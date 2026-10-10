La Juventus a officiellement confirmé que l’international argentin Gonzalez a signé un nouveau contrat avec le club. Ce nouvel accord permettra à l’ailier de rester à Turin jusqu’à la fin de la saison 2029-2030.

Cette annonce vient parachever un revirement remarquable pour le joueur de 28 ans. Gonzalez avait initialement rejoint le géant italien à l’été 2024, mais sa première campagne a été fortement perturbée par des blessures et des changements d’entraîneur.

Il a ensuite été autorisé à quitter le club en prêt pour la saison 2025-2026. Cependant, il s’est désormais réinstallé comme un élément essentiel des plans de Spalletti pour l’exercice en cours.