Nico Paz va-t-il snober le Real Madrid ? Le dirigeant de Côme est convaincu de pouvoir convaincre sa star de rester, alors que le géant espagnol envisage un transfert à 9 millions d'euros

Le Real Madrid se trouve en position de force concernant l'avenir de Paz. En août 2024, Paz a signé un contrat de quatre ans avec le club de Côme, fraîchement promu en Serie A, pour un montant estimé à 6 millions d'euros, mais le géant espagnol a judicieusement inséré une clause de rachat d'une valeur de seulement 9 millions d'euros. Étant donné que sa valeur actuelle est environ sept fois supérieure à ce montant, l'activation de cette clause est considérée comme une simple formalité pour Florentino Pérez, que l'intention soit de l'intégrer à l'équipe d'Álvaro Arbeloa ou de le revendre pour réaliser un bénéfice colossal.

Paz a rejoint La Fábrica du Real Madrid en 2016 et a fait ses débuts chez les seniors avec le Castilla en janvier 2022. Il a ensuite fait ses débuts en équipe première et en Ligue des champions contre Braga en novembre 2023, totalisant finalement 8 apparitions pour le Real Madrid et marquant un but.