Les espoirs d’O’Reilly d’avoir un impact durable pendant la fenêtre internationale actuelle ont été anéantis à la suite d’un malheureux incident à l’entraînement. Formé à l’académie de Manchester City, le joueur, qui a réussi sa transition vers un rôle en équipe première sous les ordres de l’ancien manager Pep Guardiola, a brillé par son absence lors de la récente victoire de l’Angleterre contre la Tchéquie et a désormais été officiellement libéré de ses obligations afin de retourner à Manchester.

La Fédération anglaise a confirmé la nouvelle via une mise à jour officielle, expliquant que le défenseur polyvalent ne serait pas disponible pour les prochaines rencontres de Ligue des nations. « Nico O’Reilly est retourné à Manchester City et ne prendra part à aucune des prochaines rencontres de l’UEFA Nations League », peut-on lire dans le communiqué. « Aucun autre remplacement n’est prévu alors que l’Angleterre se prépare à affronter la Croatie à Rijeka samedi avant de revenir à Wembley pour affronter la Tchéquie mardi. »