Nico Schlotterbeck a encore du mal à « digérer » le coup dur que représente cette blessure, après que le défenseur allemand a été écarté de la Coupe du monde

Le défenseur allemand Schlotterbeck s’est exprimé pour la première fois après la confirmation déchirante de sa blessure, qui l’écarte de la Coupe du monde. Le défenseur central du Borussia Dortmund sera indisponible pendant au moins deux mois après avoir subi une lésion du ligament médial de la cheville gauche, mettant ainsi fin à ses espoirs de soulever le trophée sur le terrain.

L’international aux 29 sélections s’est blessé lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire. Il a d’abord tenté de poursuivre la rencontre, mais la gravité de la lésion s’est révélée à la mi-temps, l’obligeant à quitter ses partenaires. Une IRM a ensuite confirmé l’étendue des dégâts, le privant ainsi du reste du tournoi.