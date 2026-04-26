Nico Paz, milieu de terrain de Como, a été évacué vers un hôpital après avoir subi un coup à la tête lors de la rencontre de Serie A face à Gênes

Après la victoire 2-0 sur la pelouse adverse, l’entraîneur de Côme, Fabregas, a fait le point devant les médias sur la situation préoccupante de son meneur de jeu vedette. Le technicien a rappelé que le bien-être du joueur passait avant le résultat. « Nico va mieux, il est à l’hôpital où il subit des examens », a-t-il confirmé en conférence de presse. Expliquant en détail la raison exacte de ce remplacement d'urgence, le tacticien espagnol a précisé : « Il avait du mal à voir correctement. Quoi qu'il en soit, il est important pour nous de pouvoir trouver de nombreuses solutions différentes au sein de l'équipe. »