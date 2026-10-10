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Nico Gonzalez lie son avenir à la Juventus en signant une énorme prolongation de contrat de longue durée pour l’international argentin
Un engagement renouvelé à Turin
La Juventus a officiellement confirmé que l’international argentin Gonzalez a signé un nouveau contrat avec le club. Ce nouvel accord permettra à l’ailier de rester à Turin jusqu’à la fin de la saison 2029-2030.
Cette annonce vient parachever un revirement remarquable pour le joueur de 28 ans. Gonzalez avait initialement rejoint le géant italien à l’été 2024, mais sa première campagne a été fortement perturbée par des blessures et des changements d’entraîneur.
Il a ensuite été autorisé à quitter le club en prêt pour la saison 2025-2026. Cependant, il s’est désormais réinstallé comme un élément essentiel des plans de Spalletti pour l’exercice en cours.
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Le prêt à Madrid
Gonzalez a passé la saison dernière en prêt à l'Atletico Madrid, en Espagne. Il a apprécié son passage dans la capitale espagnole, mais n'a pas atteint le nombre d'apparitions en Liga requis pour activer une clause d'obligation d'achat.
L'Atletico aurait tenté de négocier un transfert définitif au cours de l'été. Cependant, le club a proposé un montant nettement inférieur à la clause convenue de 32 millions d'euros, et aucun compromis n'a pu être trouvé.
La Juventus a confirmé son nouveau contrat par le biais d'un communiqué publié sur le site officiel du club. « Le nouveau contrat confirme la volonté de poursuivre le chemin entamé à l'été 2024, lorsque Nico est arrivé pour la première fois à Turin », a annoncé le club.
Prendre ses responsabilités sous les ordres de Spalletti
Après son retour en Italie, Gonzalez a su saisir ses chances en équipe première. Les blessures de plusieurs attaquants clés, dont la star offensive Kenan Yildiz, ont contraint Spalletti à s’appuyer fortement sur l’Argentin. Il a déjà disputé cinq matches toutes compétitions confondues cette saison, dont les trois derniers de Serie A comme titulaire.
Le communiqué du club a mis en avant son impact plus large, en soulignant : « Son style de jeu apporte de l’imprévisibilité et des options tactiques à la ligne d’attaque alors que la Juventus fait face à une saison chargée, ainsi que l’expérience et le caractère qui font de lui une figure de proue précieuse pour l’effectif, sur le terrain comme en dehors. »
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En se projetant vers l’avenir
Cette prolongation de contrat met fin à toute spéculation persistante concernant son avenir. La Juventus a clairement affiché sa confiance en ses qualités, en récompensant sa forme récente par un engagement sur le long terme.
Avec 45 apparitions toutes compétitions confondues et sept buts pour le club jusqu’à présent, Gonzalez dispose désormais d’une base stable sur laquelle s’appuyer. Il sera appelé à jouer un rôle central alors que Spalletti devra gérer un calendrier chargé.
Alors que des joueurs clés reviennent de blessure, Gonzalez fera face à une concurrence accrue pour une place de titulaire. Cependant, ce nouveau contrat confirme son statut de membre très apprécié de l’effectif de la Juventus.
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