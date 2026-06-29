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Nico Paz reste au Real Madrid, qui conserve une option de rachat sur la jeune pépite argentine
L’accord officiel est conclu pour la saison 2026-2027.
Paz va rester en Italie : Madrid et Côme ont officialisé un accord qui le maintient chez les Lariani pour la saison 2026-2027. Âgé de 21 ans, le jeune milieu de terrain est devenu un pilier du club lombard, et les deux formations ont souhaité préserver sa progression dans un cadre familier.
Le club madrilène a officialisé l’opération par communiqué, précisant que la volonté du joueur avait été déterminante. Une continuité qui profite à Como, désireux de bâtir sur ses récents succès avec sa jeune pépite.
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Le Real Madrid préserve ses intérêts futurs
Si cet accord permet à Paz de poursuivre sa progression en Serie A, le Real Madrid a pris soin de protéger ses intérêts à long terme concernant l’international argentin. Le contrat inclut une clause spécifique qui garantit à la direction du Bernabéu un contrôle significatif sur la prochaine étape de la carrière du joueur, au cas où elle souhaiterait le faire revenir dans la capitale espagnole.
Le communiqué officiel précise : « L’accord, conclu à la demande du joueur lui-même, prévoit également que le Real Madrid conserve une option unilatérale de rachat des droits sur les prestations sportives de Nico Paz pour la saison 2027-2028. » Ce mécanisme de rachat indique que les « Blancos » estiment toujours Paz capable de renforcer leur équipe première.
Une performance individuelle époustouflante en Italie
Depuis son arrivée dans la péninsule, Paz a largement dépassé les attentes. Passé du statut de jeune espoir issu du centre de formation à celui de joueur incontournable de la Serie A, il s’est imposé comme l’un des atouts majeurs du championnat. Ses statistiques, tout simplement exceptionnelles, reflètent son impact sur les transitions offensives et la créativité dans le dernier tiers du terrain.
Au total, Paz a disputé 75 matches entre la Serie A et la Coppa Italia, inscrivant le nombre remarquable de 19 buts et délivrant 17 passes décisives. Ces chiffres soulignent sa double menace en tant que finisseur impitoyable et meneur de jeu visionnaire, des qualités qui ont fait de lui l’un des milieux offensifs les plus redoutés du championnat et un élément essentiel du dispositif tactique de Côme.
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Fabregas remporte la bataille pour conserver Paz
Paz a été déterminant dans la saison historique de Como, conclue de façon spectaculaire : l’équipe de Fabregas a obtenu son billet pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A. Fabregas veut donc conserver la jeune pépite argentine, malgré les avances répétées de l’Inter Milan cet été.
Cette position ferme traduit l’admiration de longue date que le coach nourrit pour le milieu de terrain, Fabregas ayant déjà qualifié Paz de « joueur très important pour notre progression. Nous avons grandi avec lui, et il a grandi avec nous. »