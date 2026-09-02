Getty Images Sport
Traduit par
Nico O'Reilly se confie sur la leçon de Pep Guardiola, d’une franchise brutale, qui l’a aidé à devenir une superstar de Manchester City
Passer du statut de grand espoir du centre de formation à celui de défenseur d’élite
S’imposer en équipe première à Manchester City est sans doute l’un des défis les plus difficiles du football mondial, et cela exige bien plus qu’une simple aptitude technique naturelle. La transition entre l’espoir des équipes de jeunes et le statut de joueur confirmé chez les seniors demande une immense discipline tactique, une grande force mentale et une capacité à s’adapter aux standards d’entraînement les plus rigoureux du football moderne.
Pour O'Reilly, ce parcours a culminé avec une campagne de révélation sensationnelle la saison dernière, une série de performances qui lui a valu le prestigieux trophée de Jeune joueur de l’année de la PFA, le latéral gauche de 21 ans affirmant ainsi pleinement son statut comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe.
Cependant, son ascension vers les sommets sous les ordres de l’ancien entraîneur Guardiola n’a pas été sans obstacles, et elle a nécessité une sévère piqûre de rappel pour porter son niveau à un standard d’élite.
- GOAL
O'Reilly détaille le brutal rappel à la réalité de Guardiola
Naviguer parmi les exigences d’un vestiaire d’élite impose une progression constante, et O'Reilly, qui s’est confié en exclusivité à Adebayo Akinfenwa dans le Beast Mode On Podcast, a révélé les remarques cash qui ont finalement transformé son jeu.
Malgré la qualité technique attendue d’un joueur formé à l’académie de Manchester City, le jeune joueur a reconnu qu’il avait dû modifier radicalement son volume de course. L’international anglais a expliqué comment son ancien entraîneur catalan lui avait exposé précisément ce qui manquait à son arsenal défensif.
Il a déclaré : « Quand j’ai intégré l’équipe première, il m’a dit : “Avec le ballon, pas de problème, mais sans le ballon, tu dois être plus agressif. Avoir plus faim. Montrer plus d’envie.” Et c’est quelque chose que j’ai retenu, et c’est ce qui m’a aidé à arriver là où j’en étais la saison dernière et à gagner la confiance qu’il avait en moi. Je pense que c’est la plus grande leçon qu’il m’ait donnée. »
Les sacrifices derrière l’ascension d’une superstar
Le parcours qui l’a mené à s’imposer dans l’effectif actuel de City d’Enzo Maresca a commencé bien avant les interventions tactiques de Guardiola. Atteindre les sommets de la Premier League exige un niveau d’engagement qui éloigne souvent les jeunes espoirs de leurs pairs.
O'Reilly est revenu sur le coût personnel de sa formation footballistique, reconnaissant que son adolescence a été très différente de celle de ses amis. Le latéral a expliqué que les couvre-feux précoces et des programmes d’entraînement incessants étaient des exigences non négociables pour réussir.
Il a ajouté : « À l’école, quand on est plus jeune, à 14, 15 ans, voire même un peu avant. Tes amis allaient à des fêtes, restaient dehors tard et toi, tu dois en quelque sorte ne pas y aller et dire : “Je ne peux pas venir, j’ai entraînement.” C’était l’un des sacrifices, grandir différemment de tout le monde. Toute ma vie et toute ma carrière, j’ai tout consacré au football. On ne grandit pas comme un enfant normal. »
Ces sacrifices consentis très tôt ont clairement porté leurs fruits, au point de l’opposer aux tout meilleurs du sport, O'Reilly désignant Lionel Messi comme l’attaquant le plus difficile qu’il a affronté. En se projetant vers l’avenir, le joueur de City a également prédit une saison 2026-2027 énorme au prospect de Liverpool Rio Ngumoha, décrivant l’adolescent comme un talent « très, très spécial ».
Regardez l’épisode complet
Retrouvez tous les épisodes du podcast Beast Mode On sur la chaîne YouTube officielle.
Vous pouvez également écouter les épisodes complets sur Spotify.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles