligue A avec ses deux derniers matches de groupe programmés en novembre.
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