Nico Schlotterbeck réagit à l’intérêt du Real Madrid, tandis que José Mourinho se montre impatient d’activer la clause libératoire spéciale du défenseur central du Borussia Dortmund

En direct du camp d’entraînement de l’équipe d’Allemagne aux États-Unis, à la veille de son premier match, Niklas Schlotterbeck a fait taire les spéculations. Le défenseur de 26 ans a confirmé avoir entendu les rumeurs l’envoyant chez les géants espagnols, mais il a réaffirmé avec fermeté que sa seule priorité était la Coupe du monde et le coup d’envoi face au Costa Rica.

Il a déclaré : « Oui, bien sûr, on entend parler de ce genre de choses dans les médias, mais fondamentalement, je l’ai déjà dit il y a quelques semaines : pour l’instant, je me concentre entièrement sur la Coupe du monde, sur le premier match. Au Qatar, nous avons vu comment un match d’ouverture comme celui-là peut se dérouler. C’est extrêmement important, c’est pourquoi, même si j’en ai entendu parler, cela ne me préoccupe pas du tout. »