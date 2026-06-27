Nico Paz reste ! Le Como accepte l'offre de 60 millions d'euros du Real Madrid, le géant de la Liga ayant ajouté une clause de rachat plus élevée au contrat

Ces négociations complexes ont exigé une refonte approfondie de l’accord initial, qui avait permis, il y a deux étés, de recruter en Italie ce joueur formé au club pour seulement 6 millions d’euros. Dans cet accord initial, les « Blancos » détenaient 50 % des droits à une indemnité de transfert ainsi que des clauses de rachat progressives échelonnées sur trois saisons, la deuxième échéance de 10 millions d’euros étant fixée à mardi prochain. Madrid, désireux de lever des fonds immédiats pour le projet du futur entraîneur José Mourinho, a utilisé ce levier pour négocier le nouveau contrat de 60 millions d’euros, échelonné sur quatre versements annuels, tout en mettant en place une option de rachat révisée à 80 millions d’euros pour l’été prochain.