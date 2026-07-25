Nicky Butt fustige le système « ridicule » de Manchester United alors que les abonnements des supporters sont bloqués à l'approche de la nouvelle saison

Dans un entretien accordé à Paddy Power, Butt a vivement critiqué le système, estimant que les supporters doivent pouvoir céder leurs billets à des proches lorsqu’ils ne peuvent pas assister aux matchs.

« Ce système est absurde. Quand on achète un billet, on doit pouvoir le céder à quelqu’un qu’on connaît », a-t-il affirmé. « Je l’ai fait moi-même : j’ai donné mes places à mon fils et à ses amis. Si vous avez un abonnement et que vous voulez le transmettre à six proches, des amis ou des membres de votre famille, parce que vous ne pouvez pas y aller, où est le problème ?

« Je suis fermement opposé à la revente de billets, où que ce soit. Ce n’est pas de la revente, selon moi. Si vous les transmettez à des proches… imaginez que vous ayez six neveux ? C’est tout bonnement absurde. Je ne comprends pas. Tant que vous ne les revendez pas pour en tirer un profit, je ne vois aucun problème à les partager. »