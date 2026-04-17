Nico Paz met fin aux spéculations sur un départ vers l’Inter et évoque sereinement son avenir au Real Madrid, tandis que l’étoile de Côme continue de briller sous la direction de Cesc Fàbregas

Malgré le battage médiatique autour de son impressionnante saison en Italie, le joueur de 21 ans est resté ferme face aux rumeurs, affirmant qu’il se concentrait à 100 % sur son engagement avec Côme.

« Il n’y a jamais eu rien avec les Nerazzurri », a-t-il coupé court à Sport Mediaset. Interrogé sur son avenir à long terme et sur un éventuel retour au Bernabéu, il a ajouté : « Un retour au Real Madrid ? Je n’y pense pas pour l’instant ; je suis à 100 % concentré sur Côme. Nous réalisons une bonne saison ; honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit aussi bonne. Je veux tout donner, et ensuite on verra pour l’avenir. »

Si le club lombard ne fait donc pas partie de ses projets immédiats, le Real Madrid, qui conserve une clause de rachat sur son ancien joueur formé au club, continue de suivre avec attention ses performances en Italie. Un retour dans la capitale espagnole cet été reste donc une option crédible.