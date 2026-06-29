Nico Paz reste au Real Madrid, qui conserve une option de rachat sur la jeune pépite argentine

Paz va rester en Italie : Madrid et Côme ont officialisé un accord qui le maintient chez les Lariani pour la saison 2026-2027. Âgé de 21 ans, le jeune milieu de terrain est devenu un pilier du club lombard, et les deux formations ont souhaité préserver sa progression dans un cadre familier.

Le club madrilène a officialisé l’opération par communiqué, précisant que la volonté du joueur avait été déterminante. Une continuité qui profite à Como, désireux de bâtir sur ses récents succès avec sa jeune pépite.











