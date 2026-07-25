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Nicky Butt fustige le système « ridicule » de Manchester United alors que les abonnements des supporters sont bloqués à l'approche de la nouvelle saison
Butt remet en cause la politique tarifaire des billets.
Butt a critiqué la politique d’abonnements de Manchester United après que le club a restreint les comptes de plusieurs supporters dans le cadre de sa campagne de lutte contre le marché noir, juste avant le début de la nouvelle saison. L’ancien milieu de terrain des Red Devils est intervenu alors que des milliers de fans, dont Ruari, un abonné de six ans, voient toujours leur compte bloqué malgré l’appel de sa famille.
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Une ancienne star s’en prend à…
Dans un entretien accordé à Paddy Power, Butt a vivement critiqué le système, estimant que les supporters doivent pouvoir céder leurs billets à des proches lorsqu’ils ne peuvent pas assister aux matchs.
« Ce système est absurde. Quand on achète un billet, on doit pouvoir le céder à quelqu’un qu’on connaît », a-t-il affirmé. « Je l’ai fait moi-même : j’ai donné mes places à mon fils et à ses amis. Si vous avez un abonnement et que vous voulez le transmettre à six proches, des amis ou des membres de votre famille, parce que vous ne pouvez pas y aller, où est le problème ?
« Je suis fermement opposé à la revente de billets, où que ce soit. Ce n’est pas de la revente, selon moi. Si vous les transmettez à des proches… imaginez que vous ayez six neveux ? C’est tout bonnement absurde. Je ne comprends pas. Tant que vous ne les revendez pas pour en tirer un profit, je ne vois aucun problème à les partager. »
Une famille prise dans la tourmente répressive
La mère de Ruari, Katie, a affirmé avoir simplement géré la réservation de billets pour un groupe de 19 proches afin qu’ils puissent s’asseoir ensemble à Old Trafford. Elle a insisté sur le fait qu’aucun billet n’avait été revendu à but lucratif, les places inutilisées ayant été cédées via le système officiel du club.
Selon la BBC, Manchester United a indiqué que le profil des transactions laissait penser que le compte avait été administré en dehors des procédures officielles, sans toutefois accuser la famille de revente de billets ou d’utilisation de bots. Katie a déposé un nouveau recours, estimant que la première réponse était un « refus automatisé par IA ».
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Les recours se poursuivent avant le coup d'envoi
Le compte de Ruari reste bloqué après la confirmation de la décision du club, ce qui empêche la famille d'assister au premier match de Premier League de Manchester United contre Hull. Les Red Devils ont refusé de commenter ce cas particulier, mais ont souligné que des mesures similaires de lutte contre la revente illégale, mises en place la saison dernière, avaient permis de récupérer plus de 14 000 billets, d'une valeur totale supérieure à 1 million de livres sterling, avant de les redistribuer par les canaux officiels.
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