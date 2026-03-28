Nico Paz marque son premier but avec l'Argentine, sur un coup franc sous les yeux de Messi : 2-1 contre la Mauritanie, Enzo Fernandez a également trouvé le chemin des filets

Aucun autre joueur de notre championnat n'est entré en jeu au cours de la rencontre ; sur le banc se trouvait le milieu de terrain de Côme, Maximo Perrone, mais il est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Dans le onze de départ de la Mauritanie, en revanche, le milieu de terrain de Lecce Oumar Ngom a été aligné au milieu de terrain dans le 4-4-2 initial, avant d'être remplacé à un peu plus de dix minutes de la fin du match. Le prochain match de l'Argentine sera également un match amical contre la Zambie, prévu à 1 h 15 du matin dans la nuit du mardi 31 mars au mercredi 1er avril.



