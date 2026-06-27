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Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Nico Paz reste ! Le Como accepte l'offre de 60 millions d'euros du Real Madrid, le géant de la Liga ayant ajouté une clause de rachat plus élevée au contrat

Mercato
N. Paz
Como
LaLiga
Serie A
Real Madrid

Le club italien de Côme a réalisé un coup de maître sur le marché des transferts en acceptant une offre de 60 millions d'euros du Real Madrid pour conserver les services du meneur de jeu argentin Nico Paz. Ce club ambitieux de Serie A a réussi à repousser les avances de ses rivaux pour garder son milieu de terrain emblématique au bord du lac, même si le géant espagnol s'est assuré, dans la foulée, une clause de rachat nettement plus élevée.

  • Comment assurer l'avenir de Paz

    Selon *La Gazzetta dello Sport*, le club de Côme a conclu un accord spectaculaire avec le Real Madrid pour racheter Paz, déboursant la somme considérable de 60 millions d’euros. Le club italien a agi avec détermination pour empêcher le géant espagnol d’activer son option de rachat à prix réduit avant l’échéance imminente. Cette dépense financière record garantit que le meneur de jeu argentin, très coté, restera au bord du lac pendant au moins une saison supplémentaire, afin de consolider l’équipe avant sa première campagne historique en Ligue des champions.


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  • Nico PazGetty Images

    Talisman s'engage dans le projet

    Paz, 21 ans, s'est imposé comme un élément clé de Côme au cours des deux dernières saisons. La saison passée, il a inscrit pas moins de 12 buts en Serie A, contribuant ainsi à qualifier le club des rives du lac pour la Ligue des champions. Le Real Madrid était attendu au tournant pour activer sa clause libératoire et l’intégrer à son effectif dès la saison prochaine, tandis que l’Inter Milan était prêt à s’acquitter du prix fort réclamé par le géant espagnol pour l’enrôler cet été. Mais Como a agi promptement pour s’assurer qu’il reste, pour l’instant, sous les ordres de Cesc Fàbregas.

  • Le Real Madrid conserve la main sur son avenir

    Ces négociations complexes ont exigé une refonte approfondie de l’accord initial, qui avait permis, il y a deux étés, de recruter en Italie ce joueur formé au club pour seulement 6 millions d’euros. Dans cet accord initial, les « Blancos » détenaient 50 % des droits à une indemnité de transfert ainsi que des clauses de rachat progressives échelonnées sur trois saisons, la deuxième échéance de 10 millions d’euros étant fixée à mardi prochain. Madrid, désireux de lever des fonds immédiats pour le projet du futur entraîneur José Mourinho, a utilisé ce levier pour négocier le nouveau contrat de 60 millions d’euros, échelonné sur quatre versements annuels, tout en mettant en place une option de rachat révisée à 80 millions d’euros pour l’été prochain.

  • Como 1907 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Un test en Ligue des champions les attend

    Le Como doit désormais concilier cet investissement majeur avec les contraintes du fair-play financier, tout en poursuivant la constitution d’un effectif capable de briller sur tous les tableaux. La conservation de son joyau offre un précieux boost moral aux supporters avant une campagne européenne historique au Stadio Sinigaglia. La prochaine fenêtre de transfert est déjà dans le viseur : la direction entend recruter des renforts défensifs pour épauler le milieu de terrain étoilé de Fabregas.