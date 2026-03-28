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Nico Paz va-t-il snober le Real Madrid ? Le dirigeant de Côme est convaincu de pouvoir convaincre sa star de rester, alors que le géant espagnol envisage un transfert à 9 millions d'euros
La révélation de la Serie A qui déclenche une guerre des transferts
L'ascension de Paz en Italie a été tout simplement fulgurante. Sous la houlette de Cesc Fàbregas, l'international argentin a inscrit 11 buts et délivré six passes décisives en 33 matches, propulsant Côme à la quatrième place du classement de la Serie A. À seulement 21 ans, sa valeur marchande a grimpé en flèche pour atteindre environ 65 millions d'euros, suscitant l'intérêt des grands clubs européens, séduits par ses qualités techniques et sa créativité.
Malgré cet intérêt croissant, Côme espère conserver Paz, sa course à la qualification européenne constituant un atout majeur. Alors que le Real Madrid détient toujours 50 % de ses droits jusqu'en 2028, l'impressionnante saison de Côme pourrait aider le club à garder son joueur phare loin de son ancien club.
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La bonne affaire irrésistible du Real Madrid à 9 millions d'euros
Le Real Madrid se trouve en position de force concernant l'avenir de Paz. En août 2024, Paz a signé un contrat de quatre ans avec le club de Côme, fraîchement promu en Serie A, pour un montant estimé à 6 millions d'euros, mais le géant espagnol a judicieusement inséré une clause de rachat d'une valeur de seulement 9 millions d'euros. Étant donné que sa valeur actuelle est environ sept fois supérieure à ce montant, l'activation de cette clause est considérée comme une simple formalité pour Florentino Pérez, que l'intention soit de l'intégrer à l'équipe d'Álvaro Arbeloa ou de le revendre pour réaliser un bénéfice colossal.
Paz a rejoint La Fábrica du Real Madrid en 2016 et a fait ses débuts chez les seniors avec le Castilla en janvier 2022. Il a ensuite fait ses débuts en équipe première et en Ligue des champions contre Braga en novembre 2023, totalisant finalement 8 apparitions pour le Real Madrid et marquant un but.
Le directeur de Como reste optimiste malgré le camouflet infligé par Paz
Carlalberto Ludi, le directeur sportif de Côme, s'est exprimé sur la situation, se montrant convaincu que l'ambiance qui règne au Stadio Giuseppe Sinigaglia suffira à satisfaire le milieu de terrain. S'adressant à Radio Radio TV, Ludi a déclaré : « Nico Paz est heureux ici. La possibilité de participer à des compétitions européennes pourrait le convaincre de rester. »
Ludi reste catégorique : le club ne se laissera pas intimider par l’intérêt des grands clubs tant que la situation ne deviendra pas intenable. « Il est possible qu’il reste. C’est un environnement idéal pour les jeunes joueurs : accueillant, ambitieux et axé sur le progrès », a ajouté Ludi. « Tôt ou tard, le moment viendra où quelqu’un partira, mais pour l’instant, nous n’avons pas cette impression. Compte tenu de ce que nous pouvons lui offrir, nous ne craignons pas qu’il parte pour le moment. »
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Le facteur Fabregas et les rêves européens
La relation entre Paz et l'entraîneur Fàbregas a été l'un des moteurs de cette réussite. Ludi a souligné l'harmonie qui règne au sein du club, déclarant : « Il y a une parfaite adéquation entre les ambitions de Cesc et celles du club ; nous mettons de plus en plus de moyens à sa disposition pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. À moins qu'un événement indépendant de notre volonté ne survienne, nous continuerons d'avancer ensemble. » C'est cette stabilité que Côme espère voir l'emporter sur le prestige d'un retour à Madrid.