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Nico O'Reilly contraint de quitter la sélection anglaise sur blessure alors que l'arrière gauche de Manchester City retourne dans son club pour y être examiné
Stage international écourté pour le jeune de City
Les espoirs d’O’Reilly d’avoir un impact durable pendant la fenêtre internationale actuelle ont été anéantis à la suite d’un malheureux incident à l’entraînement. Formé à l’académie de Manchester City, le joueur, qui a réussi sa transition vers un rôle en équipe première sous les ordres de l’ancien manager Pep Guardiola, a brillé par son absence lors de la récente victoire de l’Angleterre contre la Tchéquie et a désormais été officiellement libéré de ses obligations afin de retourner à Manchester.
La Fédération anglaise a confirmé la nouvelle via une mise à jour officielle, expliquant que le défenseur polyvalent ne serait pas disponible pour les prochaines rencontres de Ligue des nations. « Nico O’Reilly est retourné à Manchester City et ne prendra part à aucune des prochaines rencontres de l’UEFA Nations League », peut-on lire dans le communiqué. « Aucun autre remplacement n’est prévu alors que l’Angleterre se prépare à affronter la Croatie à Rijeka samedi avant de revenir à Wembley pour affronter la Tchéquie mardi. »
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Une fenêtre difficile pour le latéral gauche polyvalent
La période a été éprouvante pour O'Reilly, qui a occupé une place importante lors du match d'ouverture de l'Angleterre en Ligue des nations contre l'Espagne à Wembley. S'il a disputé les 90 minutes de cette rencontre à fort enjeu, il a malheureusement été impliqué dans l'action ayant amené le but de l'égalisation, qui a permis aux visiteurs de revenir dans le match, avant une défaite finale 3-2 pour l'Angleterre.
L'Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations avec trois points, devant la Croatie, troisième, à la différence de buts. L'Espagne est en tête du groupe avec un parcours parfait de six points, tandis que la Tchéquie reste en bas du classement sans le moindre point.
Une présence à Anfield très incertaine
Les supporters de Manchester City suivront la situation de près alors que leur équipe se prépare pour un déplacement crucial à Anfield afin d’affronter Liverpool. O’Reilly a disputé six matches toutes compétitions confondues cette saison, avec une passe décisive à son actif, ce qui fait de son éventuelle absence une préoccupation notable pour la profondeur d’effectif.
Le prochain déplacement dans le Merseyside, le 11 octobre, s’annonce particulièrement intense, Manchester City occupant la tête du classement de la Premier League avec un sans-faute de 15 points, tandis que Liverpool est sixième avec neuf points. Ajoutés aux récents développements concernant l’enquête de la Premier League sur les affaires financières de City et à l’ambiance forcément bouillante d’Anfield, disposer d’un effectif au complet sera vital pour Manchester City.
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Des opportunités se présentent ailleurs dans l’effectif
Si le départ d'O'Reilly constitue un contretemps pour le joueur, il crée une ouverture évidente pour d'autres talents au sein de la sélection nationale. Lewis Hall est le principal bénéficiaire de la vacance au poste d'arrière gauche, le joueur de Newcastle United ayant déjà impressionné durant l'intégralité des 90 minutes à Prague. Hall devrait désormais largement conserver sa place de titulaire pour le match contre la Croatie, alors qu'il cherche à s'imposer durablement au sein de l'équipe première.
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