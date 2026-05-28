Niclas Fullkrug suscite l’intérêt de clubs de MLS, de Liga et de Serie A, l’AC Milan ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat de l’attaquant de West Ham après un prêt décevant

L'AC Milan a décidé de ne pas lever l'option d'achat concernant Fullkrug, après un prêt décevant à San Siro. Les Rossoneri avaient conclu un accord pour recruter définitivement l'attaquant de West Ham United pour un montant avoisinant les 5 millions d'euros, mais son manque d'impact en Italie a convaincu le club de se tourner vers d'autres options, selon Sky Sports.

L’avant-centre de 33 ans n’a disputé que 20 matchs toutes compétitions confondues, a été titularisé à seulement trois reprises et n’a inscrit qu’un unique but en 647 minutes de jeu. En quête d’options plus dynamiques, le club lombard laisse donc l’ancien Borussia Dortmund retourner à Londres, renonçant définitivement à son droit d’achat.