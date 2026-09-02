Nico O'Reilly se confie sur la leçon de Pep Guardiola, d’une franchise brutale, qui l’a aidé à devenir une superstar de Manchester City

S’imposer en équipe première à Manchester City est sans doute l’un des défis les plus difficiles du football mondial, et cela exige bien plus qu’une simple aptitude technique naturelle. La transition entre l’espoir des équipes de jeunes et le statut de joueur confirmé chez les seniors demande une immense discipline tactique, une grande force mentale et une capacité à s’adapter aux standards d’entraînement les plus rigoureux du football moderne.

Pour O'Reilly, ce parcours a culminé avec une campagne de révélation sensationnelle la saison dernière, une série de performances qui lui a valu le prestigieux trophée de Jeune joueur de l’année de la PFA, le latéral gauche de 21 ans affirmant ainsi pleinement son statut comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe.

Cependant, son ascension vers les sommets sous les ordres de l’ancien entraîneur Guardiola n’a pas été sans obstacles, et elle a nécessité une sévère piqûre de rappel pour porter son niveau à un standard d’élite.