Nico Schlotterbeck a enfin signé ! Le Borussia Dortmund confirme la prolongation de son contrat à long terme, portant un coup dur au Real Madrid sur le marché des transferts

Pour Schlotterbeck, la décision de prolonger son contrat de cinq ans n’a pas été prise à la légère. Malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs, le défenseur est convaincu que le projet en cours à Dortmund lui offre l’environnement idéal pour atteindre son plein potentiel et enfin ramener des trophées prestigieux aux supporters passionnés du club.

Revenant sur les négociations, le défenseur a déclaré : « Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé mon contrat au BVB. J’ai délibérément pris mon temps car c’est une décision importante pour moi ».

Il a ajouté : « Nous avons mené des discussions constructives tout au long du processus, mais pour moi, ce n’était pas une affaire réglée en une ou deux semaines. Les dirigeants m’ont présenté un projet ambitieux et je sais ce que j’ai au sein du club. Mon objectif est de remporter des titres avec Dortmund. »