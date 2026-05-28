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Niclas Fullkrug suscite l’intérêt de clubs de MLS, de Liga et de Serie A, l’AC Milan ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat de l’attaquant de West Ham après un prêt décevant
Milan refuse de signer définitivement l'attaquant allemand
L'AC Milan a décidé de ne pas lever l'option d'achat concernant Fullkrug, après un prêt décevant à San Siro. Les Rossoneri avaient conclu un accord pour recruter définitivement l'attaquant de West Ham United pour un montant avoisinant les 5 millions d'euros, mais son manque d'impact en Italie a convaincu le club de se tourner vers d'autres options, selon Sky Sports.
L’avant-centre de 33 ans n’a disputé que 20 matchs toutes compétitions confondues, a été titularisé à seulement trois reprises et n’a inscrit qu’un unique but en 647 minutes de jeu. En quête d’options plus dynamiques, le club lombard laisse donc l’ancien Borussia Dortmund retourner à Londres, renonçant définitivement à son droit d’achat.
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West Ham se dirige vers une élimination après deux défaites de suite.
Sous contrat au London Stadium jusqu’en 2028, Fullkrug n’a plus d’avenir à West Ham United, relégué en Championship. Les Hammers souhaitent se séparer de leur attaquant expérimenté pour soulager leur masse salariale, devenue insoutenable en deuxième division. Fullkrug perçoit actuellement un salaire brut supérieur à 3 millions d’euros par mois, une charge que le club cherche à alléger.
Recruté en 2024 en provenance de Dortmund contre un chèque de 27 millions d’euros (plus des bonus éventuels), l’avant-centre a connu un parcours anglais entravé par une série de pépins physiques. Blessé à répétition, il a manqué plus de 30 matchs et, lorsqu’il a joué, il n’a marqué que trois buts en 29 apparitions. Le joueur et le club sont désormais d’accord : un départ définitif cet été servira les intérêts de chacun.
La MLS et plusieurs clubs européens manifestent un intérêt croissant.
Selon Sky Sports, malgré des performances récentes mitigées, Fullkrug conserve un niveau de classe qui attire des prétendants du monde entier. Des clubs de Major League Soccer envisageraient de recruter l’avant-centre aux États-Unis, tandis que plusieurs formations de Liga et de Serie A suivent également le dossier de près. La perspective d’un transfert à moindre coût en fait une option intéressante à court terme pour les clubs à la recherche d’un joueur expérimenté dans le dernier tiers du terrain.
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Un retour en Bundesliga se profile
Un retour au pays pourrait se dessiner pour l’attaquant : le Werder Brême envisagerait de rapatrier son ancienne star au Weserstadion. Des pourparlers préliminaires ont déjà eu lieu, mais toute signature est subordonnée à une baisse significative de ses prétentions salariales afin de respecter le budget du club allemand.
Pour l’attaquant, l’étape suivante s’avère cruciale : il cherche à mettre fin à un enchaînement de blessures et de passages sur le banc. Après avoir manqué la Coupe du monde avec l’Allemagne, subi une relégation et un prêt infructueux, le vétéran se trouve à un tournant de sa carrière. Reste à savoir s’il optera pour le marché en plein essor de la MLS, un nouveau défi dans un grand championnat européen ou un retour sentimental en Bundesliga.