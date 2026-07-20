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Nico Williams a dédié le triomphe de l’Espagne en Coupe du monde à son « idole » Neymar, saluant la « magnifique » victoire en finale contre l’Argentine
La Roja l'emporte
Les champions d'Europe ont remporté le titre suprême après avoir battu leurs adversaires, réduits à dix, lors des prolongations. L'équipe de Luis de la Fuente a totalement dominé la rencontre, totalisant 20 tirs face à une Argentine très défensive, qui n'en a réussi que trois. Entré en jeu en deuxième mi-temps, Williams a immédiatement fait la différence en attaque espagnole, alors que celle-ci bombardait sans relâche une Albiceleste tenace.
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Williams rend hommage à son idole du football
Au coup de sifflet final, le joueur de 24 ans n’a pu contenir sa joie et, à la surprise générale, a dédié le plus grand trophée du football au numéro 10 brésilien, éliminé en huitièmes de finale avec la Seleção. Interrogé par Caze TV, Williams a déclaré : « Je suis très heureux, pour moi, c’est la plus belle des choses. J’idolâtre Neymar, j’espère qu’il nous regarde, c’est aussi pour lui. »
Torres inscrit une victoire historique
Une finale acharnée sous un soleil de plomb a basculé en faveur des vainqueurs juste avant les prolongations, lorsque Enzo Fernández a été expulsé pour un tacle imprudent sur Pau Cubarsi. Le but décisif est finalement intervenu en début de seconde période de prolongation : Williams a déboulé sur l’aile avant de centrer au premier poteau pour l’ancien attaquant de Manchester City, Ferran Torres, qui a conclu d’une frappe imparable. Williams avait d’ailleurs déjà trouvé le chemin des filets plus tôt dans la rencontre, mais son but avait été annulé pour une faute de Mikel Merino sur Nicolas Otamendi.
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Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?
Grâce à ce triomphe, la « Roja » entre dans l'histoire en devenant le premier pays à détenir simultanément les titres mondiaux masculins et féminins. Une équipe rajeunie, comptant dans ses rangs des talents exceptionnels tels que Lamine Yamal, devrait conserver sa domination à l'approche du prochain cycle de compétitions, après la trêve internationale. De son côté, Williams se consacrera à nouveau sans tarder à ses obligations avec l'Athletic Club, mais pas avant de profiter de vacances bien méritées.
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