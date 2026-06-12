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Nico Schlotterbeck réagit à l’intérêt du Real Madrid, tandis que José Mourinho se montre impatient d’activer la clause libératoire spéciale du défenseur central du Borussia Dortmund
Le Real Madrid s’intéresse de près à la star du Borussia Dortmund.
L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, souhaite activer une clause libératoire spécifique inscrite dans le contrat qui lie Schlotterbeck à Dortmund, clause évaluée entre 50 et 60 millions d’euros. D’après Sky Sport et SPORT BILD, le club madrilène a déjà pris contact avec l’agent du défenseur en prévision d’un transfert estival. Précision importante : cette sortie est réservée à seulement trois grands clubs, Liverpool et le Real Madrid étant les deux destinations déjà validées.
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Schlotterbeck appelle à un axe stratégique international.
En direct du camp d’entraînement de l’équipe d’Allemagne aux États-Unis, à la veille de son premier match, Niklas Schlotterbeck a fait taire les spéculations. Le défenseur de 26 ans a confirmé avoir entendu les rumeurs l’envoyant chez les géants espagnols, mais il a réaffirmé avec fermeté que sa seule priorité était la Coupe du monde et le coup d’envoi face au Costa Rica.
Il a déclaré : « Oui, bien sûr, on entend parler de ce genre de choses dans les médias, mais fondamentalement, je l’ai déjà dit il y a quelques semaines : pour l’instant, je me concentre entièrement sur la Coupe du monde, sur le premier match. Au Qatar, nous avons vu comment un match d’ouverture comme celui-là peut se dérouler. C’est extrêmement important, c’est pourquoi, même si j’en ai entendu parler, cela ne me préoccupe pas du tout. »
Matthaus défend une clause controversée
Si l’inclusion d’une clause de départ a provoqué un vif débat parmi une partie des supporters de Dortmund, la légende allemande Lothar Matthäus a défendu cet accord, le qualifiant de compromis logique pour les deux parties.
Selon lui, ce nouveau bail sécurise à la fois les finances du club et les ambitions du joueur, d’autant que de grands rivaux nationaux, comme le Bayern Munich, s’étaient déjà manifestés par le passé. Il a déclaré : « Il a toujours voulu passer à l’étape supérieure.
D’un autre côté, il est attaché au Borussia Dortmund. Mais si le Real Madrid frappe à la porte, il faut laisser une porte entrouverte, ne serait-ce qu’une petite fente. »
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Les premiers résultats fixent la trajectoire
Schlotterbeck sera immédiatement mis à l’épreuve dimanche : il évoluera aux côtés de Jonathan Tah lors du premier match de l’Allemagne face à Curaçao, à Houston. Une bonne performance dans ce tournoi ne manquera pas d’intensifier la bataille pour son transfert entre le Real Madrid et Liverpool dès l’ouverture officielle du mercato estival.
Dortmund doit donc se préparer à une approche inévitable concernant son défenseur vedette, tout en repérant d’éventuels remplaçants pour renforcer sa défense en vue de la prochaine saison nationale.