Nico Williams a dédié le triomphe de l’Espagne en Coupe du monde à son « idole » Neymar, saluant la « magnifique » victoire en finale contre l’Argentine

Une finale acharnée sous un soleil de plomb a basculé en faveur des vainqueurs juste avant les prolongations, lorsque Enzo Fernández a été expulsé pour un tacle imprudent sur Pau Cubarsi. Le but décisif est finalement intervenu en début de seconde période de prolongation : Williams a déboulé sur l’aile avant de centrer au premier poteau pour l’ancien attaquant de Manchester City, Ferran Torres, qui a conclu d’une frappe imparable. Williams avait d’ailleurs déjà trouvé le chemin des filets plus tôt dans la rencontre, mais son but avait été annulé pour une faute de Mikel Merino sur Nicolas Otamendi.