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Nico Paz, milieu de terrain de Como, a été évacué vers un hôpital après avoir subi un coup à la tête lors de la rencontre de Serie A face à Gênes
Problème de vision : un remplacement est nécessaire
Selon Football Italia, Paz a vécu un moment effrayant dimanche après-midi au Stadio Luigi Ferraris. Le jeune joueur de 21 ans, auteur d’une prestation solide, a subi un violent choc de têtes avec le défenseur génois Alessandro Marcandalli en première période. Il s’est ensuite approché à plusieurs reprises de la ligne de touche pour signaler au staff médical qu’il voyait flou d’un œil. Remplacé par Maxence Caqueret à la mi-temps, il a été immédiatement conduit à l’hôpital local pour y subir des examens approfondis.
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Fabregas fait le point sur son état de santé
Après la victoire 2-0 sur la pelouse adverse, l’entraîneur de Côme, Fabregas, a fait le point devant les médias sur la situation préoccupante de son meneur de jeu vedette. Le technicien a rappelé que le bien-être du joueur passait avant le résultat. « Nico va mieux, il est à l’hôpital où il subit des examens », a-t-il confirmé en conférence de presse. Expliquant en détail la raison exacte de ce remplacement d'urgence, le tacticien espagnol a précisé : « Il avait du mal à voir correctement. Quoi qu'il en soit, il est important pour nous de pouvoir trouver de nombreuses solutions différentes au sein de l'équipe. »
Autorisation médicale et incidence sur la saison
Bonne nouvelle pour Côme : les craintes concernant la gravité de sa blessure à la tête se sont rapidement estompées. Selon Sky Sport Italia, le joueur a quitté l’hôpital après des examens concluants et a aussitôt retrouvé le groupe. Ce retour rapide est un véritable bol d’air pour l’équipe, qui s’appuie fortement sur sa créativité. Paz, auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 38 matchs officiels cette saison, confirme ainsi son statut de jeune talent parmi les plus prometteurs du calcio.
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Le Real Madrid attend son heure
Dans un premier temps, Paz suivra les protocoles habituels de gestion des commotions cérébrales avant de reprendre l’entraînement à plein temps. Le Real Madrid, qui surveille attentivement son évolution, conserve une option de rachat fixée à 9 millions d’euros. Selon plusieurs sources, le club madrilène serait déterminé à activer cette clause lors du prochain mercato estival.