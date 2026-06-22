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Nico Schlotterbeck a encore du mal à « digérer » le coup dur que représente cette blessure, après que le défenseur allemand a été écarté de la Coupe du monde
L'Allemand Schlotterbeck est forfait.
Le défenseur allemand Schlotterbeck s’est exprimé pour la première fois après la confirmation déchirante de sa blessure, qui l’écarte de la Coupe du monde. Le défenseur central du Borussia Dortmund sera indisponible pendant au moins deux mois après avoir subi une lésion du ligament médial de la cheville gauche, mettant ainsi fin à ses espoirs de soulever le trophée sur le terrain.
L’international aux 29 sélections s’est blessé lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire. Il a d’abord tenté de poursuivre la rencontre, mais la gravité de la lésion s’est révélée à la mi-temps, l’obligeant à quitter ses partenaires. Une IRM a ensuite confirmé l’étendue des dégâts, le privant ainsi du reste du tournoi.
Schlotterbeck rompt le silence sur les réseaux sociaux
Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, Schlotterbeck a demandé du temps et de l’intimité pour digérer la situation, tout en appelant les supporters à continuer d’encourager l’équipe nationale. Il a souligné l’importance de rester unis derrière la Mannschaft pour la Coupe du monde.
« Bonjour les supporters, j’ai encore besoin d’un peu de temps pour digérer tout cela et j’en parlerai plus tard. Je ne ferai donc pas de déclaration détaillée pour l’instant », a écrit Schlotterbeck. « Ce qui compte maintenant, c’est l’équipe. Elle mérite le soutien total de tous les Allemands. Restons unis et montrons que nous soutenons cette équipe allemande aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, et accompagnons-la sur la voie du titre de champion du monde. Merci de votre compréhension. »
Nagelsmann apporte son soutien à un défenseur qu’il juge « positif ».
Malgré ce contretemps physique, Schlotterbeck a choisi de rester avec le groupe à son camp d’entraînement aux États-Unis. Cette décision a été saluée par le staff technique, car le défenseur reste une figure influente au sein du vestiaire, même s’il ne peut pas apporter sa contribution sur le terrain. L’entraîneur principal Julian Nagelsmann a révélé que le groupe faisait tout son possible pour maintenir le moral du joueur à un niveau élevé pendant cette période difficile.
« Nous avons tous tenté de lui remonter le moral. Heureusement, c’est un garçon très positif qui regarde déjà vers l’avenir », explique Nagelsmann au sujet de l’état d’esprit du défenseur. L’entraîneur apprécie manifestement la présence du joueur de 26 ans, soulignant que sa décision de rester au stage est « un signe encourageant, car il a aussi de l’influence en dehors du terrain ».
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Schlotterbeck est désormais associé au gratin du football.
Schlotterbeck a récemment prolongé son contrat avec Dortmund jusqu’en 2031, mais son nom est tout de même évoqué cet été pour un transfert vers l’un des grands clubs européens. Selon les termes de son nouveau bail, une clause libératoire valable jusqu’au 19 juillet lui permettrait de partir contre un chèque compris entre 50 et 60 millions d’euros, et ce, uniquement vers un cercle restreint de prétendants emmenés par le Real Madrid et Liverpool.