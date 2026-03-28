Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, l'Argentine a disputé un match amical de préparation à la Coupe du monde contre la Mauritanie. Au stade Alberto José Armando de Buenos Aires, la rencontre s'est soldée par une victoire 2-1 pour l'équipe de Lionel Scaloni. Le seul joueur de Serie A aligné dans le onze de départ était le milieu offensif de Côme, Nico Paz : titulaire dès le coup d'envoi, il a inscrit un but et a été désigné meilleur joueur du match. Né en 2004, il a inscrit le but du 2-0 à la demi-heure de jeu, doublant ainsi l'avantage initial pris par Enzo Fernandez.
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Nico Paz marque son premier but avec l'Argentine, sur un coup franc sous les yeux de Messi : 2-1 contre la Mauritanie, Enzo Fernandez a également trouvé le chemin des filets
LE BUT DE NICO PAZ
Pour Nico Paz, il s'agit de son premier but sous le maillot de l'Argentine : un coup franc tiré depuis le milieu de terrain, frappé à ras de terre du pied gauche vers le poteau opposé au gardien, en profitant d'une ouverture dans le mur. Et tout cela sous les yeux de Leo Messi, qui était sur le banc et allait entrer en jeu en début de seconde mi-temps, précisément à la place du joueur de Côme. Parmi les joueurs qui auraient pu tirer ce coup franc figuraient également Enzo Fernandez et Thiago Almada ; les trois se sont brièvement concertés pour déterminer comment le tirer et, finalement, c'est Nico Paz qui l'a converti.
L'AUTRE JOUEUR DE LA SÉRIE A SUR LE TERRAIN
Aucun autre joueur de notre championnat n'est entré en jeu au cours de la rencontre ; sur le banc se trouvait le milieu de terrain de Côme, Maximo Perrone, mais il est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Dans le onze de départ de la Mauritanie, en revanche, le milieu de terrain de Lecce Oumar Ngom a été aligné au milieu de terrain dans le 4-4-2 initial, avant d'être remplacé à un peu plus de dix minutes de la fin du match. Le prochain match de l'Argentine sera également un match amical contre la Zambie, prévu à 1 h 15 du matin dans la nuit du mardi 31 mars au mercredi 1er avril.