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Nico Schlotterbeck a enfin signé ! Le Borussia Dortmund confirme la prolongation de son contrat à long terme, portant un coup dur au Real Madrid sur le marché des transferts
Mettre fin aux spéculations sur un départ
Cette annonce met fin à une période d’incertitude concernant l’avenir du joueur de 26 ans au club. Selon plusieurs sources, des négociations contractuelles prolongées avaient placé la direction du BVB dans une position délicate, les supporters craignant de plus en plus un départ estival, notamment face à l’intérêt du Real Madrid, du Bayern Munich et d’autres grands clubs. En prolongeant son contrat jusqu’en 2031, Schlotterbeck a donc enterré définitivement ces rumeurs.
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L’extension du contrat de Schlotterbeck est jugée cruciale.
S’exprimant au siège du club, le PDG Carsten Cramer a souligné l’importance de cet accord : « La prolongation du contrat de Nico Schlotterbeck revêt une importance capitale. Il représente une grande valeur pour nous, tant en tant que joueur qu’en tant que personnalité. Nico sait ce qu’il a trouvé au sein de notre club : il est très apprécié et perçoit que nous sommes en train de construire quelque chose ici. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’avoir pu prolonger son contrat, qui devait expirer l’année prochaine, avant la date prévue. »
Un véritable leader au cœur de la défense
Depuis son arrivée en provenance de Fribourg en 2022, Schlotterbeck s’est imposé comme un pilier des « Noir et Jaune ». À Dortmund, ce défenseur central gaucher a disputé 155 matchs officiels, inscrit 10 buts et délivré 18 passes décisives. Sa fiabilité lui a également valu 25 sélections en équipe nationale allemande, confirmant son statut parmi les meilleurs défenseurs européens.
Le directeur sportif Lars Ricken s’est dit soulagé d’avoir finalisé les termes du contrat avant la dernière ligne droite de la saison : « Notre objectif est atteint. C’était important pour moi. Nico est un leader au BVB et en équipe nationale. Nous sommes heureux qu’il ait retrouvé son meilleur niveau si rapidement après sa récente grave blessure. Cela démontre sa volonté et sa classe », a-t-il déclaré.
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Engagement en faveur du projet de Dortmund
Pour Schlotterbeck, la décision de prolonger son contrat de cinq ans n’a pas été prise à la légère. Malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs, le défenseur est convaincu que le projet en cours à Dortmund lui offre l’environnement idéal pour atteindre son plein potentiel et enfin ramener des trophées prestigieux aux supporters passionnés du club.
Revenant sur les négociations, le défenseur a déclaré : « Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé mon contrat au BVB. J’ai délibérément pris mon temps car c’est une décision importante pour moi ».
Il a ajouté : « Nous avons mené des discussions constructives tout au long du processus, mais pour moi, ce n’était pas une affaire réglée en une ou deux semaines. Les dirigeants m’ont présenté un projet ambitieux et je sais ce que j’ai au sein du club. Mon objectif est de remporter des titres avec Dortmund. »