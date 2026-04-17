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Nico Paz met fin aux spéculations sur un départ vers l’Inter et évoque sereinement son avenir au Real Madrid, tandis que l’étoile de Côme continue de briller sous la direction de Cesc Fàbregas
Le milieu de terrain dément avoir été contacté par les Nerazzurri.
Alors que Como s’apprête à entrer dans une phase cruciale de la saison, Paz a répondu aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir. Le milieu de terrain créatif serait en effet fortement courtisé par l’Inter, les deux clubs étant actuellement engagés dans une lutte acharnée pour décrocher une place en finale de la Coppa Italia.
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Le rôle de mentor de Fabregas s'avère décisif
Malgré le battage médiatique autour de son impressionnante saison en Italie, le joueur de 21 ans est resté ferme face aux rumeurs, affirmant qu’il se concentrait à 100 % sur son engagement avec Côme.
« Il n’y a jamais eu rien avec les Nerazzurri », a-t-il coupé court à Sport Mediaset. Interrogé sur son avenir à long terme et sur un éventuel retour au Bernabéu, il a ajouté : « Un retour au Real Madrid ? Je n’y pense pas pour l’instant ; je suis à 100 % concentré sur Côme. Nous réalisons une bonne saison ; honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit aussi bonne. Je veux tout donner, et ensuite on verra pour l’avenir. »
Si le club lombard ne fait donc pas partie de ses projets immédiats, le Real Madrid, qui conserve une clause de rachat sur son ancien joueur formé au club, continue de suivre avec attention ses performances en Italie. Un retour dans la capitale espagnole cet été reste donc une option crédible.
Le rôle de mentor de Fabregas s'avère décisif
L’influence de Fabregas a été déterminante pour l’épanouissement de ce milieu de terrain. L’ex-star d’Arsenal et du Barça a instauré un style de jeu offensif à Côme, offrant au jeune joueur un cadre parfait pour s’exprimer dans un rôle central.
Expliquant l’impact de son entraîneur, Paz a déclaré : « Fabregas ? Il a été le facteur le plus important. Il a tellement confiance en nous : c’est un jeune entraîneur, quelqu’un qui vit pour le football et qui me permet de jouer comme je le souhaite. C’est crucial. »
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Como se dirige vers une finale de Coupe historique
Paz a su garder les pieds sur terre tout au long de ce parcours, préférant accumuler du temps de jeu en équipe première plutôt que de rejoindre prématurément un grand club. Sa priorité absolue reste le match retour crucial contre l’Inter en demi-finale de la Coppa Italia. Après un match aller conclu par un nul vierge (0-0), la tension demeure palpable. Battue 4-3 par les Nerazzurri en Serie A il y a peu, la formation turinoise brûle d’envie de prendre sa revanche et de composter son billet pour la finale. Mais avant cela, elle devra d’abord se défaire de Sassuolo.